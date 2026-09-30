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Китай установил мировой рекорд, отправив 116 подводных дронов в автономное плавание
Китай установил новый мировой рекорд по одновременной автономной работе подводных аппаратов: 116 небольших дронов самостоятельно прошли заданный маршрут в бассейне без управления со стороны человека.
В испытании приняли участие автономные подводные аппараты, разработанные Северо-Западным политехническим университетом и компанией Xi’an Tianhe Maritime Technologies. Представители Книги рекордов Гиннесса наблюдали за демонстрацией, состоявшейся 29 августа, после чего официально зафиксировали рекорд.
Дроны в течение 34 минут проходили заранее заданный маршрут в бассейне длиной около 500 метров. За это время они преодолели примерно 500 метров, сохраняя согласованное движение.
Аппараты получили обозначение TH-618 и во время испытания действовали как единый автономный рой. Сначала операторы последовательно запустили дроны, после чего передали управление их бортовым системам автономной навигации.
Каждый аппарат использовал данные, поступавшие в реальном времени, чтобы придерживаться назначенного маршрута. Система также позволяла дронам самостоятельно корректировать курс, если внешние возмущения отклоняли их от заданной траектории.
Синхронное управление десятками подводных аппаратов представляет собой гораздо более сложную задачу, чем простое программирование каждого дрона на следование определенному маршруту. Под водой радиосигналы распространяются иначе, чем в воздухе, поэтому обеспечение надежной связи остается серьезной инженерной проблемой.
В Северо-Западном политехническом университете заявили, что испытание демонстрирует прогресс в создании более крупных автономных подводных систем. Университет уже более двух десятилетий занимается технологиями подводного зондирования, акустической связи и визуального восприятия.
Дальнейшее масштабирование системы потребует от каждого аппарата сохранять представление о положении соседних дронов даже при ограниченной пропускной способности подводных каналов связи и плохой видимости.
TH-618 имеет длину около 61 сантиметра и ширину примерно 20 сантиметров. Масса каждого аппарата составляет примерно 5,1 килограмма, благодаря чему небольшие дроны хорошо подходят для работы в составе роя.
Аппараты способны преодолевать до 30 километров и оставаться в рабочем состоянии более восьми часов. Для навигации используется система на основе камеры, которая помогает дрону анализировать окружающее пространство и корректировать направление движения.
Аппараты также способны реагировать на изменения условий, из-за которых они отклоняются от запланированного маршрута. Это особенно важно при работе под водой: течения и другие возмущения постепенно могут уводить аппарат в сторону от заданной траектории.
Новый рекорд установлен на фоне растущего интереса военных различных стран к беспилотным системам, способным действовать в воздухе, на суше и под водой.
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