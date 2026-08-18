Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: какие страны потребляют больше всего энергии в расчете на одного человека
Объем энергопотребления в расчете на одного человека зависит от климата страны, структуры ее промышленности, транспортных потребностей и общего устройства экономики.
На новой инфографике представлены 40 стран с самым высоким показателем общего энергоснабжения на душу населения в 2025 году. Данные взяты из Statistical Review of World Energy 2026 Института энергетики.
Под общим энергоснабжением понимается весь объем энергии, поступающий в экономику страны, — включая топливо для промышленности, производства электроэнергии и транспорта, — до учета потерь при преобразовании. Таким образом, показатель характеризует энергопотребление всей экономики, а не расход энергии домохозяйствами или личный энергетический след отдельных людей.
Первое место занимает Исландия — 745 гигаджоулей на человека. Электроэнергия в стране почти полностью производится за счет собственных гидро- и геотермальных ресурсов. При этом значительную долю спроса на энергию формируют энергоемкие отрасли, прежде всего производство алюминия.
Второе и третье места занимают Катар (717 гигаджоулей) и Сингапур (628 гигаджоулей). Обе страны сочетают энергоемкое производство и переработку с небольшой численностью населения. Катар в огромных масштабах перерабатывает, сжижает и экспортирует природный газ, а Сингапур располагает одними из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.
В первой восьмерке прослеживается закономерность. За исключением Исландии и Сингапура, остальные шесть стран — крупные производители нефти и газа с относительно небольшим населением. Среди них Кувейт (378 гигаджоулей), Тринидад и Тобаго (358 гигаджоулей), Саудовская Аравия (348 гигаджоулей) и Оман (315 гигаджоулей).
Примечателен и географический состав рейтинга. Ни одна страна Африки или Южной Америки не вошла в первую 40-ку: список полностью сформирован государствами Европы, Азии, Северной Америки и Океании.
Россия находится на 12-й строчке рейтинга с показателем 216,6 гигаджоулей на человека.
Китай демонстрирует несколько иную картину. При показателе 115 гигаджоулей на человека крупнейший в мире потребитель угля занимает более высокую позицию, чем Испания (109 гигаджоулей). В то же время Великобритания (90 гигаджоулей), Италия (94 гигаджоулей) и Швейцария (98 гигаджоулей) не попадают в первую 40-ку. Граница рейтинга проходит на уровне 104 гигаджоулей, который приходится на Болгарию.
В конечном счете этот показатель отражает энергопотребление экономики в целом, а не повседневное поведение населения. Нефтеперерабатывающие центры и страны — крупные экспортеры топлива, такие как Сингапур и Катар, — расходуют значительные объемы энергии на производство товаров и топлива, которые затем потребляются в других государствах. Именно поэтому небольшие торгово-промышленные экономики могут оказаться выше в рейтинге, чем крупнейшие в мире потребители энергии по абсолютному объему.
Палеонтологи проанализировали кости древних копытных, живших в Южной Америке более 10 миллионов лет назад, и обнаружили на них следы укусов гигантских крокодилов. Это первое доказательство, что огромные размеры позволяли крокодилам успешно охотиться даже на тонных травоядных.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.
Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Января, 2014
Собачье сердце, собачья голова
16 Ноября, 2017
Все сокровища Вселенной
17 Июня, 2021
Знаете ли вы историю изучения Марса? Тест
29 Декабря, 2021
Лошадь стала домашней только один раз
23 Августа, 2020
Гипотеза Лавлока: что, если Земля – живой организм?
10 Августа, 2023
Луна: опять двадцать пять?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии