SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на нетипичные для современной космонавтики орбиты.

Несколько месяцев назад SpaceX сообщила о плане по массовому развертыванию в космосе орбитальных дата-центров. Чтобы реализовать их, надо вывести на орбиту около миллиона спутников. Напомним, что в домасковскую эру у человечества никогда не было даже десяти тысяч спутников. Да и сегодня, за вычетом его же спутников Starlink, у человечества нет и восьми тысяч спутников на околоземной орбите. Масштаб проекта вполне ясен из этих цифр, и он, бесспорно, не имеет прецедентов в мировой истории.

Беспрецедентный размах создает беспрецедентные же вызовы. Сейчас у SpaceX всего три действующих и достраивающихся пусковых стола для ракеты Starship, без которых вывод на орбиту дата-центров нереален (спутники такого класса будут слишком велики). Миллион спутников на низких орбитах потребует уже двузначного числа стартовых столов. Кроме того, нынешние стартовые столы компании оптимизированы для запусков на экваториальные орбиты, где и находится большинство спутников Земли. А для орбитальных дата-центров нужны совсем иные орбиты — солнечно-синхронные.

На таких орбитах — которые идут ближе к полюсам Земли, почти перпендикулярно пересекая экватор — спутник проходит над одними и теми же районами Земли в одно и то же солнечное время. За счет этого он может находиться в тени не половину витка, как на обычных орбитах (близких к экваториальным), а лишь 20 процентов витка или чуть меньше. Это резко снижает требования к емкости его бортовых аккумуляторов. Соответственно, падает масса и стоимость аппарата.

Нынешние площадки SpaceX в Бока-Чике (Старбэйз, Техас) и Флориде плохо подходят для запусков на полярные орбиты. При них ракета вынуждена выходить на полярную орбиту над густонаселенными районами Латинской Америки (или над еще более густонаселенными районами США). Хотя аварийность ракет SpaceX после их выхода в серию самая низкая в мировой истории (по опыту Falcon 9), регуляторные агентства все равно не будут в восторге от такого маршрута, да и вероятность аварий никогда не равна строго нулю.

Остров Пекан, где SpaceX завершает приобретение 526 квадратных километров суши, — совсем другая история. Он находится в точке, из которой выход на солнечно-синхронную орбиту требует полета над минимальной частью латиноамериканской суши (относительно короткий отрезок над южной Мексикой). Причем расстояние до нее от точки старта будет так велико, что шансы падения туда любой из ступеней стремятся к нулю. А в самом Мексиканском заливе вероятность поразить упавшей ступенью людей или повредить их имущество предельно низка.

Другие плюсы острова — очень низкая плотность населения, причем такого, которое вряд ли будет цепляться за проживание именно здесь. Крайне немногочисленные живущие тут каджуны происходят от потомков франкоязычных канадцев, депортированных британскими колониальными властями в Луизиану (половина в пути погибла в трюмах). Эти люди традиционно бедны, а их селение регулярно опустошалось ураганами и сейчас не имеет даже школы. Они будут склонны к переселению даже при не очень больших компенсациях за окружающие их земли. Вероятность судебных тяжб с ними из-за шума взлетающих ракет, таким образом, сравнительно низка.

Другой плюс: остров лежит рядом с Береговым каналом. Это самый протяженный судоходный канал в мире, идущий на 4800 километров вдоль побережья США. Та его часть, что идет по Мексиканскому заливу в основном защищена от морских волн барьерными островами, типа того же острова Пекан. Поэтому по каналу могут идти тяжело груженые баржи с буксирами умеренной мощности. То есть даже очень габаритные объекты можно перевозить недорого и без перерывов из-за штормов. Учитывая, что Starship пока делают в Бока-Чике, откуда до Луизианы путь неблизкий, наличие такого сообщения довольно важно.

Наконец, недалеко от острова Пекан находится «Генри Хаб», пересечение 13 разных газопроводов от различных месторождений природного газа. Starship использует как горючее метан, а для многих тысяч запусков в год потребление метана должно превысить миллион тонн. В любом другом месте США кроме «Генри Хаба» получить такой объем без серьезных вложений в газодоставляющую инфраструктуру было бы проблематично.

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