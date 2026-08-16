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Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин
Не все страны мира одинаково безопасны и удобны для жизни женщин. На это влияют в том числе показатели безопасности, доступ к образованию и вовлеченность в жизнь общества. На инфографике наглядно показано, в каких странах женщинам жить лучше и хуже всего.
Инфографика опирается на данные индекса «Женщины, мир и безопасность», составленного Джорджтаунским институтом по делам женщин, мира и безопасности. В общей сложности, в рейтинг попала 181 страна.
Ни одна страна мира не дотянула до единицы, однако ближе всего приблизились страны Северной Европы, заняв первую пятерку.
Первое место в рейтинге заняла Дания, набрав 0,939 балла. Следом оказались Исландия (0,932), Норвегия (0,924), Швеция (0,924) и Финляндия (0,921). Больше 0,9 набрали также Люксембург , Бельгия и Нидерланды.
Худшие условия для жизни женщин — в Афганистане. Страна набрала 0,279 балла. Менее 0,4 балла набрали Йемен (0,323), Центральноафриканская Республика (0,362), Сирия (0,364), Судан (0,397) и Гаити (0,399).
Россия заняла в рейтинге 75-е место, набрав 0,718 балла. Для сравнения, Армения набрала 0,762 балла, Беларусь — 0,739 балла, Казахстан — 0,722 балла, Азербайджан — 0,653 балла.
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