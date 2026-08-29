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Николай Головин
Николай Головин
29 августа, 08:18
Рейтинг: +422
Посты: 1079

Крупнейшие города древнего мира

В период своего расцвета в Древнем Риме проживало около миллиона человек. Примерно столько же жителей насчитывал Чанъань на восточной оконечности Великого шелкового пути. Инженеры этих городов создавали акведуки и сложные дренажные системы, чтобы снабжать водой и продовольствием огромные массы людей.

Сообщество
# античность
# демография
# Древний Рим
# история
# Китай
Модель древнего города Чанъань / © Wikimedia Commons
Модель древнего города Чанъань / © Wikimedia Commons

Города, вошедшие в этот список, относятся к числу крупнейших, когда-либо существовавших в древнем мире. Для большинства из них не сохранилось переписей населения, поэтому историки и археологи оценивают численность жителей косвенно — по городским стенам, фундаментам зданий и масштабам застройки. Дополнительную информацию дают данные о снабжении продовольствием и расположении некрополей. Каждый из этих мегаполисов оказал влияние на то, как люди строили и организовывали города на протяжении последующих столетий.

Чанъань

Чанъань был столицей династии Хань и нескольких других крупных китайских династий, в том числе Тан. Город располагался на территории современного Сианя и был одним из крупнейших, важнейших и наиболее влиятельных центров древнего мира.

На пике своего развития, в I–II веках н. э., во времена династии Хань, Чанъань, по оценкам историков, насчитывал от 800 тысяч до миллиона жителей, соперничая с Римом по масштабам.

Чанъань был политическим и культурным центром Ханьской империи, существовавшей с 206 года до н. э. по 220 год н. э., за исключением периода правления династии Синь с 9 по 23 год н. э. В эпоху наибольшего территориального расширения при императоре У, правившем в 141–87 годах до н. э., Ханьская империя контролировала большую часть современных восточного и центрального Китая, север Кореи и Вьетнама, коридор Хэси, ведущий в Центральную Азию, а также территории нынешних Ганьсу, Синьцзяна, Внутренней Монголии и Юньнани.

Основанный как императорская столица, Чанъань был тщательно спланированным городом. Дворцы, правительственные учреждения, рынки и жилые кварталы располагались по четкой сетке. В период расцвета город стал центром торговли, науки, религии и политики.

Особое значение имело его положение на Великом шелковом пути. Будучи его восточной оконечностью, Чанъань способствовал распространению влияния Ханьской империи далеко за пределы ее территорий — на запад, в глубь Азии и вплоть до Индийского субконтинента. Через торговые маршруты по суше и Индийскому океану существовали и косвенные связи с Римом.

В I–II веках н. э. Римская и Ханьская империи были двумя крупнейшими державами Евразии. Хотя непосредственные контакты между ними были крайне ограниченными, обе цивилизации знали о существовании друг друга благодаря торговле.

Градостроительная модель Чанъаня стала образцом для многих последующих азиатских столиц и крупных городов. Археологические исследования подтверждают масштаб и планировку древнего города: были обнаружены фундаменты дворцов, городские стены, гробницы и остатки общественных сооружений.

Рим

Историю Древнего Рима принято разделять на два основных периода: Римскую республику, существовавшую с 509 по 27 год до н. э., и Римскую империю — с 27 года до н. э. по 476 год н. э. Последняя дата связана с низложением последнего римского императора в западной части империи. Восточная Римская империя, позднее известная как Византийская, просуществовала до 1453 года, когда была завоевана Османской империей.

В самом сердце Западной Римской империи находился Рим. История основания города окутана легендами: традиционно считается, что он был заложен 21 апреля 753 года до н. э. Ромулом, первым римским царем. С 753 по 509 год до н. э. городом правили латинские и этрусские цари. В этот период появились первые храмы, дороги и системы водоотведения, а также Римский форум — центр торговли и политической жизни.

В 509 году до н. э. последний царь, Луций Тарквиний Гордый, был изгнан, после чего возникла Римская республика. В государстве установилась республиканская форма правления с выборными магистратами и Сенатом.

Республика постепенно распространила власть далеко за пределы центральной Италии, подчинив большую часть Апеннинского полуострова, а затем Грецию, Северную Африку, Испанию, Галлию и территории, соответствующие некоторым районам современного Ближнего Востока.

К I веку до н. э. население Рима достигло примерно 500–750 тысяч человек. С началом имперского периода в 27 году до н. э. и вплоть до 180 года н. э. наступила эпоха расширения, стабильности и процветания, известная как Pax Romana — «римский мир». В это время город преобразился благодаря масштабному строительству: появились новые акведуки, дороги, общественные площади, термы, амфитеатры и храмы.

