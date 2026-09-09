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Audi представила свой самый экономичный электромобиль

Немецкая компания Audi представила новый компактный электромобиль A2 e-tron, способный проезжать на одном заряде до 646 километров. В компании утверждают, что это самый экономичный серийный электромобиль в истории марки.

Электромобиль A2 e-tron / © Audi

Новинку представил генеральный директор Audi Гернот Делльнер. A2 e-tron стал частью стратегии компании, направленной на то, чтобы сделать электромобили более удобными и практичными для повседневного использования.

По данным Audi, в цикле испытаний WLTP электромобиль расходует всего 12,8 киловатт на 100 километров. Таким образом, A2 e-tron, по утверждению производителя, стал самым энергоэффективным серийным электромобилем, когда-либо созданным компанией.

В основе A2 e-tron лежит эффективная электрическая силовая установка, сочетающаяся с обтекаемым кузовом. Коэффициент аэродинамического сопротивления электромобиля составляет всего 0,24.

Покупателям предложат три варианта аккумуляторных батарей — емкостью 52, 61 и 84 киловатт-часов. Основная версия с батареей на 84 киловатт-часа и силовой установкой мощностью 170 киловатт сможет обеспечивать запас хода до 646 километров по циклу WLTP.

Модификация с аккумулятором на 84 киловатт-часа поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 183 киловатт. По данным Audi, зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно примерно за 29 минут.

Более компактная батарея емкостью 52 киловатт-часа, выполненная по технологии литий-железо-фосфатных аккумуляторов, поддерживает зарядку мощностью до 100 киловатт. С 10 до 80 процентов она заряжается примерно за 14 минут. Версии с батареей на 61 киловатт-часа требуется около 25 минут при мощности зарядки до 105 киловатт.

Длина нового электромобиля составляет 4,32 метра, ширина — 1,79 метра, а колесная база достигает 2,77 метра. Уже в стандартной комплектации A2 e-tron оснащается целым набором электронных систем помощи водителю. В него входят адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система контроля внимания водителя, парковочные датчики и камера заднего вида.

Новый электромобиль возрождает название, впервые появившееся в модельном ряду Audi более 25 лет назад. Оригинальный A2 прославился легкой конструкцией и необычно низким расходом топлива.