Древнегреческая знать носила метеоритное железо как украшения

Падающий с небес горящий камень может быть плохим знаком, сообщением от богов, материалом для исследования и объектом поклонения. А вот упавший и остывший метеорит с древних времен был еще и источником «небесного металла» — железа, благодаря которому гораздо позже люди отправятся в космос.

Цивилизации Европы не сразу научились работать с железом. Этот металл практически не встречается в чистом виде, в отличие от меди. Поэтому многие культуры прошли три этапа: медный век, бронзовый век и железный век. Сначала люди стали делать орудия из медных самородков, потом появились бронзы — сплавы меди с другими металлами. Позже, по некоторым данным, истощились легкодоступные запасы добавок в медь, а технологии обработки металла развились настолько, что появилась возможность массово обрабатывать железные руды. Начало железного века датируют IX-VII веком до нашей эры.

Тем не менее железо в малых количествах было доступно людям намного раньше, примерно за три тысячи лет до нашей эры. Время от времени на Землю падали железные метеориты. Они становились объектами поклонения, ресурсом для изготовления ритуальных предметов, украшений и оружия. Кинжал из метеоритного железа археологи нашли, например, в гробнице Тутанхамона.

Археологи проанализировали артефакты Минойской (XXVII-XIV века до н. э.) и Микенской (XVI-XI века до н. э.) цивилизаций и узнали больше о судьбе железа из «небесных камней». Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.

Археологи изучили 91 объект бронзового и раннего железного века. Артефакты были добыты на 33 археологических площадках и хранились в 13 музеях. Их исследовали методами рентгеновского анализа: он не повреждает такие объекты, кроме того рентгеновскую установку можно доставить в музей и не тревожить экспонаты лишними перемещениями.

Ученые искали следы никеля, которого много именно в метеоритном железе. Дополнительно они обращали внимание на структуру металла — у метеоритного железа особый рисунок, который не могли уничтожить технологии обработки того времени, потому что ремесленники работали с низкими для железа температурами.

Из 91 исследованного объекта 13 содержали достаточно никеля, чтобы заподозрить их метеоритное происхождение. Ученые точно уверены в 10 из находок, еще три требуют дополнительных исследований. Из «небесного металла» оказались изготовлены только кольца, хотя в тестах участвовало оружие, предметы быта, инструменты и другие ювелирные украшения. Большинство колец археологи нашли в гробницах рядом с другими ценными объектами, золотом, серебром и бронзой. Одно из колец точно принадлежало жрецу высокого ранга.

Ученые считают: это указывает на то, что метеоритное железо было символом принадлежности владельца или усопшего к элите.

Железные украшения, (M) — средний бронзовый век и (L) — поздний бронзовый век. Красные точки указывают на высокое содержание никеля / © Journal of Archaeological Science (2026). DOI: 10.1016/j.jas.2026.106622

Исследователи отдельно подчеркнули, что именно в регионе Древней Греции железные метеориты находили редко. Если они и оказывались в этом регионе, то быстро ржавели из-за климата. Археологи увидели в этом новое указание на развитые торговые отношения в регионе.

Из 13 «метеоритных» колец только одно старше, чем поздний бронзовый век. Ученые предполагают, что это следствие моды, ушедшей примерно в одно время с падением Микенской дворцовой системы. Примерно в то же время в Европе освоили выплавку железа.

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Evgenia Vavilova 207 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.