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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
16 августа, 07:59
Рейтинг: +696
Посты: 992

Топ-10 крупнейших производителей яиц в мире

Производство яиц — важная составляющая мирового сельского хозяйства. Яйца служат одним из основных источников белка для населения во многих странах.

Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# сельское хозяйство
# статистика
Топ-10 крупнейших производителей яиц в мире / © World Visualized
Топ-10 крупнейших производителей яиц в мире / © World Visualized

Согласно данным Statista, несколько государств заметно выделяются по объемам производства, обеспечивая значительную часть мирового рынка яиц. Ниже представлен рейтинг 10 крупнейших производителей яиц в мире, составленный по общему годовому объему производства в миллиардах штук.

Китай — 612,83 миллиарда яиц в год. Китай с большим отрывом лидирует в мировом производстве яиц. Столь внушительные объемы подчеркивают ключевую роль страны в обеспечении как внутреннего, так и международного спроса.

Япония также входит в число крупнейших производителей мира, ежегодно выпуская около 406,3 миллиарда яиц.

Индонезия занимает третье место, оставаясь одним из значимых поставщиков яиц на мировом рынке.

Ежегодное производство Индии составляет около 142,67 миллиарда яиц. Эти показатели отражают развитие птицеводческой отрасли страны и растущий внутренний спрос.

Соединенные Штаты производят примерно 109,53 миллиарда яиц в год. Высокие объемы обеспечиваются развитой и высокоиндустриализированной отраслью птицеводства.

Крупнейший производитель яиц в Южной Америке — Бразилия — выпускает около 59,94 миллиарда штук ежегодно.

Мексика практически не отстает от Бразилии — ее годовое производство составляет примерно 59,84 миллиарда яиц, что свидетельствует о масштабах национальной птицеводческой отрасли.

Российская Федерация производит около 46,27 миллиарда яиц в год, занимая заметное место среди европейских производителей.

На долю Пакистана приходится примерно 23,82 миллиарда яиц ежегодно. Эти показатели отражают продолжающееся развитие местного птицеводства.

Замыкает десятку лидеров Турция, ежегодно производящая около 20,64 миллиарда яиц, что делает ее одним из ведущих производителей в регионе.

Эти данные показывают, насколько сильно мировое производство яиц сосредоточено в отдельных регионах. Особенно заметна роль Азии, где лидируют Китай и Индонезия. Огромные объемы производства этих стран обеспечивают их внутренний спрос и одновременно играют существенную роль в глобальных цепочках поставок яичной продукции.

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