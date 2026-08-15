  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
15 августа, 07:59
Рейтинг: +899
Посты: 2562

От самолетов-невидимок до спутников-шпионов: семь секретных проектов холодной войны, изменивших современную военную технику

Холодная война была не только геополитическим противостоянием двух сверхдержав, но и беспрецедентной инженерной гонкой. Пока мир следил за размещением ядерных ракет, за закрытыми дверями лабораторий ученые, конструкторы и разведывательные службы СССР и США работали над одними из самых амбициозных и засекреченных проектов в истории.

Сообщество
# история
# спутники
# США
# технологии
Спутник-шпион (слева) и строительство подледной базы «Лагерь века» (справа) / © Wikimedia Commons / NASA
Спутник-шпион (слева) и строительство подледной базы «Лагерь века» (справа) / © Wikimedia Commons / NASA

Одни из них так и не вышли за пределы экспериментальной стадии, другие же навсегда изменили принципы ведения разведки, воздушной войны, радиоэлектронной борьбы и создания высокотехнологичного вооружения. Многие технологии, лежащие в основе современных вооруженных сил, появились именно благодаря этим секретным программам.

1. Project CORONA — спутниковая разведка, изменившая мир

До появления разведывательных спутников США были вынуждены получать информацию о Советском Союзе с помощью рискованных полетов самолетов-разведчиков, таких как U-2.

Запущенный в 1960 году проект CORONA стал первой в мире успешной программой космической фоторазведки. Спутники снимали поверхность Земли на фотопленку, после чего специальные капсулы с отснятым материалом возвращались в атмосферу, где их буквально ловили в воздухе специально оборудованные самолеты. Хотя первые двенадцать запусков завершились неудачей, впоследствии один полет CORONA приносил больше разведывательных снимков, чем все предыдущие миссии самолетов U-2 вместе взятые.

Проект существенно сократил неопределенность в оценке военного потенциала СССР и фактически заложил основу современных спутников разведки.

Have Blue / © Wikimedia Commons
Have Blue / © Wikimedia Commons

2. Have Blue — рождение технологии «стелс»

Еще до появления знаменитого F-117 Nighthawk существовал экспериментальный проект Have Blue.

В 1970-х годах агентство DARPA совместно с ВВС США создало два сверхсекретных опытных самолета, чтобы проверить возможность радикального снижения радиолокационной заметности.

Необычные машины с характерными угловатыми поверхностями были спроектированы с помощью компьютерных алгоритмов таким образом, чтобы максимально рассеивать радиоволны. Дополнительно использовались радиопоглощающие материалы.

Испытания доказали эффективность концепта и открыли путь к созданию F-117. Сегодня практически все истребители пятого поколения используют решения, впервые проверенные именно в рамках Have Blue.

3. Project AZORIAN — попытка поднять советскую подлодку со дна океана

Одной из самых дерзких операций ЦРУ стал проект AZORIAN.

После гибели в 1968 году советской подводной лодки с баллистическими ракетами в Тихом океане американская разведка решила попытаться поднять ее с глубины почти пяти километров. Для этого было построено уникальное судно Hughes Glomar Explorer, официально представленное как корабль для глубоководной добычи полезных ископаемых.

Хотя операция завершилась лишь частичным успехом, она стала выдающимся достижением в области глубоководной инженерии и тяжелого подъемного оборудования. Именно после нее появилось знаменитое выражение «не можем ни подтвердить, ни опровергнуть» (Glomar response), которое до сих пор используют американские спецслужбы, отвечая на вопросы о секретных операциях.

A-12  / © Wikimedia Commons
A-12  / © Wikimedia Commons

4. A-12 OXCART — предшественник легендарного SR-71

Знаменитый разведчик SR-71 Blackbird мог бы никогда не появиться без своего менее известного предшественника — A-12 OXCART.

Самолет был разработан компанией Lockheed Skunk Works по заказу ЦРУ в условиях строжайшей секретности. Первый полет состоялся в начале 1960-х годов.

A-12 развивал сверхзвуковую скорость и поднимался на высоту более 27 километров, став одним из самых быстрых самолетов в истории. Для его создания инженерам пришлось разработать новые технологии обработки титана, специальные топливные системы, материалы, выдерживающие экстремальный нагрев, и современные средства радиоэлектронной защиты. Многие из этих решений позднее были использованы при создании SR-71 и продолжают применяться в высокоскоростной авиации.

5. Project Pluto — ядерная крылатая ракета

Одним из самых необычных проектов холодной войны стал Project Pluto, который больше напоминает научную фантастику.

Инженеры пытались создать крылатую ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, работающим от компактного ядерного реактора. Предполагалось, что такая ракета сможет лететь на сверхмалой высоте тысячи километров и нести сразу несколько ядерных боеголовок. Однако открытый реактор во время полета постоянно выбрасывал бы радиоактивные вещества, загрязняя местность еще до достижения цели.

Несмотря на успешные испытания экспериментального двигателя, в 1964 году программу закрыли. Развитие межконтинентальных баллистических ракет сделало подобную систему менее востребованной, а ее экологические последствия были признаны неприемлемыми.

