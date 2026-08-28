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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
28 августа, 06:59
Рейтинг: +1254
Посты: 2829

Спасти телескоп Swift не удалось: ученые оценили, когда и где он может упасть на Землю

Попытка частной компании спасти космический телескоп Swift завершилась неудачей. Теперь крупная обсерватория в обозримом будущем неконтролируемо войдет в атмосферу Земли. Остается выяснить — когда и где именно это произойдет.

Сообщество
# NASA
# Swift
# космос
# спутники
# технологии
Иллюстрация художника, изображающая встречу космического аппарата LINK компании Katalyst Space Technologies с космическим телескопом Swift на орбите / © NASA 
Иллюстрация художника, изображающая встречу космического аппарата LINK компании Katalyst Space Technologies с космическим телескопом Swift на орбите / © NASA 

Обсерватория имени Нила Герелса Swift была выведена на околоземную орбиту в ноябре 2004 года. Более двух десятилетий она изучала гамма-всплески — самые мощные взрывы во Вселенной, — а также другие космические объекты и явления с помощью трех телескопов. Однако научная программа Swift уже завершена, а срок его пребывания на орбите подходит к концу.

В сентябре 2025 года NASA объявило о поиске решения, которое позволило бы спасти Swift. Из-за высокой солнечной активности орбита телескопа стремительно снижалась. Суть проблемы была проста: обсерватории требовалось как можно скорее поднять орбиту, иначе она продолжила бы снижаться и в конечном итоге сгорела бы в атмосфере Земли.

На призыв откликнулась базирующаяся в Аризоне компания Katalyst Space Technologies, получившая от NASA контракт на сумму 30 миллионов долларов на выполнение этой задачи. Работая в крайне сжатые сроки, Katalyst создала роботизированный космический аппарат LINK. Его запустили 3 июля, чтобы сблизиться со Swift и перевести его на более высокую орбиту. Однако после запуска у LINK возникли проблемы с системой управления ориентацией. В результате NASA и Katalyst были вынуждены отказаться от попытки спасения.

«Swift неконтролируемо войдет в атмосферу, однако это случится не раньше октября», — сообщила Элис Фишер, специалист по связям с общественностью в области астрофизики Управления коммуникаций штаб-квартиры NASA в Вашингтоне.

По словам Фишер, большая часть аппарата, скорее всего, сгорит при прохождении через плотные слои атмосферы. «Однако ожидается, что некоторые компоненты переживут вход в атмосферу. Вероятность того, что они причинят кому-либо на Земле вред, крайне мала», — добавила она.

Сухая масса Swift составляет 613 килограммов. На борту установлены три научных прибора: телескоп регистрации гамма-всплесков Burst Alert Telescope, ультрафиолетовый/оптический телескоп и рентгеновский телескоп.

«С учетом сухой массы аппарата и установленных на нем приборов, скорее всего, при входе в атмосферу он разрушится настолько сильно, что не будет представлять опасности для людей на поверхности», — сказал Даррен Макнайт, старший технический специалист компании LeoLabs, которая постоянно отслеживает происходящее на околоземной орбите.

Однако, отметил он, ситуация не настолько однозначна. На аппарате установлены как рентгеновский, так и оптический телескопы, поэтому внутренние компоненты этих приборов могут пережить вход в атмосферу. По словам специалиста, до поверхности потенциально могут долететь оптические линзы, а также титановые баки.

По мнению Юэна Райта, аспиранта Университета Британской Колумбии в Ванкувере и младшего научного сотрудника университетского Института космических исследований, Swift, вероятно, не сгорит полностью при входе в атмосферу — прежде всего из-за своей массы. Кроме того, пока невозможно сказать, где именно он упадет.

«Наклонение его орбиты составляет 21 градус, поэтому аппарат может войти в атмосферу в любой точке между 21° северной и 21° южной широты», — рассказал Райт.

По его словам, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что сохранившиеся обломки упадут в океан. Однако полностью исключить падение на сушу нельзя.

«Существует вероятность того, что они могут попасть в густонаселенный район и привести к человеческим жертвам», — отметил ученый.

И даже если возвращение Swift на Землю пройдет без происшествий, оно может стать еще одним напоминанием о растущей проблеме. С каждым годом происходит все больше неконтролируемых сходов спутников и ракетных ступеней с орбиты, а значит, растет и вероятность того, что однажды чей-нибудь путь пересечется с падающим космическим аппаратом.

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# бензин
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# дизельное топливо
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# нпз
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