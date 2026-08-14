«Проклятие мумий» оказалось реальнее, чем считалось
Мумифицированные человеческие останки продают через интернет и пересылают обычной почтой, несмотря на возможную биологическую опасность. Анализ объявлений и публикаций показал, что некоторые из выставленных на продажу мумий имели признаки грибкового поражения, а продавцы не предупреждали покупателей о правилах безопасного обращения с ними.
Команда специалистов по здравоохранению, биологии, анатомии и химии из университетов Стаффордшира (Великобритания), Вильнюсского (Литва), Мессины (Италия) и Аделаиды (Австралия) проанализировала посты о мумиях в соцсетях, интернет-магазинах и на аукционных площадках. Всего в выборку вошли 122 публикации с человеческими останками и шесть с останками животных, они охватывали период с 2015 по 2025 год. Часть материалов взяли из архива одного из исследователей, который с 2014-го отслеживал онлайн-торговлю человеческими останками.
Научная работа опубликована в журнале International Journal of Cultural Property. Ее авторы обращали внимание не только на сам факт продажи, но еще на состояние останков и то, как с ними обращались. Специфические виды бактерий, грибков или дрожжей определить по фото невозможно, поскольку не было доступа к физическим образцам. Поэтому речь идет именно о визуально заметных признаках.
Такие признаки обнаружили в 13 постах в соцсетях. На снимках специалисты заметили различные изменения поверхности останков: белые, серые, черные и желтоватые пятна, а в одном случае — черные участки с диффузным белым образованием, напоминавшим налет. Восемь из 13 публикаций относились непосредственно к продаже останков, причем в шести из них исследователи увидели признаки выраженной биодеградации — разрушения тканей под действием микроорганизмов.
Главная проблема, по мнению ученых, в условиях хранения. Сухость, характерная для мумификации, не гарантирует полной остановки биологических процессов. Сохранившиеся микроорганизмы могут снова размножаться, если останки перевозят и хранят в неподходящей среде. Особенно благоприятны для роста грибков темные, влажные и плохо проветриваемые помещения. Грибковые споры могут попадать в воздух и представлять опасность для людей, которые контактируют с мумиями или перемещают их.
Исследователи обнаружили и другой показатель небезопасного обращения. В 22 случаях люди держали мумифицированные человеческие останки без перчаток. Кроме того, продавцы практически не сообщали покупателям о важности средств индивидуальной защиты. Для специалистов, работающих с музейными коллекциями, использование перчаток, масок и защитной одежды — обычная практика: такая защита нужна не только из-за микроорганизмов, но и из-за веществ, которые могли применяться при бальзамировании.
Опасность в том, что в разные исторические периоды для сохранения тел могли использовать токсичные вещества, в частности мышьяк, ртуть и свинец. В каких-то случаях в дело шли битум, кедровое масло, натрон, растительные смолы и другие вещества. Их свойства различались, но некоторые из таких соединений способны раздражать кожу и дыхательные пути или вызывать более серьезные последствия при воздействии в значительных количествах.
Речь идет лишь о потенциальной угрозе. Авторы исследования подчеркнули, что вероятность передачи заболеваний от старых мумий здоровым людям невелика. Риск может быть выше для человека с ослабленной иммунной системой.
Опасность, однако, может возникнуть и в случаях, когда люди вообще не собирались контактировать с мумиями. Ученые нашли свидетельства того, что их пересылают обычными почтовыми и курьерскими службами. На одном из фото покупатель из США показал посылку с человеческими останками, отправленную из Великобритании через Royal Mail. По правилам этой службы подобные пересылки запрещены. Продавцы шли на обман: например, для отправления использовали таможенный код, предназначенный для приборов и моделей для демонстрационных целей.
Отдельная проблема — происхождение останков. В 26 из 128 объявлений оно вообще не было указано. В других случаях заявленное происхождение невозможно было проверить.
Всего такие сведения присутствовали в 102 публикациях: чаще всего упоминался Египет (44 случая, 43,1%), затем — Южная Америка (21 случай, 20,6%). Исследователи предупредили, что эти данные нельзя считать надежными, особенно когда речь идет о частях тела.
Структура выборки тоже отразила специфику современного рынка. Более половины объявлений — 66 из 128 — относились к головам в разных состояниях сохранности: целым или частичным, черепам с мягкими тканями и волосами. Отдельные части тела, прежде всего кисти и стопы, встречались в 27 публикациях, целые мумифицированные головы — в 21. Полностью сохранившееся мумифицированное тело обнаружили только в одном случае.
Хотя результаты нового исследования нельзя распространить на весь мировой рынок мумифицированных останков, оно показало, что их продажа и перемещение через интернет сопровождаются реальными проблемами с безопасностью — именно это авторы статьи назвали реальным проклятием мумий. Для снижения рисков необходимы более четкие правила перевозки и последовательный контроль за их соблюдением.
Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка
Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.
Польские археологи выяснили происхождение девушки, похороненной в XVII веке с серпом на шее и замком на пальце ноги
Молодая женщина, возвращения которой из мертвых местное общество, по-видимому, сильно опасалось, имела скандинавские корни и поэтому могла считаться чужестранкой, предположили авторы нового исследования. Ученые также смогли установить много других интересных подробностей о жизни и смерти девушки.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Июня, 2013
Как это работает: 3D-принтер
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии