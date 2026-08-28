Космические путешествия изменили микрофлору женского организма
Космос недружелюбен. Люди не эволюционировали для жизни в безвоздушной среде, но развитие технологий позволило нам оказаться за пределами земной атмосферы. Если мы хотим путешествовать в космосе долго, важно понимать, как тонко настроенная система нашего организма справляется с выходом в космос и возвращением оттуда.
Человечество возвращается в космос. Хотя ученые и космонавты уже достаточно много знают о том, как невесомость, перегрузки и микрогравитация влияют на мышцы и кости, многое о влиянии космических путешествий на организм остается неисследованным.
В нашем организме и на коже вместе с нами сосуществуют несколько микробиомов. Состав бактерий в кишечнике, на коже шеи, в области гениталий и во рту сильно отличается. При этом ученые знают, что вагинальный микробиом является частью иммунной системы организма и поддерживает здоровое состояние тканей женской половой системы.
Нарушение баланса микробиоты может сильно влиять на здоровье и качество жизни — оно связано с воспалительными процессами, повышением вероятности распространения инфекций и нетипичными действиями иммунной системы. К такому может привести как психологический, так и физиологический стресс.
Микробиологи изучили влияние микрогравитации на вагинальный микробиом. В эксперименте исследовали женщин детородного возраста. Они участвовали в параболических полетах — специально модифицированный самолет выполнял маневры, при которых на 18-20 секунд люди находились в условиях невесомости, а до и после испытывали действие микрогравитации и перегрузок в несколько g.
Оказалось, что такое путешествие может вызвать острый физиологический стресс и изменить взаимодействие бактерий вагинальной микробиоты. Бактериальный состав изменился на 57,9 процента: стали доминировать фирмикуты (firmicutes), значительно развились молочнокислые лактобациллы Lactobacillus crispatus и Lactobacillus jensenii.
У всех участниц поднялся уровень кортизола. Микробиом ротовой полости претерпел гораздо меньшие изменения — всего на 2,54 процента. Оральная микробиота изменила последовательность химических реакций в клетках в три раза меньше, чем вагинальная.
Детали исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology. Ученые подчеркивают, что найденный ими эффект нуждается в дальнейших исследованиях. Понимание происходящего в процессе полета в космос сделает путешествия на дальние расстояния в невесомости более безопасными для здоровья людей.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Пока мир спорит, кто первым внедрил высокие технологии, археологи НовГУ нашли ответ в Окуловском районе Новгородчины. На песчаной террасе у реки Перетны экспедиция НовГУ обнаружила стоянку эпохи мезолита — среднекаменного века (X–VI тысячелетия до нашей эры). Здесь, сразу после отступления Валдайского ледника, начал работать, без преувеличения, первый инженерный центр региона.
Лесные пожары не только загрязняют воздух, но и неожиданно помогают природе. Американские ученые выяснили, что дожди, проходящие через дымовые тучи, превращаются в настоящие питательные растворы. Очищая задымленный воздух, такие ливни смывают на землю и в водоемы главные элементы для роста растений.
Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.
Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.
Иногда лучшая помощь природе — просто оставить ее в покое и не мешать. Британские экологи доказали, что заброшенная фермерская пашня способна без миллионных затрат и покупных семян превратиться в роскошный цветущий луг. Для этого потребовалось лишь 11 лет времени и обычный ежегодный покос травы.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Октября, 2014
Кто получит оставшиеся «Нобели»?
16 Апреля, 2016
Вопросы жизни и смерти
23 Декабря, 2014
10 самых мощных суперкомпьютеров мира
23 Января, 2014
Собачье сердце, собачья голова
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии