Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
20 апреля, 07:57
Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

Видеоигры подарили миру одни из самых коммерчески успешных развлекательных продуктов — однако лидер здесь не так однозначен, как может показаться.

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории  / © Visual Capitalist

Этот рейтинг основан на обновленных данных о продажах от HP (2026) и сравнивает самые продаваемые игры всех времен. На первом месте — Tetris с более чем 520 миллионами проданных копий. Однако его лидерство вызывает споры: с 1984 года игра выходила на десятках различных платформ.

Tetris традиционно считается лидером по продажам, но все зависит от методики подсчета. За десятилетия существования игра неоднократно переиздавалась, что и позволило ей достичь отметки в 520 миллионов копий. Некоторые аналитики предпочитают учитывать каждую версию отдельно — и в таком случае Minecraft становится самой продаваемой игрой в истории как единый продукт.

Примечательно, что, несмотря на долгую историю индустрии, большинство игр-рекордсменов вышло после 2010 года. Такие проекты, как Minecraft, Grand Theft Auto V и Terraria, отражают переход к цифровой дистрибуции, постоянным обновлениям и глобальным игровым сообществам.

В 2009 году шведская студия Mojang открыла ранний доступ к Minecraft — «песочнице», в которой игроки могут строить, исследовать, сражаться и взаимодействовать в огромном онлайновом мире.

Спустя почти два десятилетия Minecraft стал одной из определяющих игр современности, разойдясь тиражом в 350 миллионов копий по всему миру. В 2014 году компания Microsoft приобрела Mojang за 2,5 миллиарда долларов.

Сегодня вокруг игры сформировалось масштабное сообщество поклонников: проводится ежегодная конвенция Minecon, а в 2025 году вышла киноадаптация A Minecraft Movie, собравшая более 960 миллионов долларов в прокате.

В ноябре 2026 года ожидается выход Grand Theft Auto VI. Во многом ажиотаж вокруг нее связан с успехом предыдущей части — Grand Theft Auto V, которая уже через три дня после релиза в 2013 году принесла более одного миллиарда долларов, став самым быстро продаваемым развлекательным продуктом своего времени.

С тех пор Grand Theft Auto V разошлась тиражом свыше 225 миллионов копий, обогнав даже такие популярные проекты, как Wii Sports (83 миллиона), распространявшийся в комплекте с консолью.

Лишь немногие игры смогли приблизиться к ее коммерческому успеху. Так, Red Dead Redemption 2, также разработанная Rockstar Games, достигла отметки в 82 миллиона проданных копий, опередив такие хиты, как Mario Kart 8 Deluxe (79 миллионов), The Elder Scrolls V: Skyrim (60 миллионов) и Super Mario Bros. (58 миллионов).

Комментарии

Популярные По порядку
5 Комментариев
Борис Дэ
Борис Дэ
1 час назад
По сути Minecraft всего лишь один из многочисленных клонов Warcraft 2 из девяностых годов. Только тогда на компьютерах играли одни только лишь интеллектуалы, а после 2010 года все, кто попало. Поэтому и такая огромная разница в проданных копиях. То же касается и doom-омоподобных игр. Во времена царствования короля компьютерных интеллектуалов - Doom 2, игра Grand Theft Auto была маленьким маргинальным заморышем, привлекавшим небольшую (в то время) группу людей, преющих от виртуальной возможности угнать чужой автомобиль. В последствии Rockstar Games прочухала эту гнилую жилку в людях и усилила концепцию изнасилованиями и избиениями беззащитных людей. А тут ещё и миллиарды новых маргинальных азиатских компьютерных пользователей в начале двухтысячных подоспели. Как говорится, семя упало на благодатную унавоженную почву и обильно прорасло. Ну вот, считайте теперь рейтинги, зная истинную суть вопроса.
    Мирон Поляков
    Мирон Поляков
    8 минут назад
    Борис, Warcraft 2 - 2D РТС с видом сверху, Minecraft - 3D Песочница с видом от первого лица (в последствии с опцией в виде вида со спины). Это АБСОЛЮТНО две разные игры, говорю как человек, игравший и любящий обе игры. Это то-же самое, что сказать "Mafia - клон HoMM2".
Алексей Зайцев
Алексей Зайцев
2 часа назад
Оуууу сколько ослов майнкрафт то купили...
Александр Захаров
Александр Захаров
5 часов назад
Бесплатный Пубг как столько много напродавался?
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
20 апреля, 08:20
Любовь С.

Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.

Астрономия
# атмосфера
# ветер
# волны
# марс
# титан
# экзопланеты
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
17 апреля, 08:20
Любовь С.

Молчание Вселенной связали с частой гибелью цивилизаций

Что, если развитые цивилизации во Вселенной не исчезают навсегда, а периодически «выключаются», переживая циклы коллапсов и восстановлений? Модель, разработанная авторами нового исследования, показывает, что такая прерывистая жизнь может объяснить космическую тишину — и переосмыслить будущее Земли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# инопланетный разум
# катастрофы
# коллапс
# ресурсы
# технологии
# техносигнатуры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Последние новости:

  1. Ускоритель «Нуклотрон» позволит установить причину асимметрии Вселенной и найти темную материю

    20 апреля, 17:17

  2. Биологи впервые наблюдали мирную cмену королевы у голых землекопов

    20 апреля, 15:33

  3. Ученые нашли связь между темными чертами личности и стремлением к лидерству

    20 апреля, 13:46

  4. Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

    20 апреля, 13:29
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Мирон Поляков
8 минут назад
Борис, Warcraft 2 - 2D РТС с видом сверху, Minecraft - 3D Песочница с видом от первого лица (в последствии с опцией в виде вида со спины). Это АБСОЛЮТНО две разные

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

Urnero Khiki
29 минут назад
Игорь, вы в Москве живёте? Установите сайт МСТО и зарегистрируйтесь в личном кабинете. Там есть работа с ежедневной оплатой, например, помощник

Шесть главных архитектурных долгостроев в современной истории

Кнопка Вредная
56 минут назад
Текущие показатели образовательного уровня россиян Уровень образования Доля населения (%) Высшее образование 31,5% Среднее профессиональное

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Борис Дэ
1 час назад
По сути Minecraft всего лишь один из многочисленных клонов Warcraft 2 из девяностых годов. Только тогда на компьютерах играли одни только лишь

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

Кнопка Вредная
1 час назад
У России, 70% поэтому и не включили 🤣💁‍♀️это так ДЕРЬМОКРАТИЧНО

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Павел Екимов
1 час назад
Будет здорово если придумают подобие солнечных батарей для жестких межзвѣздных излучений и радиации.

NASA отключило еще один из научных приборов на борту «Вояджер-1», чтобы продлить срок его службы

Sam M
1 час назад
Jon, то что на картинке австралия, а в тексте австрия вероятно

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Алексей Зайцев
2 часа назад
Оуууу сколько ослов майнкрафт то купили...

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

Kiridan
2 часа назад
Малышь, Да и бесконечно больших объектов тоже не может быть по определению, чего мыслитель не учëл.

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Михаил Голохваст
2 часа назад
Александр, до 2022 года Пугб был платным

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

богдан поклонов
2 часа назад
Riga, Лучше работяга на заводе чем бесполезный бумажник сидящий в офисе

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Jon D
3 часа назад
Sam, 22 отличия. И что ???

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Jon D
3 часа назад
ayub, похоже, что жидяры подмаслили статистов. Как обычно.

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Jon D
3 часа назад
irina, смешная ты дурочка, если пару десятков букв не осилила. Не ошибусь, если ты хохложопка !

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Jon D
3 часа назад
Riga, а ну ка проебалт, расскажи нам про порог в 10% на выпускных экзаменах в школе 🤣🤣🤣🤣🤣

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Antony .
3 часа назад
Oleksii, сплочать коллектив так, что его пытаются выгнать из компании

Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени

Александр Ньютон
3 часа назад
Violet, ник соответствует рассуждениям.☺️

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Sam M
4 часа назад
Для слепых , что между Великобританией и Швецией на картинке и в тексте? Найди одно отличие называется))

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, электромагнитные конечно. Ровно так же как и свет, радиосигнал распространяется в вакууме со скоростью 300 000 км/с Разделите 25 млрд км на

NASA отключило еще один из научных приборов на борту «Вояджер-1», чтобы продлить срок его службы

Sam M
4 часа назад
Marharyta, читай дурочка, в статье написано - "Еще в десяти странах рейтинга образование после школы получили более 50% граждан. В число этих стран вошли

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

