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Рейтинг городов по древесному покрову на уровне глаз

Городские деревья помогают снижать температуру, удерживать ливневые воды и делают улицы более комфортными для пешеходов. Однако оценить, насколько зеленым выглядит город непосредственно на уровне улиц, гораздо сложнее, чем просто подсчитать количество парков.

Рейтинг городов по древесному покрову на уровне глаз / © Visual Capitalist

В этом рейтинге использованы данные Treepedia — проекта, разработанного лабораторией MIT Senseable City Lab совместно со Всемирным экономическим форумом. Исследование позволяет сравнить долю древесного покрова, который виден с улиц, в крупных городах мира.

Помимо лидирующей позиции Тампы, верхняя часть рейтинга отличается большим географическим разнообразием. Бреда и Сингапур делят второе место с показателем 29,3%, за ними следует Осло — 28,8%. Сидней и Ванкувер набрали по 25,9% и также разделили одну позицию.

Североамериканские города особенно хорошо представлены в верхней части списка: пять из них вошли в первую дюжину. Это Тампа, Ванкувер, Монреаль, Кембридж и Сакраменто.

Индекс Green View Index, используемый Treepedia, принимает значения от 0 до 100 и показывает, какую долю видимого пространства в конкретной точке занимает древесный покров. Методика основана на анализе панорам Google Street View с помощью компьютерного зрения. Таким образом, исследователи получают представление о количестве зелени с точки зрения человека на улице, а не со спутника. Это важное различие. Город может располагать огромными парками и при этом получить относительно невысокую оценку, если деревья из этих парков практически не видны с улиц. Кроме того, Treepedia охватывает лишь определенный набор крупных городов, для которых имеется подходящая панорамная съемка Street View, а не все городские территории мира. Поэтому данный рейтинг правильнее воспринимать как сравнение уровня озеленения улиц среди городов, вошедших в базу Treepedia, а не как окончательный рейтинг всех городов планеты.

Почему Тампа заняла первое место?

Субтропический климат Тампы создает благоприятные условия для роста деревьев. Однако поддержание развитого городского древесного покрова требует не только подходящего климата, но и постоянного ухода. В городе действуют программы устойчивого развития и общественные экологические инициативы, которыми занимается Green Team. Среди них — высадка деревьев и другие природоохранные проекты. Особое значение имеет сохранение взрослых деревьев, поскольку восстановление утраченного древесного покрова — процесс, который занимает много лет. В Тампе также регулируются вырубка и компенсационная посадка охраняемых деревьев. Это помогает сохранять зеленые насаждения по мере дальнейшего развития города.

В более широком смысле рейтинг подчеркивает важную особенность городского озеленения: одних только крупных парков недостаточно, чтобы улицы выглядели зелеными. Гораздо заметнее для человека деревья, которые непосредственно встроены в городскую среду — растут вдоль тротуаров, в жилых кварталах и транспортных коридорах.

Деревья вдоль улиц способны охлаждать городскую среду благодаря тени и испарению влаги, одновременно помогая снижать уровень загрязнения воздуха и удерживать дождевую воду. По мере усиления климатических экстремумов исследователи все чаще рассматривают городскую растительность как важный элемент адаптации к изменению климата и устойчивого городского планирования.

Последние исследования растительности на уровне улиц также подчеркивают необходимость целенаправленного озеленения: доступ к зеленым пространствам должен распределяться между городскими районами более равномерно. Таким образом, по-настоящему зеленый город — это не обязательно город с крупнейшими парками. Не менее важно, сколько деревьев человек видит и ощущает каждый день, выходя из дома и идя по обычной городской улице.