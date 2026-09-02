Подлинный скелет шерстистого мамонта впервые показали на ВЭФ
На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября, впервые выставили скелет чурапчинского мамонта. Увидеть его можно в павильоне Якутии.
Чурапчинский мамонт стал главным экспонатом павильона. Он обитал на территории Якутии примерно 30-40 тысяч лет назад, в позднем плейстоцене. Как выяснили ученые, обладателем костей был самец, проживший около 40 лет.
В 1991 году местный житель нашел его остатки в озере Синнигэс-Юрех, но самостоятельно раскопать не смог. На это потребовалось две экспедиции.
Первую, в 1992 году, пришлось отложить из-за затопления озера. В 1993-м раскопки проводили с использованием бульдозера. По словам научного сотрудника отдела по изучению мамонтовой фауны Якутской академии наук Станислава Колесова, некоторые кости во время раскопок повредили, часть растащили местные жители.
«Тем не менее около 85% костей принадлежат одной особи», — приводит слова Колесова ЯСИА.
Он отметил, что главная ценность находки — бивни, сохранившиеся в очень хорошем состоянии. Сам скелет состоит из части черепа с зубами, нижней челюсти, позвонков, ребер, лопаток и костей конечностей.
Первым его собрал Петр Лазарев в Отене (Франция). С тех пор мамонт побывал в разных частях планеты. Колесов пояснил, что кости без мягких тканей перевозить не так сложно, как чучела, для которых нужны специальные условия. Скелет мамонта приехал в обычных коробках на грузовом автомобиле.
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