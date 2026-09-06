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Карта: что больше всего экспортирует каждая страна

Практически каждая страна зависит от международной торговли и глобального спроса на свою продукцию. Однако то, что именно государства поставляют на мировой рынок, может кардинально различаться.

Карта: что больше всего экспортирует каждая страна / © Visual Capitalist

На этой карте показана основная экспортная категория для стран всего мира. В основу взяты последние доступные данные — за 2024 год, опубликованные Всемирной торговой организацией (ВТО). Экспорт услуг в статистике не учитывается.

Когда речь заходит о природных ресурсах, одним странам действительно досталось больше, чем другим. Для многих государств именно природные богатства стали первоначальной основой экспорта: сырье добывают из недр, а затем продают зарубежным покупателям.

Так, Канада, Нигерия и Саудовская Аравия превратились в крупных игроков мирового нефтяного рынка. Другие страны — например, Алжир, Россия и Катар — в большей степени опираются на огромные запасы природного газа. Но природные богатства бывают разными.

Чили и Перу исторически являются крупными производителями меди, а в последние годы их огромные запасы лития также приобрели стратегическое значение для мировых рынков.

Похожая история произошла с богатой железной рудой Австралией. А Демократическая Республика Конго известна значительными залежами таких полезных ископаемых, как кобальт и колтан.

Есть и страны, которым достались одни из самых плодородных сельскохозяйственных земель планеты. Для Аргентины, Бразилии, Египта, Испании и Украины сельскохозяйственная продукция и продовольствие стали основными экспортными товарами.

Со временем многие богатые ресурсами страны начинают выходить за рамки добывающей промышленности — горнодобычи, нефтяной и газовой отраслей. Индустриализация и технологическое развитие позволяют экономике постепенно переходить к экспорту продукции с более высокой добавленной стоимостью — например, машин и электронного оборудования.

Именно эта категория является крупнейшей экспортной категорией сразу для четырех крупнейших экономик мира: США, Китая, Германии и Японии. В нее входят дорогостоящие промышленные товары — автомобили и грузовики, которыми, например, активно торгуют Мексика и Польша, — а также высокотехнологичная продукция, включая микрочипы.

Некоторые страны даже специализируются на отдельных звеньях высокотехнологичного производства. Например, в Нидерландах расположена компания ASML — крупнейший поставщик оборудования для мировой полупроводниковой промышленности.

Китай — крупнейший экспортер в мире, а в последние годы его положительное сальдо внешней торговли превышало один триллион долларов. В XXI веке страна превратилась в главную производственную державу планеты, потеснив на этом месте США.

В некоторых отраслях промышленное превосходство Китая стало вызывать обеспокоенность у его торговых партнеров, в том числе у США и Германии. В последние годы Вашингтон ввел масштабные тарифы на ряд китайских импортных товаров, особенно на электромобили.

Однако, несмотря на огромную экспортную мощь, Китай сам остается глубоко зависимым от мировой экономики. Причина — тесная взаимосвязанность глобальных производственных цепочек: для выпуска собственной продукции стране необходимы компоненты и сырье со всего мира.

Например, Китай является крупнейшим покупателем бразильской сои, а также с огромным отрывом занимает первое место среди покупателей иранской нефти. Иными словами, китайская экспортная машина может казаться самостоятельной и почти необъятной, но на самом деле она прочно встроена в глобальную систему торговли, где экспорт одной страны становится импортом другой.