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Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут
Захватывающий дух лифт, проложенный вдоль отвесной стены каньона, значительно упростил жизнь жителей отдаленной китайской деревни. После открытия новой установки дорога, которая раньше занимала около шести часов туда и обратно, теперь занимает всего примерно 30 минут.
В удаленной деревне Ничжухэ в провинции Юньнань на дне каньона открылся лифт высотой 288 метров, построенный рядом с другим, 268-метровым подъемником, введенным в эксплуатацию в 2022 году. Для местных школьников эти сооружения стали настоящей транспортной революцией.
До появления лифтов детям приходилось примерно раз в десять дней совершать настоящий горный переход — около трех часов в одну сторону, чтобы добраться до школы-интерната и вернуться домой.
Сама деревня расположена в глубине каньона, тогда как начальная школа Гуаньчжай находится на вершине горы, примерно на высоте 1650 метров над уровнем моря.
Новый лифт не просто сократил время в пути. Он фактически стал частью системы, которую называют «воздушным школьным автобусом».
По данным местного издания Yunnan Net, новый подъемник на 20 метров выше своего предшественника. Его пассажирская кабина окружена полностью прозрачными стеклянными стенами с обзором 360 градусов, а скорость достигает пять метров в секунду.
Совокупная пропускная способность двух лифтов составляет 1200 человек в час. Благодаря этому ежедневная вместимость расположенной здесь туристической зоны увеличилась с 4000 до 15 000 посетителей. Новый подъемник также должен решить проблему перегруженности и неудобства, возникшую после того, как первый лифт достиг предела своих возможностей.
Теперь поездка выглядит примерно так: в начале недели школьники садятся на небольшой автобус, который доставляет их к нижней станции лифта. Затем они за считанные минуты поднимаются на площадку возле вершины горы. Но на этом путь еще не заканчивается. Далее детям предстоит воспользоваться канатной дорогой — поездка занимает около пяти минут, — чтобы добраться непосредственно до школы. Тем не менее новый лифт радикально упростил сообщение между деревней и вершиной горы.
Пожалуй, особенно впечатляет тот факт, что вся эта гигантская инфраструктура была создана прежде всего ради того, чтобы нескольким десяткам детей было проще добираться до школы и получать образование. Иногда именно такие проекты, а не самые высокие здания и длинные мосты, лучше всего показывают, на что способна современная инженерия.
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