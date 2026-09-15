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Спутники подтвердили, что КНДР почти достроила мост в Китай, простаивавший больше десяти лет

Северная Корея близка к завершению своей части нового автомобильного моста через реку Ялу на границе с Китаем. Китайскую сторону сооружения закончили еще в 2014 году, однако мост так и не открыли и больше десяти лет он фактически упирался в поле на территории КНДР. Теперь спутниковые снимки показывают, что вокруг северокорейского въезда заканчивают строительство пограничного комплекса и дорог.

Новый мост через реку Ялу между китайским Даньдуном и северокорейским Синыйджу / © Maxim Shemetov, Reuters

Новый мост через реку Ялу должен соединить китайский Даньдун с северокорейским Синыйджу. Его длина составляет около трех километров. Китай завершил основную часть сооружения еще в 2014 году, рассчитывая создать новый крупный транспортный переход между двумя странами.

Однако со стороны КНДР необходимая инфраструктура так и не появилась. Дорога после моста долгое время буквально заканчивалась на пустой территории, поэтому сооружение оставалось закрытым для движения.

Ситуация начала быстро меняться в 2026 году. Южнокорейская компания SI Analytics изучила свежие спутниковые снимки и обнаружила, что на северокорейской стороне практически завершено строительство крупного таможенно-пограничного комплекса. Там появились основные здания, подъездные дороги и большой въездной портал с названием КНДР и государственным флагом.

За последние месяцы рабочие также асфальтировали дороги, занялись благоустройством территории и начали убирать временные постройки, использовавшиеся во время строительства. Аналитики считают эти работы признаками того, что объект приближается к вводу в эксплуатацию.

В SI Analytics обратили внимание на скорость строительства: наиболее активный этап занял около четырех месяцев, хотя весь проект оставался незавершенным примерно 12 лет. При этом власти Китая и КНДР пока официально не сообщили, когда по мосту начнется движение.

Работы идут на фоне заметного оживления связей между Пекином и Пхеньяном. В последние месяцы страны восстановили пассажирское железнодорожное сообщение и прямые авиарейсы между столицами. В июне Северную Корею также посетил председатель КНР Си Цзиньпин.

Если новый переход откроют, у КНДР появится еще один крупный автомобильный маршрут в Китай. Для Синыйджу и Даньдуна мост изначально задумывался прежде всего как торговая артерия, способная пропускать значительно больше грузового транспорта, чем старые пограничные переходы.

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