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Миссия «Тяньвэнь-3» перешла к созданию прототипов аппаратов для доставки марсианского грунта на Землю
Китайская миссия «Тяньвэнь-3» перешла к этапу разработки прототипов. Технологические решения и научная подготовка проекта продвигаются параллельно, приближая Китай к беспрецедентной задаче — пробурить поверхность Марса, доставить образцы грунта на Землю и исследовать их в поисках возможных следов древней жизни.
Эта миссия может стать первой в истории человечества программой по доставке образцов с Марса на Землю. По словам одного из ведущих китайских ученых, бесспорным научным приоритетом «Тяньвэнь-3» станет поиск возможных признаков жизни. Тем самым Китай намерен приблизиться к одному из самых фундаментальных вопросов планетологии: существовала ли когда-либо жизнь за пределами Земли?
Запуск «Тяньвэнь-3» запланирован примерно на 2028 год, а доставка марсианских образцов на Землю ожидается около 2031 года. В состав космического комплекса войдут посадочный аппарат, взлетная ступень, служебный модуль, орбитальный аппарат и возвращаемый модуль.
«Сделать поиск возможных следов жизни на Марсе главной научной задачей было тщательно продуманным решением, основанным на научных соображениях», — заявил академик Китайской академии наук, главный научный руководитель миссии «Тяньвэнь-3» Хоу Цзэнцянь.
По словам ученого, Марс — одна из планет земной группы Солнечной системы, наиболее близких Земле по своим характеристикам.
Все больше научных данных свидетельствует о том, что в далеком прошлом на Марсе существовали жидкая вода, более плотная атмосфера и глобальное магнитное поле — условия, которые могли сделать планету потенциально пригодной для жизни.
Помимо поиска следов жизни, миссия займется изучением эволюции пригодности Марса для жизни, его геологии, внутреннего строения и атмосферы. Эти направления тесно связаны между собой, отметил Хоу: жизнь зависит от существования пригодной для нее среды, а сама эта среда формируется под воздействием многолетних геологических и климатических изменений планеты.
Однако столь амбициозная научная программа ставит перед инженерами и учеными целый комплекс чрезвычайно сложных задач — от выбора места посадки и получения хорошо сохранившихся образцов до отделения реальных биологических сигналов от следов загрязнения.
По словам Хоу, одна из главных задач «Тяньвэнь-3» заключается в том, чтобы доставить на Землю образцы, обладающие максимальной научной ценностью.
При выборе потенциальных районов посадки учитываются такие факторы, как геологический возраст пород, история присутствия воды, пригодность среды для жизни и способность сохранять биологические следы. На основании этих критериев специалисты предварительно определили восемь возможных районов посадки.
Миссия предусматривает также бурение марсианского грунта на глубину до двух метров для получения подповерхностных образцов. Ожидается, что они будут в меньшей степени подвергаться воздействию радиации, окисления и выветривания. Поэтому именно в таких образцах могут лучше сохраниться потенциальные следы древней жизни и другая практически не изменённая информация о прошлом Марса.
Еще одним критически важным направлением станет планетарная защита и контроль загрязнения.
Китай намерен построить, по словам Хоу, первую в мире специализированную лабораторию планетарной защиты. Она должна предотвратить попадание земных микроорганизмов на Марс, обеспечить безопасную изоляцию доставленных марсианских образцов и свести к минимуму их загрязнение земными организмами и материалами.
По словам ученого, разработка необходимых технологий и строительство соответствующей инфраструктуры уже ведутся, а сама миссия «Тяньвэнь-3» вступила в этап создания прототипов.
При этом, независимо от того, удастся ли обнаружить следы жизни, доставленные на Землю марсианские образцы будут обладать уникальной и практически незаменимой научной ценностью, подчеркнул Хоу.
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