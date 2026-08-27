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Фотоловушка запечатлела атаку рыси на самую большую гремучую змею в мире
Автоматическая фотокамера в штате Флорида запечатлела драматичную сцену: рысь атаковала восточного ромбического гремучника — крупнейший вид гремучих змей в мире. Подобные столкновения крайне редко удается наблюдать и документировать в дикой природе.
Уникальные снимки стали частью исследования, опубликованного ранее в этом месяце в журнале Southeastern Naturalist. Ученые отметили, что серия фотографий с фотоловушки представляет собой редкое документальное свидетельство нападения рыси на взрослую ядовитую змею в естественной среде обитания — взаимодействия, которое исследователи практически не наблюдают напрямую.
На снимках видно, как рысь сначала атакует хвост и тело змеи, а затем вцепляется ей в голову, оставляя заметные раны. Восточный ромбический гремучник (Crotalus adamanteus) считается крупнейшим представителем семейства гремучих змей, особенно если учитывать общую длину тела и массу. Поэтому столь агрессивная атака со стороны относительно небольшой рыси выглядит особенно впечатляюще.
Всего автоматическая камера сделала 38 снимков примерно за полтора часа. На первых кадрах рысь осторожно приближается к змее, стараясь держаться подальше от угрожающего хвоста с погремушкой. Затем хищница хватает змею за хвост, начинает терзать ее когтями и в конце концов кусает за голову.
На последующих фотографиях гремучник уже лежит перевернутым и явно раненым. При этом змея несколько раз пытается атаковать рысь, но каждый раз безуспешно.
Все 38 снимков были сделаны летом 2022 года в округе Харди, штат Флорида, на территории исследовательского и образовательного центра по скотоводству Университета Флориды. Фотоловушка входила в состав более масштабной сети камер для мониторинга дикой природы. Однако опубликованы эти фотографии были только сейчас.
Авторы исследования считают, что полученные кадры дают редкое прямое подтверждение способности рыси наносить серьезные повреждения взрослым ядовитым змеям. Одновременно они подкрепляют существовавшие ранее косвенные свидетельства того, что рыси могут охотиться на бирманских питонов.
По мнению исследователей, подобные столкновения могут происходить в природе гораздо чаще, чем принято считать, но обычно остаются незамеченными. Это также указывает на то, что рыси способны охотиться на более широкий круг крупных рептилий, включая потенциально опасные и инвазивные виды.
Таким образом, эти снимки пополняют растущий массив свидетельств того, что рыси способны нападать на относительно крупных рептилий и даже употреблять их в пищу.
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