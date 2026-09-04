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Как на самом деле работает цифровой рубль и где физически находятся деньги
О цифровом рубле в России заговорили в 2020 году, а с 1 сентября 2026 года его начали постепенно внедрять. Некоторые россияне к этой инициативе отнеслись с недоверием, да и не все понимают, как новая форма валюты будет работать.
Цифровой рубль — это аналог наличных денег и счета в банке. Стоит он столько же, сколько и «обычный» рубль. При этом он не становится заменой безнала, по крайней мере сейчас. Храниться цифровые деньги будут на платформе Центробанка.
Один человек сможет иметь один кошелек. Получить к нему доступ можно будет в обычном банковском приложении. Даже если пользователь пользуется услугами нескольких банков, кошелек для цифрового рубля будет одним и тем же.
В Банке России обещают, что граждане смогут совершать переводы цифрового рубля без комиссии. Это касается переводов с банковского счета и между цифровыми кошельками. Однако одно ограничение все-таки будет — лимит в 300 тысяч рублей в месяц на пополнение кошелька с банковского счета.
Для бизнеса комиссии все-таки установят. Так, с 1 января 2027 года прием платежей от граждан обойдется компаниям в 0,3 процента от суммы, при этом максимальная комиссия составит 1500 рублей.
Так чем же отличаются три формы валюты? С наличными все понятно — это те самые бумажные деньги и монеты, которые можно потрогать руками. Безналичные рубли хранятся на счете в банке. Операции по ним фиксирует банк и платежные системы. Цифровой рубль будет храниться на цифровых кошельках платформы Центробанка, следовательно операции по ним также будет фиксировать эта платформа.
Цифровой рубль иногда путают с криптовалютой, но у них имеются принципиальные различия. У цифрового рубля есть единый эмитент. Это означает, что выпускать его может только Банк России. Кроме того, цифровой рубль обеспечивается активами государства.
У цифрового рубля есть как преимущества перед безналом, так и недостатки. Цифровой рубль не зависит от банков. Безналичные деньги зависят от банков. Если что-то случится с банком, это потенциально может отразиться на клиенте. Цифровая валюта продолжит храниться на платформе, а доступ к ней можно будет получить через другое банковское приложение. Но есть нюанс. Появляется зависимость уже от платформы Центробанка.
Кроме того, для граждан переводы будут бесплатными. Оплачивать цифровым рублем в магазинах можно будет с помощью QR-кода, как по системе быстрых платежей.
Однако у цифрового рубля есть и свои недостатки. По задумке Центробанка, это средство для платежей. Процентов на остаток и кэшбэка за покупки ждать не стоит. Не получится в этой форме валюты взять кредит.
Кроме того, цифровой рубль зависим от доступа в интернет. Если связи нет, оплатить им пока не получится. Ограничения также затронут и владельцев iPhone. Банкам для работы с платформой нужно будет установить специальный модуль. Новая форма нацвалюты требует российских криптостандартов, указывающих на связь с государственной финансовой структурой РФ. AppStore такие обновления блокирует.
От злоумышленников платформа Центробанка тоже скорее всего не защитит. Мошенники сейчас редко взламывают счета напрямую. Чаще они обманывают и запугивают граждан, и те сами дают доступ или переводят деньги.
Один из главных вопросов, волнующих общественность — контроль со стороны государства. Открыть счет для цифрового рубля анонимно нельзя, но это же правило действует и для банковских счетов. В любом случае, перед открытием счета банк должен идентифицировать личность клиента.
При безналичном расчете данные распределяются между банками и платежными системами. Все операции с цифровой национальной валютой происходят на одной платформе. Следовательно, риск утечек повышается.
Также Центробанк потенциально может «маркировать» цифровые рубли — вшивать код, позволяющий отследить их движение. Сейчас Банк России уверяет, что делать этого не будет. Однако в будущем законодательство может измениться. В любом случае, отслеживать или ограничивать путь цифрового рубля будет проще, чем наличные.
Банк России утверждает, что насильно открывать цифровые кошельки никому не будут. Заставлять принудительно переходить на расчеты в цифровой нацвалюте регулятор также пока не планирует.
Открыть кошелек для цифрового рубля можно в приложении банка, зайдя в раздел «Цифровой рубль». Подтвердить свою личность можно будет через «Госуслуги», после чего банк передаст запрос на создание кошелька в платформу.
В магазинах оплачивать покупки можно будет по QR-коду, а в онлайн-магазинах и сервисах появится специальная кнопка. Некоторые магазины уже согласились принимать такие платежи, в том числе Wildberries и Ozon.
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