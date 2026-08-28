В США одобрили первый в своем классе RAS-ингибитор при метастатическом раке поджелудочной железы
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на применение первого в истории целевого лекарства прямого действия, разработанного для борьбы с аденокарциномой поджелудочной железы на поздних стадиях — одной из самых агрессивных и смертоносных опухолей. Ведомство одобрило препарат на полгода раньше намеченного срока, чтобы нуждающиеся пациенты смогли получить терапию как можно быстрее.
Аденокарцинома — один из самых опасных типов рака поджелудочной железы, на который приходится от 90% до 95% всех диагностируемых случаев. Ежегодно только в США этот диагноз слышат приблизительно 67 тысяч человек.
На долю этой болезни приходится лишь около 3% всех выявляемых онкологических заболеваний, однако она уносит несоразмерно много жизней. Причина в том, что опухоль долгое время развивается скрытно, диагностируется на позднем сроке, а традиционные методы лечения против нее исторически показывали крайне низкую эффективность.
В основе новой разработки лежит воздействие на так называемый белок RAS. Десятилетиями в онкологии этот белок считали «неуловимым» и неприступным для лекарств.
В нормальном состоянии он работает как молекулярный переключатель, помогая клеткам правильно расти и делиться. Однако при мутации этот «переключатель» заклинивает в положении «включено», заставляя клетки бесконтрольно размножаться и формировать злокачественные опухоли. Мутации в генах RAS встречаются у большинства больных раком поджелудочной железы, поэтому создание ингибитора (вещества, блокирующего этот поломанный белок) стало настоящим научным прорывом.
«Расонк» — так назвали новое лекарство — разработала биотехнологическая компания Revolution Medicines, его выпускают в форме таблеток для ежедневного приема. Медикамент уже одобрили для взрослых пациентов с метастатическим раком, которые прошли хотя бы один курс системной химиотерапии или не могут перенести ее из-за слабого здоровья.
Высокую эффективность препарата подтвердили клинические испытания, в которых участвовали 500 человек. Результаты показали двукратное преимущество перед существующими методами: медиана общей выживаемости у пациентов, принимавших «Расонк», составила 13,2 месяца, тогда как на стандартной химиотерапии этот показатель не превышал 6,7 месяца. Регулятор присвоил препарату статусы «прорывная терапия» и «орфанное лекарство» (средства для лечения редких и угрожающих жизни заболеваний).
Во время исследований ученые также зафиксировали основной спектр побочных эффектов. Чаще всего у пациентов наблюдались кожная сыпь, диарея, воспаление слизистой оболочки рта (стоматит), тошнота, боли в животе, утомляемость, отеки и кровотечения. Тем не менее специалисты подчеркнули, что появление такого препарата дает реальный шанс на продление жизни людям с диагнозом, который прежде считался практически безнадежным.
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