6. POPPY — космическая радиоэлектронная разведка

Если CORONA «видела» советские объекты, то спутники POPPY их «слушали».

Секретная спутниковая группировка, созданная Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO), перехватывала сигналы советских радиолокационных станций, корабельных радаров и других радиоэлектронных систем.

Полученные данные позволяли отслеживать перемещения советского флота, картографировать сети ПВО и совершенствовать методы радиоэлектронной разведки.

Многие технологии, разработанные в рамках POPPY, до сих пор используются современными спутниками радиоэлектронной разведки.

7. Project Iceworm — ядерная база подо льдами Гренландии

Одним из самых амбициозных проектов холодной войны стал Project Iceworm.

Военные США планировали построить под ледяным щитом Гренландии гигантскую сеть тоннелей общей протяженностью в тысячи километров и разместить там сотни ядерных ракет, защищенных от возможного первого удара СССР.

Для проверки идеи была построена экспериментальная подледная база «Лагерь века» (Camp Century), работавшая на небольшом ядерном реакторе.

Однако вскоре выяснилось, что ледяной покров Гренландии постоянно смещается и деформируется, делая строительство столь масштабного подземного комплекса невозможным. Проект был закрыт, но до сих пор считается одним из самых смелых инженерных замыслов в истории.

Далеко не все секретные проекты холодной войны достигли поставленных целей. Однако многие из них оказали огромное влияние на развитие военных технологий.

Самолеты малой заметности, разведывательные спутники, космические системы радиоэлектронной разведки, высокоскоростная авиация и многие другие достижения современной военной техники во многом обязаны своим появлением засекреченным программам эпохи противостояния СССР и США.

Хотя большинство этих проектов десятилетиями оставалось скрытым от общественности, именно они заложили фундамент многих технологий, которые продолжают определять облик вооруженных сил XXI века.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
15 Авг
1100
Экскурсия в РКК «Энергия»
Урания
Москва
Лекция
15 Авг
Бесплатно
Русская культура XVIII–XX вв. в архивных документах
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
15 Авг
Бесплатно
«Орлиный глаз» и другие органы чувств у птиц
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
15 Авг
Бесплатно
Записки разносчика сверчков, или почему у хамелеона зеленая тоска
Экспериментаниум
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Как собрать космический корабль
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Альтернария и фитофтора: опасные враги растений
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Гостинцы из будущего
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Авг
Бесплатно
Путешествия по экотропам – в России и в мире
Русское географическое общество
Москва
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Мир глазами руконожки
Зануда
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 августа, 20:52
Марк Чернов

Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка

Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.

Психология
# воспитание
# дети
# образование
# Психология
# развитие
# школа
13 августа, 10:05
Сколтех

В многослойных нанопокрытиях нашли механизм, который останавливает разрушение

Международная исследовательская группа с участием профессора Центра инженерных систем и наук Сколтеха Александра Корсунского впервые в мире провела прямое измерение механических напряжений в зоне контакта между алмазным индентором и сложным наноструктурированным покрытием с разрешением менее 80 нанометров. Используя синхротронную рентгеновскую нанодифракцию на синхротроне ESRF в Гренобле, ученые показали, что многослойное покрытие из керамического ZrN с прослойками аморфного сплава ZrCu на 30% эффективнее рассеивает упругую энергию по сравнению с монолитным аналогом, предотвращая распространение трещин. Результаты дают инженерам прямые количественные критерии для проектирования защитных покрытий нового поколения.

Сколтех
# материалы
# нанопокрытия
# напряжение
# технологии
12 августа, 17:01
Елизавета З.

Испытатель Су-57 допустил замену летной интуиции искусственным интеллектом

В работе летчика-испытателя возникают тысячи нештатных ситуаций. У пилота нет времени на раздумья, действовать нужно очень быстро. Со временем у пилотов появляется так называемая летная интуиция. Однако испытатель Су-57, герой России Сергей Богдан не исключил, что со временем летную интуицию сможет заменить искусственный интеллект.

Технологии
# авиатехника
# авиация
# искусственный интеллект
# технологии
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
12 августа, 14:39
Илья Гриднев

Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре

Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.

Физика
# БАК
# глюоны
# физика элементарных частиц
# ядро атома
11 августа, 12:44
МАИ

«Если идешь в полет как на подвиг, значит, ты не готов»: Герой России Сергей Богдан — о профессии летчика-испытателя

Со стороны профессия летчика-испытателя часто выглядит как череда опасных полетов, требующих бесстрашия и способности мгновенно импровизировать. В действительности ее основу составляют методика, дисциплина, технические знания и умение честно рассказать о каждой особенности машины. Его задача — не просто поднять самолет в воздух, но и понять, насколько точно он выполняет команды, предсказуемо ли ведет себя на сложных режимах и какие изменения необходимо внести в конструкцию или систему управления.

МАИ
# авиация
# испытания
# испытательные полеты
# летчики
# самолеты
# Су-57
# технологии
Выбор редакции
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики впервые смогли увидеть квантовый процесс в сверхпроводнике, который искали 30 лет

    14 августа, 18:07

  2. Регулярные подъемы пешком по лестнице назвали средством продления жизни

    14 августа, 16:51

  3. Нейробиологи объяснили склонность людей выбирать привычные варианты вопреки выгоде

    14 августа, 15:29

  4. Астрономы проследили, как остатки звезды исчезают в космосе

    14 августа, 15:08
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Vladimir Lukianov
8 минут назад
Sam, Ещё одно непреодолимое различие. Млекопитающие в каждом ухе имеют три слуховые косточки, тогда как пресмыкающиеся имеют лишь одну. Откуда

Живорождение появилось у предков млекопитающих на 90 миллионов лет раньше, чем считалось

George Evelyn
8 часов назад
https://pikashowapp.video/

Китай приступил к строительству транспортного кольца длиной 27 тысяч километров

Иван Колупаев
8 часов назад
Vladimir, и конечно вот этот бог что сотворил Вселенную благодаря мощи и силе побежал докладывать какому-то еврею как именно он это сделал чтоб

Некоторые черные дыры могут быть старше Большого взрыва — это объяснило бы темную материю

Алексей Филиппов
9 часов назад
Порадуемся за Китай, но не искренне.

Пассажирский самолет C919 впервые выполнил международный коммерческий рейс

Роман Григорьевич Иферов...
12 часов назад
А двигается как? Винтовой? Или реактивный? Тогда какое рабочее тело?

Крупнейший в мире электрический самолет впервые поднялся в воздух

Дмитрий Филимонов
12 часов назад
Для нормального сна достаточно темноты (блэкаут шторы) и тишины, никакие таблетки не понадобятся

Врачи испытали схему лечения нарушений сна у работников Арктики

Sam Dowson
12 часов назад
Vladimir, млекопитающие произошли от очень ранних рептилий, не приспособленных ещё к тотальной засухе. Посмотрите на предплечья с нижней стороны -

Живорождение появилось у предков млекопитающих на 90 миллионов лет раньше, чем считалось

Sam Dowson
12 часов назад
"вес детеныша ... у чиникводона он составлял целых 14%" - а у человека ок. 6% с офигеть какими сложностями. Вот самка киви "рожает" яйцо 20-25% от своего веса,

Живорождение появилось у предков млекопитающих на 90 миллионов лет раньше, чем считалось

Алексей Радов
12 часов назад
Странно, до этого я читал что он уже начался , а здесь написано что он до сих пор надвигается. Но это ладно , больше непонятно, а какие последствия

Вероятность рекордно сильного Эль-Ниньо достигла 70%

Vladimir Lukianov
13 часов назад
Ещё один интересный факт. Согласно предположению, земноводные в ходе своего преобразования в пресмыкающихся перешли от выделения мочевины к

Живорождение появилось у предков млекопитающих на 90 миллионов лет раньше, чем считалось

Vladimir Lukianov
13 часов назад
Теория пульсирующей Вселенной никак не решает вопрос о НАЧАЛЕ. Как известно вечного ничего нет или может быть это не так? Никакие эксперименты не

Некоторые черные дыры могут быть старше Большого взрыва — это объяснило бы темную материю

Антон Деменефф
14 часов назад
Российские авиакомпании какие места занимают?

20 самых дорогих авиакомпаний мира в 2026 году

Андрей Иванов
14 часов назад
Укры будут рады.

Stratolaunch впервые показала полностью автономную посадку гиперзвукового беспилотника Talon-A

Влад Булыжник
15 часов назад
Окей, как будто бы автор книги "думай медленно, решай быстро" писал о таком, ну или об очень приближенных вещах

Нейробиологи объяснили склонность людей выбирать привычные варианты вопреки выгоде

Jasmine Wikstrom
15 часов назад
Интересно, что Альпы так прочно ассоциируются со Швейцарией, хотя большая часть горного массива приходится на другие страны. Особенно удивил

Какие страны контролируют Альпы

Александр Березин
15 часов назад
Иван, " Но так понимаю этих полосок из-за которых разгорелся сыр-бор на Луне не так много" Полоски -- это старые русла подповерхностных рек. А вот

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

Максим Калинин
16 часов назад
Такая же история повторилась и с Непарнокопытными, они слишком залегли на крупно размеренный ряд, в итоге вроде эффектно, но после когда началась

Господство кошек и собак в Европе объяснили изменениями климата

Иван Иванов
16 часов назад
Ilia, Лучше так мериться, чем боевыми действиями.

Jeddah Tower достиг 110 этажей: строительство километрового небоскреба в Саудовской Аравии продолжается

Иван Колупаев
17 часов назад
В сущности самый мутный момент это посадка страхшипа с его не слишком серьезными опорами и весьма серьезными движками. Если под ним будет лед эта

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

Mikhail Lukashev
18 часов назад
В, да вы что? Это с каких это пор?

Карта: как изменились доходы стран за последние 30 лет 

Самые обсуждаемые