Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

Видеоигры подарили миру одни из самых коммерчески успешных развлекательных продуктов — однако лидер здесь не так однозначен, как может показаться.

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории / © Visual Capitalist

Этот рейтинг основан на обновленных данных о продажах от HP (2026) и сравнивает самые продаваемые игры всех времен. На первом месте — Tetris с более чем 520 миллионами проданных копий. Однако его лидерство вызывает споры: с 1984 года игра выходила на десятках различных платформ.

Tetris традиционно считается лидером по продажам, но все зависит от методики подсчета. За десятилетия существования игра неоднократно переиздавалась, что и позволило ей достичь отметки в 520 миллионов копий. Некоторые аналитики предпочитают учитывать каждую версию отдельно — и в таком случае Minecraft становится самой продаваемой игрой в истории как единый продукт.

Примечательно, что, несмотря на долгую историю индустрии, большинство игр-рекордсменов вышло после 2010 года. Такие проекты, как Minecraft, Grand Theft Auto V и Terraria, отражают переход к цифровой дистрибуции, постоянным обновлениям и глобальным игровым сообществам.

В 2009 году шведская студия Mojang открыла ранний доступ к Minecraft — «песочнице», в которой игроки могут строить, исследовать, сражаться и взаимодействовать в огромном онлайновом мире.

Спустя почти два десятилетия Minecraft стал одной из определяющих игр современности, разойдясь тиражом в 350 миллионов копий по всему миру. В 2014 году компания Microsoft приобрела Mojang за 2,5 миллиарда долларов.

Сегодня вокруг игры сформировалось масштабное сообщество поклонников: проводится ежегодная конвенция Minecon, а в 2025 году вышла киноадаптация A Minecraft Movie, собравшая более 960 миллионов долларов в прокате.

В ноябре 2026 года ожидается выход Grand Theft Auto VI. Во многом ажиотаж вокруг нее связан с успехом предыдущей части — Grand Theft Auto V, которая уже через три дня после релиза в 2013 году принесла более одного миллиарда долларов, став самым быстро продаваемым развлекательным продуктом своего времени.

С тех пор Grand Theft Auto V разошлась тиражом свыше 225 миллионов копий, обогнав даже такие популярные проекты, как Wii Sports (83 миллиона), распространявшийся в комплекте с консолью.

Лишь немногие игры смогли приблизиться к ее коммерческому успеху. Так, Red Dead Redemption 2, также разработанная Rockstar Games, достигла отметки в 82 миллиона проданных копий, опередив такие хиты, как Mario Kart 8 Deluxe (79 миллионов), The Elder Scrolls V: Skyrim (60 миллионов) и Super Mario Bros. (58 миллионов).