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«Пивной индекс»: сколько стоит 500 миллилитров разливного пива в 22 городах
«Индекс бигмака» — простой способ сравнения паритета покупательной способности. Однако для анализа цен можно использовать и другие товары. Авторы инфографики решили использовать местное пиво, оценив его стоимость в 22 городах.
«Индекс пива» может служить своеобразным показателем стоимости жизни, однако в этом случае стоит учитывать и культурный контекст. Авторы инфографики использовали данные Numbeo по состоянию на 3 августа. Стоит учитывать, что цены на этом сайте регулярно обновляются.
Среди городов, попавших в подборку, самое дорогое пиво оказалось в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Там 500 миллилитров пива в среднем стоили 13,61 доллара. Хотя 12 августа в норвежском Ставангере пиво стоило на два цента дороже.
Среди 22 городов дешевле всего пол-литра пива обошлось бы в Лагосе (Нигерия) — всего один доллар. Правда, 12 августа дешевле на 20 центов напиток стоил в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
По данным Numbeo, в Москве 12 августа пиво в ресторане в среднем стоило 4,85 доллара, что более чем в четыре раза дороже, чем в Томске (1,03 доллара). Для сравнения, в Армении за 500 миллилитров пива в среднем придется заплатить 2,46 доллара, в Астане — 1,29 доллара, в Вильнюсе — 5,77 доллара.
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