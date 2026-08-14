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Где в 2026 году зафиксированы самые обширные зоны пожаров
По состоянию на 1 августа 2026 года лесные и ландшафтные пожары охватили по всему миру 112,3 миллиона гектаров — площадь, примерно сопоставимую с территорией Южно-Африканской Республики.
Инфографика, основанная на данных Global Wildfire Information System (GWIS), опубликованных через Our World in Data, показывает, где в 2026 году сосредоточена основная площадь выгоревших земель. В статистику входят не только неконтролируемые природные пожары, но и сельскохозяйственные палы, а также предписанные выжигания.
Более половины всей площади земель, выгоревших в мире с начала 2026 года, приходится на Африку. Значительная часть этих пожаров связана с намеренным сезонным выжиганием. В странах Африки к югу от Сахары огонь на протяжении многих поколений используется для расчистки земель, управления пастбищами и подготовки полей к посевной. Тем не менее масштабы впечатляют: с начала года площадь выгоревших земель в Африке примерно в 26 раз превышает показатель США.
Лидером среди отдельных стран стала Демократическая Республика Конго, где огонь охватил 13,6 миллионов гектаров — площадь примерно сопоставимую с территорией Англии. Далее идут Ангола — 7,5 миллионов гектаров, Южный Судан — семь миллионов и Центральноафриканская Республика — шесть миллионов гектаров.
Сама по себе площадь выгоревших земель не позволяет оценить силу или опасность лесных пожаров, особенно учитывая, что данные GWIS включают сельскохозяйственные палы и плановые выжигания. Тем не менее в ряде стран за пределами мировых лидеров в 2026 году произошли серьезные неконтролируемые природные пожары.
Одним из самых тяжелых стал пожарный сезон в Испании. Из-за экстремальной жары и засухи к 1 августа огонь уничтожил около 180 000 гектаров — исключительно высокий показатель для этого периода года.
Крупнейший пожар в провинции Авила стал самым масштабным в истории Испании. Одновременно с этим крупные пожары бушевали во Франции. В результате суммарное число эвакуированных в двух странах превысило 300 000 человек.
В Канаде к 1 августа выгорело около двух миллионов гектаров, а действующие пожары охватили сразу несколько провинций. Нынешний сезон следует за рекордным 2023 годом, когда в Канаде сгорело около 15 миллионов гектаров, согласно данным Министерства природных ресурсов страны. Это примерно в семь раз больше исторического среднегодового показателя.
В США к 1 августа площадь выгоревших земель достигла 2,4 миллиона гектаров. Одни из наиболее серьезных пожаров продолжали бушевать в штатах Орегон и Вашингтон. В начале августа в стране одновременно действовало более 100 крупных лесных пожаров. Их распространению способствовала засуха, затронувшая более четверти территории США. Данные о пожарах в США за последние четыре десятилетия показывают любопытную тенденцию: количество пожаров со временем сокращается, но общая площадь выгоревших земель растет. Это указывает на то, что пожаров становится меньше, однако они становятся более масштабными и интенсивными.
За пределами Африки наибольшая площадь выгоревших земель приходится на Австралию — 11,8 миллионов гектаров. По этому показателю страна занимает второе место в мире после Демократической Республики Конго и обеспечивает почти всю площадь выгоревших земель в Океании, на которую приходится около 11% мирового показателя.
На долю Азии приходится примерно 18% всех выгоревших в мире земель.
Лидирует здесь Мьянма — 4,3 миллиона гектаров. Далее следуют Индия с четырьмя миллионами гектаров, а также Таиланд, Лаос и Китай, на каждый из которых приходится от 2,3 до 2,7 миллионов гектаров.
Южная Америка обеспечивает около 7% мировой площади выгоревших земель. Лидерами региона стали Венесуэла — три миллиона гектаров и Бразилия — два миллиона.
На Европу приходится лишь около 3% мировой площади пожаров. Основная часть европейского показателя — около 3,3 миллионов гектаров — приходится на Россию.
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