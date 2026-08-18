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Рейтинг: какие страны потребляют больше всего энергии в расчете на одного человека

Объем энергопотребления в расчете на одного человека зависит от климата страны, структуры ее промышленности, транспортных потребностей и общего устройства экономики.

Рейтинг: какие страны потребляют больше всего энергии в расчете на одного человека / © Visual Capitalist

На новой инфографике представлены 40 стран с самым высоким показателем общего энергоснабжения на душу населения в 2025 году. Данные взяты из Statistical Review of World Energy 2026 Института энергетики.

Под общим энергоснабжением понимается весь объем энергии, поступающий в экономику страны, — включая топливо для промышленности, производства электроэнергии и транспорта, — до учета потерь при преобразовании. Таким образом, показатель характеризует энергопотребление всей экономики, а не расход энергии домохозяйствами или личный энергетический след отдельных людей.

Первое место занимает Исландия — 745 гигаджоулей на человека. Электроэнергия в стране почти полностью производится за счет собственных гидро- и геотермальных ресурсов. При этом значительную долю спроса на энергию формируют энергоемкие отрасли, прежде всего производство алюминия.

Второе и третье места занимают Катар (717 гигаджоулей) и Сингапур (628 гигаджоулей). Обе страны сочетают энергоемкое производство и переработку с небольшой численностью населения. Катар в огромных масштабах перерабатывает, сжижает и экспортирует природный газ, а Сингапур располагает одними из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.

В первой восьмерке прослеживается закономерность. За исключением Исландии и Сингапура, остальные шесть стран — крупные производители нефти и газа с относительно небольшим населением. Среди них Кувейт (378 гигаджоулей), Тринидад и Тобаго (358 гигаджоулей), Саудовская Аравия (348 гигаджоулей) и Оман (315 гигаджоулей).

Примечателен и географический состав рейтинга. Ни одна страна Африки или Южной Америки не вошла в первую 40-ку: список полностью сформирован государствами Европы, Азии, Северной Америки и Океании.

Россия находится на 12-й строчке рейтинга с показателем 216,6 гигаджоулей на человека.

Китай демонстрирует несколько иную картину. При показателе 115 гигаджоулей на человека крупнейший в мире потребитель угля занимает более высокую позицию, чем Испания (109 гигаджоулей). В то же время Великобритания (90 гигаджоулей), Италия (94 гигаджоулей) и Швейцария (98 гигаджоулей) не попадают в первую 40-ку. Граница рейтинга проходит на уровне 104 гигаджоулей, который приходится на Болгарию.

В конечном счете этот показатель отражает энергопотребление экономики в целом, а не повседневное поведение населения. Нефтеперерабатывающие центры и страны — крупные экспортеры топлива, такие как Сингапур и Катар, — расходуют значительные объемы энергии на производство товаров и топлива, которые затем потребляются в других государствах. Именно поэтому небольшие торгово-промышленные экономики могут оказаться выше в рейтинге, чем крупнейшие в мире потребители энергии по абсолютному объему.