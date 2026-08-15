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От самолетов-невидимок до спутников-шпионов: семь секретных проектов холодной войны, изменивших современную военную технику

Холодная война была не только геополитическим противостоянием двух сверхдержав, но и беспрецедентной инженерной гонкой. Пока мир следил за размещением ядерных ракет, за закрытыми дверями лабораторий ученые, конструкторы и разведывательные службы СССР и США работали над одними из самых амбициозных и засекреченных проектов в истории.

Спутник-шпион (слева) и строительство подледной базы «Лагерь века» (справа) / © Wikimedia Commons / NASA

Одни из них так и не вышли за пределы экспериментальной стадии, другие же навсегда изменили принципы ведения разведки, воздушной войны, радиоэлектронной борьбы и создания высокотехнологичного вооружения. Многие технологии, лежащие в основе современных вооруженных сил, появились именно благодаря этим секретным программам.

1. Project CORONA — спутниковая разведка, изменившая мир

До появления разведывательных спутников США были вынуждены получать информацию о Советском Союзе с помощью рискованных полетов самолетов-разведчиков, таких как U-2.

Запущенный в 1960 году проект CORONA стал первой в мире успешной программой космической фоторазведки. Спутники снимали поверхность Земли на фотопленку, после чего специальные капсулы с отснятым материалом возвращались в атмосферу, где их буквально ловили в воздухе специально оборудованные самолеты. Хотя первые двенадцать запусков завершились неудачей, впоследствии один полет CORONA приносил больше разведывательных снимков, чем все предыдущие миссии самолетов U-2 вместе взятые.

Проект существенно сократил неопределенность в оценке военного потенциала СССР и фактически заложил основу современных спутников разведки.

Have Blue / © Wikimedia Commons

2. Have Blue — рождение технологии «стелс»

Еще до появления знаменитого F-117 Nighthawk существовал экспериментальный проект Have Blue.

В 1970-х годах агентство DARPA совместно с ВВС США создало два сверхсекретных опытных самолета, чтобы проверить возможность радикального снижения радиолокационной заметности.

Необычные машины с характерными угловатыми поверхностями были спроектированы с помощью компьютерных алгоритмов таким образом, чтобы максимально рассеивать радиоволны. Дополнительно использовались радиопоглощающие материалы.

Испытания доказали эффективность концепта и открыли путь к созданию F-117. Сегодня практически все истребители пятого поколения используют решения, впервые проверенные именно в рамках Have Blue.

3. Project AZORIAN — попытка поднять советскую подлодку со дна океана

Одной из самых дерзких операций ЦРУ стал проект AZORIAN.

После гибели в 1968 году советской подводной лодки с баллистическими ракетами в Тихом океане американская разведка решила попытаться поднять ее с глубины почти пяти километров. Для этого было построено уникальное судно Hughes Glomar Explorer, официально представленное как корабль для глубоководной добычи полезных ископаемых.

Хотя операция завершилась лишь частичным успехом, она стала выдающимся достижением в области глубоководной инженерии и тяжелого подъемного оборудования. Именно после нее появилось знаменитое выражение «не можем ни подтвердить, ни опровергнуть» (Glomar response), которое до сих пор используют американские спецслужбы, отвечая на вопросы о секретных операциях.

A-12 / © Wikimedia Commons

4. A-12 OXCART — предшественник легендарного SR-71

Знаменитый разведчик SR-71 Blackbird мог бы никогда не появиться без своего менее известного предшественника — A-12 OXCART.

Самолет был разработан компанией Lockheed Skunk Works по заказу ЦРУ в условиях строжайшей секретности. Первый полет состоялся в начале 1960-х годов.

A-12 развивал сверхзвуковую скорость и поднимался на высоту более 27 километров, став одним из самых быстрых самолетов в истории. Для его создания инженерам пришлось разработать новые технологии обработки титана, специальные топливные системы, материалы, выдерживающие экстремальный нагрев, и современные средства радиоэлектронной защиты. Многие из этих решений позднее были использованы при создании SR-71 и продолжают применяться в высокоскоростной авиации.

5. Project Pluto — ядерная крылатая ракета

Одним из самых необычных проектов холодной войны стал Project Pluto, который больше напоминает научную фантастику.

Инженеры пытались создать крылатую ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, работающим от компактного ядерного реактора. Предполагалось, что такая ракета сможет лететь на сверхмалой высоте тысячи километров и нести сразу несколько ядерных боеголовок. Однако открытый реактор во время полета постоянно выбрасывал бы радиоактивные вещества, загрязняя местность еще до достижения цели.

Несмотря на успешные испытания экспериментального двигателя, в 1964 году программу закрыли. Развитие межконтинентальных баллистических ракет сделало подобную систему менее востребованной, а ее экологические последствия были признаны неприемлемыми.

6. POPPY — космическая радиоэлектронная разведка

Если CORONA «видела» советские объекты, то спутники POPPY их «слушали».

Секретная спутниковая группировка, созданная Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO), перехватывала сигналы советских радиолокационных станций, корабельных радаров и других радиоэлектронных систем.

Полученные данные позволяли отслеживать перемещения советского флота, картографировать сети ПВО и совершенствовать методы радиоэлектронной разведки.

Многие технологии, разработанные в рамках POPPY, до сих пор используются современными спутниками радиоэлектронной разведки.

7. Project Iceworm — ядерная база подо льдами Гренландии

Одним из самых амбициозных проектов холодной войны стал Project Iceworm.

Военные США планировали построить под ледяным щитом Гренландии гигантскую сеть тоннелей общей протяженностью в тысячи километров и разместить там сотни ядерных ракет, защищенных от возможного первого удара СССР.

Для проверки идеи была построена экспериментальная подледная база «Лагерь века» (Camp Century), работавшая на небольшом ядерном реакторе.

Однако вскоре выяснилось, что ледяной покров Гренландии постоянно смещается и деформируется, делая строительство столь масштабного подземного комплекса невозможным. Проект был закрыт, но до сих пор считается одним из самых смелых инженерных замыслов в истории.

Далеко не все секретные проекты холодной войны достигли поставленных целей. Однако многие из них оказали огромное влияние на развитие военных технологий.

Самолеты малой заметности, разведывательные спутники, космические системы радиоэлектронной разведки, высокоскоростная авиация и многие другие достижения современной военной техники во многом обязаны своим появлением засекреченным программам эпохи противостояния СССР и США.

Хотя большинство этих проектов десятилетиями оставалось скрытым от общественности, именно они заложили фундамент многих технологий, которые продолжают определять облик вооруженных сил XXI века.