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Вторая по силе с начала года магнитная буря началась на Земле
На Земле 4 июля началась мощная магнитная буря. За несколько минут она усилилась с G3 до G3.33.
Как отмечает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, это вторая по силе магнитная буря в этом году. Она уступает только событию 19–21 января, когда уровень достиг G4.67.
По прогнозам ученых, буря уровня G3 ожидалась еще вчера. Однако поле Земли почти сутки держалось под воздействием выбросов солнечной массы. Первый выброс произошел 3 июля около 14 часов по московскому времени.
4 июля магнитное поле Земли все-таки «уступило». Около полуночи быстро выросли параметры солнечного ветра. Также повлияло изменение знака межпланетного магнитного поля.
Хотя июльскую бурю называют одной из сильнейших в году, она, по прогнозам ученых, не сможет посоревноваться с январским штормом. «Несмотря на гигантские размеры наблюдающихся сейчас на Солнце групп пятен, по-настоящему сильных взрывов они пока так и не произвели», — пояснили в Лаборатории солнечной астрономии.
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