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XPeng запустил завод по производству роботов IRON — первый экземпляр сошел с линии самостоятельно

Китайский автопроизводитель XPeng начал производство человекоподобных роботов IRON, сделав очередной шаг к их выпуску в промышленных масштабах.

Человекоподобный робот компании XPeng / © XPeng

XPeng ввела в эксплуатацию производственные линии для человекоподобного робота IRON, ознаменовав переход от разработки прототипов к специализированному производству таких машин.

Китайский автопроизводитель сообщил, что после завершения сборки один из роботов IRON самостоятельно сошел с конвейера. По замыслу компании, эта демонстрация должна показать, как робототехника, автоматизация и искусственный интеллект интегрируются непосредственно в производственный процесс.

XPeng называет IRON передовой универсальной платформой, сочетающей человекоподобную форму и движения с интеллектуальной системой на базе ИИ. Робот рассчитан на выполнение широкого спектра задач и, как утверждает компания, способен совершенствовать свои навыки посредством самообучения на основе опыта, полученного в реальном мире.

Более 80 процентов ключевых процессов на производственной линии автоматизированы. Это должно обеспечивать необходимую точность и стабильность при выпуске сложных робототехнических систем в больших объемах.

XPeng рассматривает IRON как один из ключевых элементов своей стратегии Physical AI — «физического искусственного интеллекта», предполагающего создание машин, способных безопасно работать в различных условиях, адаптироваться к окружающей среде и выполнять широкий спектр задач.

Робот IRON создан с акцентом на максимально человекоподобную конструкцию. В его основе лежит разработанная XPeng полностью закрытая гибкая решетчатая структура, призванная одновременно обеспечить подвижность, эстетичный внешний вид и безопасность. В теле робота насчитывается 76 степеней свободы, а каждая кисть имеет еще по 21 степени свободы. Это обеспечивает IRON высокую маневренность при работе с различными предметами и выполнении сложных физических операций.

Производственная система одновременно отражает и все более тесное сближение автомобильной промышленности и робототехники. XPeng переносит в новую сферу свой опыт разработки интеллектуальных автомобилей, автоматизации и организации массового производства.

Обновление от XPeng появилось в тот момент, когда человекоподобный робот Optimus от Tesla столкнулся с очередными задержками. Теперь начало его производства ожидается в ближайшие месяцы, а коммерческие продажи намечены на вторую половину 2027 года.

Изначально Tesla планировала начать производство этим летом и вывести робота на рынок уже к концу 2026 года. Официальная презентация Optimus, как ожидается, состоится непосредственно перед началом производства. При этом конструкция и масштабы выпуска следующего поколения робота будут во многом зависеть от опыта его эксплуатации в реальных условиях.