Большинство историков считает, что в начале Римской империи население города достигло примерно миллиона человек. Это сделало Рим крупнейшим городом Европы.

В 410 году Рим был разграблен вестготами — впервые почти за 800 лет город пал перед иностранным противником. В 455 году его вновь разграбили, на этот раз вандалы. В 476 году германский военачальник Одоакр сверг последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула. Эта дата традиционно считается концом Западной Римской империи. Однако сам Рим продолжал оставаться важным культурным центром и при остготах.

Лоян, столица древнего Китая / © Wikimedia Commons
Лоян, столица древнего Китая / © Wikimedia Commons

Лоян

В разные периоды существования династии Хань Лоян выполнял роль второй столицы империи. Особенно важное значение он приобрел при Восточной Хань (25–220 годы н. э.), когда стал столицей государства.

На пике своего развития в I–II веках н. э. население Лояна составляло примерно 400–600 тысяч человек. Город был важнейшим восточным центром торговли, культуры и градостроительства.

В отличие от Чанъаня, который со временем практически исчез и сегодня находится под современным Сианем, Лоян относится к числу древнейших непрерывно заселенных городов Китая.

Особенно известен Лоян как один из важнейших центров буддизма. Здесь сохранилось множество буддийских памятников, в том числе пещеры Лунмэнь — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В известняковых скалах высечены десятки тысяч буддийских статуй, самые ранние из которых относятся к V веку н. э.

Именно в Лояне находится храм Белой Лошади (Баймасы), который традиционно считается первым буддийским храмом Китая. Согласно преданию, он был основан в 68 году н. э. во время правления императора Мин-ди династии Хань.

Расположенный на реке Ло, Лоян находился недалеко от восточного окончания Великого шелкового пути, что во многом определило его значение как торгового и культурного центра.

Благодаря непрерывной истории, уходящей в глубокую древность, и многочисленным археологическим открытиям Лоян и сегодня остается важнейшим историческим памятником, позволяющим проследить развитие ранней китайской цивилизации, городов и градостроительных традиций Азии.

Руины колонного зала в Паталипутре / © Wikimedia Commons
Руины колонного зала в Паталипутре / © Wikimedia Commons

Паталипутра

На протяжении нескольких столетий — примерно с V века до н. э. до начала нашей эры — Паталипутра была столицей целого ряда индийских государств. Особенно важную роль город играл в период существования империи Маурьев, столицей которой он был с 322 по 185 год до н. э.

Империя Маурьев стала первым государством, объединившим большую часть Индийского субконтинента. На пике своего могущества она простиралась от территории современного Афганистана через северную и центральную Индию до Бенгалии и на юг — до Деканского плоскогорья.

Около 300 года до н. э. население Паталипутры составляло, по оценкам, от 400 до 500 тысяч человек, что делало ее одним из крупнейших городов древнего мира.

Город обладал хорошо организованной системой муниципального управления, благодаря которой смог пережить расцвет и падение нескольких империй. Паталипутра находилась на территории современной индийской Патны, у слияния Ганга, Сона и Гандака. Столь выгодное стратегическое положение превратило ее в естественный центр управления и торговли.

При Аджаташатру, могущественном правителе династии Харьянка, царствовавшем примерно в 492–460 годах до н. э., государство Магадха распространило свое влияние на значительную часть Северной Индии. Именно это объединение создало основу для последующих империй, центром которых стала Паталипутра.

Город превратился в административное сердце империи Маурьев, основанной около 322 года до н. э. Чандрагуптой Маурьей, и сохранил свое значение при его преемниках.

Археологические находки свидетельствуют о высоком уровне развития города: здесь существовали сложные системы водоотведения, колонные залы, деревянные укрепления и другие общественные сооружения.

Одним из важнейших свидетелей эпохи был греческий дипломат, географ и историк Мегасфен (ок. 350–290 годы до н. э.), посол при дворе Чандрагупты Маурьи. Его труд «Индика» — один из наиболее ценных сохранившихся источников о Древней Индии, особенно с точки зрения иностранного наблюдателя.

Мегасфен описывал Паталипутру как исключительно хорошо спланированный и укрепленный город.

Со временем значение Паталипутры уменьшилось, однако поселение не исчезло и продолжило существовать, постепенно превратившись в современную Патну. Будучи столицей одной из крупнейших централизованных империй древней Индии, город оставался важным центром торговли и распространения буддизма на восток.

Александрия

Александрия и сегодня остается одним из самых известных и овеянных легендами городов древности.

