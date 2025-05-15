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В США раскрыли подробности о секретном объекте «Город подо льдом»

В прошлом году ученые из NASA при изучение ледяного щита Гренландии обнаружили «Лагерь века» (Camp Century), также известный как «Город подо льдом». «Лагерь века» — секретная арктическая военная научно-исследовательская база США, которая действовала Гренландии в 1959-1967 годах.

Вход в главный туннель базы «Лагерь века» / © Robert M. Weiss

Недавно издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал об этом поселение и сообщило для чего построили базу.

«Лагерь века» служил полигоном для испытаний возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике. В нем можно было разместить до 600 баллистических ракет средней дальности.

Кроме того комплекс базы был рассчитан на долговременное пребывание личного состава. «Город подо льдом» оснастили собственным спортзалом, библиотекой, столовой, часовней и даже театром.

Поселение состояло из 21 туннеля общей длиной три километра, а энергоснабжение осуществлялось ядерным реактором.