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Юлия Николаева
Юлия Николаева
16 августа, 08:15
Рейтинг: +170
Посты: 258

От синего кита до гигантского кальмара: семь крупнейших морских существ

Океан — дом животных настолько огромных, что некоторые из них по массе превосходят целые стада слонов, а другие в длину превышают городской квартал. Но определить, какое именно морское существо является крупнейшим, не так просто, как выстроить их в ряд от самого большого к самому маленькому.

Сообщество
# биология
# животные
# океаны
# природа
Кит в океане / © Wikimedia Commons
Кит в океане / © Wikimedia Commons

Ниже представлены семь ныне живущих морских животных и организмов, которые являются крупнейшими представителями своего рода.

Синий кит / © Wikimedia Commons
Синий кит / © Wikimedia Commons

1. Синий кит

Синий кит — самое тяжелое животное из всех, когда-либо живших на Земле. Его длина достигает примерно 30 метров, а в исключительных случаях масса, по оценкам, может составлять около 190 тонн. Антарктические синие киты способны вырастать примерно до 33,5 метра, хотя подтвержденные измерения разных особей заметно различаются.

Несмотря на невероятные размеры, синие киты питаются преимущественно крилем. Во время кормления их огромная пасть расширяется, позволяя киту заглатывать колоссальные объемы воды, после чего мелкие ракообразные отфильтровываются с помощью китового уса.

Размеры синего кита превосходят размеры любого известного динозавра. Таким образом, крупнейшее морское животное одновременно является и крупнейшим животным за всю историю Земли.

2. Гигантский сифонофор

Гигантский сифонофор, обнаруженный у берегов Западной Австралии в 2020 году, по оценкам, достигал примерно 45 метров в длину. Это делает его, возможно, самой длинной морской колонией организмов, которую когда-либо удалось непосредственно наблюдать.

Исследователи обнаружили его во время изучения каньона Кейп-Рейндж с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.

Однако сифонофор в привычном понимании нельзя назвать одним животным. Это колония, состоящая из множества специализированных организмов, называемых зооидами.

Каждый из них выполняет определенную функцию — питание, движение или размножение, — но самостоятельно существовать не способен. Такая необычная биология не позволяет однозначно считать сифонофора самым длинным животным в мире.

Медуза «львиная грива» / © Wikimedia Commons
Медуза «львиная грива» / © Wikimedia Commons

3. Медуза «львиная грива»

Согласно наиболее известным данным, крупнейшая зарегистрированная медуза «львиная грива» достигала примерно 36,5 метра в длину — от верхней части купола до кончиков щупалец. Диаметр ее купола, как сообщалось, превышал два метра.

К этим цифрам, однако, следует относиться с осторожностью: они основаны на плохо документированном историческом сообщении. По данным Смитсоновского института, более характерные для крупных особей размеры несколько скромнее: диаметр купола приближается к 1,8 метра, а длина щупалец превышает 15 метров.

Медуза использует свои длинные щупальца, покрытые стрекательными клетками, чтобы ловить рыбу, планктон и других медуз в холодных северных водах.

Китовая акула / © Wikimedia Commons
Китовая акула / © Wikimedia Commons

4. Китовая акула

Китовая акула — крупнейшая ныне живущая рыба в мире. Согласно имеющимся данным, ее длина может достигать примерно 18 метров, хотя большинство взрослых особей значительно меньше этого исключительного максимального показателя.

Несмотря на принадлежность к акулам, китовая акула не является активным охотником на крупную добычу. Она питается, фильтруя воду: плывет с широко раскрытой пастью и отлавливает планктон, икру рыб и небольших морских животных.

Узор из пятен на коже каждой китовой акулы уникален, благодаря чему ученые могут идентифицировать отдельных особей и отслеживать их перемещения.

5. Колоссальный кальмар

Колоссальный кальмар, по оценкам, способен вырастать до семи метров в длину и достигать массы около 500 килограммов, что делает его самым тяжелым из известных беспозвоночных.

Примечательно, что достоверные кадры живого колоссального кальмара в естественной среде ученым удалось получить лишь 9 марта 2025 года. Животное, снятое в районе Южных Сандвичевых островов, оказалось молодью длиной всего около 30 сантиметров. Оно находилось на глубине примерно 600 метров.

Это наблюдение произошло ровно через 100 лет после официального описания и научного наименования вида. До этого ученым в основном приходилось изучать случайно пойманных особей либо останки кальмаров, обнаруженные в желудках китов, морских птиц и рыб.

6. Кашалот

Самцы кашалотов могут достигать примерно 15,8 метра в длину и весить около 45 тонн, что делает этот вид крупнейшим среди ныне живущих зубатых китов. Кроме того, у кашалота самый большой мозг среди всех современных животных.

В отличие от питающегося фильтрацией синего кита, кашалот — активный охотник, способный добывать пищу на огромных глубинах. С помощью мощных эхолокационных сигналов он обнаруживает кальмаров и рыб в полной темноте, иногда погружаясь глубже 3000 метров и оставаясь под водой более часа.

Луна-рыба / © Wikimedia Commons
Луна-рыба / © Wikimedia Commons

7. Луна-рыба

Самой тяжелой из когда-либо зарегистрированных костных рыб стала луна-рыба, обнаруженная у острова Фаял на Азорских островах 9 декабря 2021 года. Ее масса составила 2744 килограмма, длина — 3,25 метра, а расстояние между кончиками плавников — 3,6 метра.

Сплющенное тело и огромные плавники придают этой рыбе почти причудливый, словно незавершенный вид. И все же столь необычная конструкция позволяет ей существовать в качестве одного из самых своеобразных гигантов океана.

Вода гораздо эффективнее воздуха поддерживает массу тела, поэтому морские животные могут достигать размеров, практически недоступных для наземных существ.

Но океан по-прежнему скрывает свои крайности. Если колоссальный кальмар смог оставаться практически незамеченным в естественной среде обитания на протяжении целого столетия, вполне возможно, что в морских глубинах до сих пор существуют другие рекордсмены, которых человечество еще не обнаружило.

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