Город был основан Александром Македонским в 331 году до н. э. на средиземноморском побережье Северного Египта и быстро превратился в крупный центр торговли, науки и культуры.

Александрия непрерывно существует и по сей день. Современный город остается одним из главных портов Египта, а также важным экономическим и культурным центром страны.

На пике своего древнего расцвета, в I веке до н. э., Александрия насчитывала примерно 300–500 тысяч жителей. Наиболее блистательный период ее истории пришелся на время Птолемеев — с 305 по 30 год до н. э.

Александрия прославилась своей ныне утраченной Александрийской библиотекой и легендарным Фаросским маяком. Город до сих пор ассоциируется с библиотекой и считается одним из важнейших интеллектуальных центров греко-римского мира.

На протяжении столетий Александрия была столицей Птолемеев и одним из крупнейших городов древнего Средиземноморья. Здесь жили и работали выдающиеся учёные, математики и философы, среди которых Евклид и Эратосфен.

Стратегическое положение города связывало Африку, Азию и Европу, способствуя развитию торговли, науки и культуры во всем регионе.

Александрия была одним из крупнейших городов средиземноморского побережья и славилась своей интеллектуальной жизнью, привлекая ученых и философов со всего известного мира. Архитектура города сочетала египетские, греческие и римские традиции. В отличие от Каира, современная Александрия и сегодня воспринимается как город, тесно связанный с культурным пространством Средиземноморья.

Пирамиды Солнца и Луны в Теотиуакане, Мексика / © Wikimedia Commons
Пирамиды Солнца и Луны в Теотиуакане, Мексика / © Wikimedia Commons

Теотиуакан

Теотиуакан был крупнейшим городом доколумбовой Америки и одним из важнейших городских центров древней Мезоамерики.

Город-государство Теотиуакан не входил в состав какой-либо империи и переживал расцвет примерно с 200 по 500 год н. э. На пике, около 450 года, здесь, по оценкам, проживало от 250 до 300 тысяч человек.

Огромное влияние Теотиуакана распространилось на значительную часть территории современной Мексики. Его архитектура, торговые связи, религиозные представления и культура продолжали оказывать воздействие на соседние народы еще долго после того, как сам город пришел в упадок.

Теотиуакан отличался сложной и удивительно точной планировкой. Главными архитектурными доминантами стали гигантские пирамиды Солнца и Луны.

В городе существовали крупные многоквартирные жилые комплексы, отдаленно напоминавшие римские инсулы, характерные для городов I–III веков н. э. Однако между ними были существенные различия. Римские многоэтажные дома могли достигать шести этажей и заселялись людьми с разным уровнем достатка.

Жилые комплексы Теотиуакана в основном были одноэтажными. В них жили большие семьи, а сами кварталы нередко объединяли людей одной профессии. Каждый комплекс занимал площадь примерно 1 860–2 790 квадратных метров.

Несколько семей могли жить вокруг одного или нескольких внутренних дворов. В жилых комплексах были комнаты, кухни, мастерские, кладовые и святилища, а также развитые дренажные системы для отвода воды. Стены многих домов украшали сложные фрески с изображениями богов, животных и различных символов.

Город был организован вокруг Дороги мертвых — широкой магистрали, вдоль которой располагались площади и пирамиды. Теотиуакан отличался многонациональным населением и служил перекрестком культур различных народов Мезоамерики.

Имена правителей города неизвестны: археологи не обнаружили царских гробниц или надписей, которые позволили бы установить их личности.

К VI веку значительная часть городского центра была сожжена, после чего Теотиуакан постепенно пришел в упадок. Однако его религиозные традиции и художественные стили оказали влияние на другие культуры и государства Мезоамерики, прежде всего на майя и ацтеков.

Само название Теотиуакан дали уже ацтеки. Они почитали руины древнего города и называли его «местом, где были созданы боги».

Древние мегаполисы

Сегодня города воспринимаются не только как места концентрации населения, но и как сложные системы инфраструктуры, общественных пространств и услуг. Однако многие города древнего мира поразили бы современного наблюдателя своими масштабами и уровнем организации.

Население Рима и Чанъаня превышало миллион человек. Многие другие крупные города древности располагали впечатляющими системами водоотведения и канализации, монументальными общественными сооружениями, развитой культурой и по-настоящему космополитичной городской жизнью.

Благодаря сложным административным системам эти города могли поддерживать огромные по тем временам населения и обеспечивать им относительно комфортные условия жизни — особенно если сравнивать их с европейскими городами последующих столетий после падения Римской империи.

Многие принципы современного градостроительства восходят к решениям, которые тысячелетия назад применялись при строительстве, расширении и обслуживании этих древних мегаполисов.

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