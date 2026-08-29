Матча активировала бурый жир у молодых женщин
В отличие от обычного зеленого чая, матчу, или маття, употребляют вместе с измельченной листовой массой, поэтому организм получает катехины, кофеин и теанин. Ученые решили проверить, может ли такая комбинация влиять на бурый жир — ткань, которая участвует в выработке тепла и расходует энергию. Эффект оказался неодинаковым.
Бурый жир отличается от обычной жировой ткани прежде всего функцией. Он не только запасает энергию: клетки этой ткани преобразуют энергию глюкозы и жиров в тепло, увеличивая общий расход энергии. Бурая жировая ткань в основном расположена в области над ключицами, ее активность естественным образом повышается при охлаждении организма. В этом процессе участвует симпатическая нервная система.
Интерес ученых к бурому жиру связан в том числе с возможной ролью в обмене веществ. Исследования показали, что его количество и активность могут быть ниже у пожилых и людей с ожирением, а более высокая активность этой ткани у взрослых связана с более благоприятными показателями кардиометаболического здоровья.
Ученые из университетов Рюкоку и префектуры Киото проверили, сможет ли активировать эту ткань матча — традиционный японский напиток, в последние 10-15 лет ставший крайне популярным во всем мире. Их статья вышла в журнале Physiological Reports.
В эксперименте участвовали 30 здоровых женщин 18-25 лет. Каждая дважды проходила одну и ту же процедуру: в одном испытании получала примерно чашку матчи (три грамма порошка), в другом — плацебо. В трех граммах содержалось 90 миллиграммов кофеина, 45 миллиграммов теанина и 283 миллиграмма суммарных катехинов, включая 162 миллиграмма эпигаллокатехин-3-галлата.
Между испытаниями проходило больше семи дней. После приема матчи либо плацебо участницы подвергались умеренному охлаждению. Они находились в помещении с температурой 19 градусов, а температуру поверхности их кожи измеряли через 30, 60, 90 и 120 минут. Изменения отслеживали с помощью инфракрасной термографии в области над ключицами. Более высокая температура там относительно контрольного участка служила показателем активности бурой жировой ткани.
После охлаждения бурый жир действительно активировался у всех участниц, но статистически значимой разницы между приемом матчи и плацебо экспериментаторы не обнаружили. Не различалась и максимальная активность этой жировой ткани в двух испытаниях.
Тогда исследователи посмотрели не на всех девушек сразу, а на индивидуальные различия в реакции организма. Участниц распределили на три равные группы по исходной способности активировать бурый жир во время охлаждения после приема плацебо. В каждой оказалось по 10 человек: с низкой, средней и высокой активностью.
Именно тогда проявился эффект матчи. Разница между максимальной активностью бурого жира после японского напитка или плацебо была значительно выше у женщин из группы с изначально низкой активностью, чем у участниц со средним и высоким показателем. То есть матча сильнее повлияла на тех, чей бурый жир изначально реагировал на холод слабее.
При приеме плацебо различия между тремя группами стали хорошо заметны: девушки с исходно высокой активностью бурого жира демонстрировали более сильную реакцию на холод. После матчи такая закономерность исчезла. Активность в группе с низкой исходной реакцией выросла настолько, что уже не отличалась от показателей изначально наиболее активной группы.
Ученые предположили, что небольшая порция матчи не столько усилила уже высокую термогенезную способность, сколько частично компенсировала ее недостаток. Возможный механизм связали с содержащимися в растертом чае биологически активными веществами. Особое внимание обратили на катехины и кофеин: предыдущие исследования показали, что их сочетание способно активировать бурый жир и повышать расход энергии в ответ на холод. Теанин тоже связывали со стимуляцией термогенных процессов, но пока только в экспериментах на животных.
В новом эксперименте концентрация катехинов была относительно невысокой — 283 миллиграмма на порцию по сравнению с 615 миллиграммами в других исследованиях. Это, по мнению японских ученых, может частично объяснить отсутствие выраженного эффекта у всех участниц.
Предстоит проверить, изменится ли результат при другой дозировке. Кроме того, необходимо подтвердить влияние регулярного употребления матчи и применить более точные методы оценки термогенеза.
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