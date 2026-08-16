Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
От синего кита до гигантского кальмара: семь крупнейших морских существ
Океан — дом животных настолько огромных, что некоторые из них по массе превосходят целые стада слонов, а другие в длину превышают городской квартал. Но определить, какое именно морское существо является крупнейшим, не так просто, как выстроить их в ряд от самого большого к самому маленькому.
Ниже представлены семь ныне живущих морских животных и организмов, которые являются крупнейшими представителями своего рода.
1. Синий кит
Синий кит — самое тяжелое животное из всех, когда-либо живших на Земле. Его длина достигает примерно 30 метров, а в исключительных случаях масса, по оценкам, может составлять около 190 тонн. Антарктические синие киты способны вырастать примерно до 33,5 метра, хотя подтвержденные измерения разных особей заметно различаются.
Несмотря на невероятные размеры, синие киты питаются преимущественно крилем. Во время кормления их огромная пасть расширяется, позволяя киту заглатывать колоссальные объемы воды, после чего мелкие ракообразные отфильтровываются с помощью китового уса.
Размеры синего кита превосходят размеры любого известного динозавра. Таким образом, крупнейшее морское животное одновременно является и крупнейшим животным за всю историю Земли.
2. Гигантский сифонофор
Гигантский сифонофор, обнаруженный у берегов Западной Австралии в 2020 году, по оценкам, достигал примерно 45 метров в длину. Это делает его, возможно, самой длинной морской колонией организмов, которую когда-либо удалось непосредственно наблюдать.
Исследователи обнаружили его во время изучения каньона Кейп-Рейндж с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.
Однако сифонофор в привычном понимании нельзя назвать одним животным. Это колония, состоящая из множества специализированных организмов, называемых зооидами.
Каждый из них выполняет определенную функцию — питание, движение или размножение, — но самостоятельно существовать не способен. Такая необычная биология не позволяет однозначно считать сифонофора самым длинным животным в мире.
3. Медуза «львиная грива»
Согласно наиболее известным данным, крупнейшая зарегистрированная медуза «львиная грива» достигала примерно 36,5 метра в длину — от верхней части купола до кончиков щупалец. Диаметр ее купола, как сообщалось, превышал два метра.
К этим цифрам, однако, следует относиться с осторожностью: они основаны на плохо документированном историческом сообщении. По данным Смитсоновского института, более характерные для крупных особей размеры несколько скромнее: диаметр купола приближается к 1,8 метра, а длина щупалец превышает 15 метров.
Медуза использует свои длинные щупальца, покрытые стрекательными клетками, чтобы ловить рыбу, планктон и других медуз в холодных северных водах.
4. Китовая акула
Китовая акула — крупнейшая ныне живущая рыба в мире. Согласно имеющимся данным, ее длина может достигать примерно 18 метров, хотя большинство взрослых особей значительно меньше этого исключительного максимального показателя.
Несмотря на принадлежность к акулам, китовая акула не является активным охотником на крупную добычу. Она питается, фильтруя воду: плывет с широко раскрытой пастью и отлавливает планктон, икру рыб и небольших морских животных.
Узор из пятен на коже каждой китовой акулы уникален, благодаря чему ученые могут идентифицировать отдельных особей и отслеживать их перемещения.
5. Колоссальный кальмар
Колоссальный кальмар, по оценкам, способен вырастать до семи метров в длину и достигать массы около 500 килограммов, что делает его самым тяжелым из известных беспозвоночных.
Примечательно, что достоверные кадры живого колоссального кальмара в естественной среде ученым удалось получить лишь 9 марта 2025 года. Животное, снятое в районе Южных Сандвичевых островов, оказалось молодью длиной всего около 30 сантиметров. Оно находилось на глубине примерно 600 метров.
Это наблюдение произошло ровно через 100 лет после официального описания и научного наименования вида. До этого ученым в основном приходилось изучать случайно пойманных особей либо останки кальмаров, обнаруженные в желудках китов, морских птиц и рыб.
6. Кашалот
Самцы кашалотов могут достигать примерно 15,8 метра в длину и весить около 45 тонн, что делает этот вид крупнейшим среди ныне живущих зубатых китов. Кроме того, у кашалота самый большой мозг среди всех современных животных.
В отличие от питающегося фильтрацией синего кита, кашалот — активный охотник, способный добывать пищу на огромных глубинах. С помощью мощных эхолокационных сигналов он обнаруживает кальмаров и рыб в полной темноте, иногда погружаясь глубже 3000 метров и оставаясь под водой более часа.
7. Луна-рыба
Самой тяжелой из когда-либо зарегистрированных костных рыб стала луна-рыба, обнаруженная у острова Фаял на Азорских островах 9 декабря 2021 года. Ее масса составила 2744 килограмма, длина — 3,25 метра, а расстояние между кончиками плавников — 3,6 метра.
Сплющенное тело и огромные плавники придают этой рыбе почти причудливый, словно незавершенный вид. И все же столь необычная конструкция позволяет ей существовать в качестве одного из самых своеобразных гигантов океана.
Вода гораздо эффективнее воздуха поддерживает массу тела, поэтому морские животные могут достигать размеров, практически недоступных для наземных существ.
Но океан по-прежнему скрывает свои крайности. Если колоссальный кальмар смог оставаться практически незамеченным в естественной среде обитания на протяжении целого столетия, вполне возможно, что в морских глубинах до сих пор существуют другие рекордсмены, которых человечество еще не обнаружило.
Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации
Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.
Польские археологи выяснили происхождение девушки, похороненной в XVII веке с серпом на шее и замком на пальце ноги
Молодая женщина, возвращения которой из мертвых местное общество, по-видимому, сильно опасалось, имела скандинавские корни и поэтому могла считаться чужестранкой, предположили авторы нового исследования. Ученые также смогли установить много других интересных подробностей о жизни и смерти девушки.
Ученые впервые напрямую наблюдали, как выброшенное звездой вещество всего за несколько тысяч лет теряет форму и смешивается с межзвездной средой. Открытие позволяет понять, как продукты жизни и смерти светил — от газа до тяжелых химических элементов — покидают звездные оболочки, возвращаясь в общий запас вещества Галактики.
«Если идешь в полет как на подвиг, значит, ты не готов»: Герой России Сергей Богдан — о профессии летчика-испытателя
Со стороны профессия летчика-испытателя часто выглядит как череда опасных полетов, требующих бесстрашия и способности мгновенно импровизировать. В действительности ее основу составляют методика, дисциплина, технические знания и умение честно рассказать о каждой особенности машины. Его задача — не просто поднять самолет в воздух, но и понять, насколько точно он выполняет команды, предсказуемо ли ведет себя на сложных режимах и какие изменения необходимо внести в конструкцию или систему управления.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка
Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
31 Мая, 2022
Консерваторы vs либералы: что их разделяет?
28 Августа, 2015
Вымирающие растения
15 Августа, 2016
Самый главный мост: как строят мост через Керченский пролив
1 Февраля, 2016
Зика: новая угроза
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии