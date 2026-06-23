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Водоемы, которые исчезают на глазах: спутники запечатлели катастрофическое падение уровня воды
Иногда цифры и статистика не способны передать масштаб проблемы так наглядно, как изображения из космоса. По всему миру реки, озера, водохранилища и водно-болотные угодья меняют свой облик из-за засух, повышения температуры, отвода водных ресурсов и растущих потребностей населения, сельского хозяйства и городов.
В одних случаях этот процесс происходил постепенно, в течение многих десятилетий. В других — привычные водоемы почти исчезли всего за несколько десятков лет.
От речных систем Южной Америки до высокогорных озер Боливии и водохранилищ американского Запада — эти места наглядно демонстрируют, насколько стремительно может измениться ландшафт, когда вода начинает отступать.
1. Река Парана, Аргентина
Протянувшись примерно на 4900 километров, Парана является второй по длине рекой Южной Америки после Амазонки. Кроме того, это одна из важнейших торговых артерий региона, связывающая Бразилию, Парагвай и Аргентину.
Спутниковые снимки 1990 и 2026 годов показывают масштаб изменений в районе порта Росарио. После нескольких лет засух уровень воды резко снизился, обнажив огромные участки речного дна и сформировав новые острова прямо в русле.
2. Озеро Поопо, Боливия
Когда-то озеро Поопо было вторым по величине озером Боливии. Расположенное на высоте около 3700 метров над уровнем моря, оно занимало площадь примерно 1000 квадратных километров и обеспечивало существование рыболовства, а также коренных общин уру.
Сравнение спутниковых снимков 1984 и 2020 годов показывает, насколько сильно сократился водоем. То, что когда-то было одним из крупнейших высокогорных озер региона, сегодня практически полностью высохло.
Сочетание отвода воды, продолжительных засух и повышения температуры превратило значительную часть озера в солончак. Экологическая катастрофа нанесла тяжелый удар по рыболовству и лишила источника дохода многие местные сообщества.
3. Озеро Нгами, Ботсвана
Озеро Нгами расположено на юго-западной окраине дельты Окаванго в Ботсване. Его размеры всегда зависели от объема воды, поступающей из всей системы Окаванго, поэтому водоем периодически переходил от состояния обширных болот к почти полному пересыханию.
Спутниковые изображения 1984 и 2020 годов демонстрируют, насколько чувствительным оказалось озеро к этим колебаниям. Сильные засухи и нерегулярное поступление воды из верховьев речной системы едва не привели к его полному исчезновению.
4. Лагуна-де-Акулео, Чили
Лагуна-де-Акулео, расположенная в районе Пайне неподалеку от Сантьяго, некогда была популярным местом отдыха и важным местным водоемом.
Спутниковые снимки 2007 и 2026 годов показывают поразительную трансформацию. Лагуна, которая когда-то привлекала туристов и обеспечивала водой близлежащие населенные пункты, сегодня практически исчезла. Ее деградацию связывают с продолжительной засухой и усиливающимся дефицитом водных ресурсов. Сейчас это один из самых ярких примеров исчезновения озер в Чили за последние десятилетия.
5. Озеро Урмия, Иран
Озеро Урмия на северо-западе Ирана когда-то было крупнейшим соленым озером Ближнего Востока. В 1990-х годах его площадь составляла почти 6000 квадратных километров. Сегодня она сократилась примерно до 581 квадратного километра — менее десяти процентов от прежних размеров.
Причиной упадка стала не какая-то одна проблема. Последовательные периоды засух, интенсивное использование воды в сельском хозяйстве, изменение русел рек и активная откачка подземных вод совместно привели к стремительному отступлению озера.
6. Болота Аль-Чибайиш, Ирак
Болота Аль-Чибайиш на юге Ирака являются частью более обширных Месопотамских водно-болотных угодий — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, питаемого водами рек Тигр и Евфрат.
Это одна из важнейших экосистем Ближнего Востока. Однако спутниковые снимки 1984 и 2020 годов свидетельствуют о значительных изменениях, произошедших здесь за последние десятилетия.
7. Амбувумбе, Мадагаскар
Амбувумбе находится на юге Мадагаскара — в регионе, который особенно сильно страдает от засух и климатических потрясений.
Спутниковые данные за период с 1985 по 2020 год указывают на глубокий экологический кризис. Многолетние засухи, рост температур, красные песчаные бури и крайне скудные осадки нанесли серьезный ущерб водным источникам и сельскохозяйственным угодьям.
Последствия оказались тяжелыми для местных жителей. Натуральное сельское хозяйство и животноводство понесли огромные потери, что привело к росту бедности и вынужденному переселению людей.
8. Озеро Фагибин, Мали
Озеро Фагибин расположено на окраине Сахары в северной части Мали. В прошлом оно наполнялось паводковыми водами реки Нигер.
Спутниковые снимки 1984 и 2020 годов показывают, насколько сильно сократился водоем. Уменьшение масштабов разливов, засухи и накопление наносов привели к тому, что большая часть озерной котловины пересохла.
Высыхание озера также ускорило процесс опустынивания региона. Для местных жителей это означало потерю доступа к воде, пастбищам и традиционным источникам средств к существованию.
9. Озеро Мид, США
Озеро Мид, расположенное на границе штатов Невада и Аризона, является крупнейшим по объему водохранилищем Соединенных Штатов. Оно было создано после строительства плотины Гувера на реке Колорадо в 1930-х годах и обеспечивает водой миллионы людей на юго-западе США и в некоторых районах Мексики.
Спутниковые снимки 1984 и 2020 годов наглядно демонстрируют, насколько резко сократились запасы воды в этом гигантском резервуаре.
Эти изображения — не просто свидетельства исчезающих озер и мелеющих рек. Они показывают, как потеря воды способна за короткое время изменить экосистемы, экономику и жизнь целых сообществ. Некоторые из этих мест еще могут восстановиться, если климатические условия улучшатся, а управление водными ресурсами станет более разумным и бережным. Однако другие территории уже изменились настолько сильно, что обратить последствия вспять может оказаться чрезвычайно трудно.
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