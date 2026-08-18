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Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

В зависимости от страны проживания установленное законом минимальное количество оплачиваемых дней отдыха составляет от девяти до 53 дней в год.

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах / © Visual Capitalist

На этой визуализации сравнивается продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и количество оплачиваемых государственных праздников в 185 странах в 2025 году. Данные основаны на исследовании Resume.io.

В среднем по всем странам, вошедшим в выборку, на оплачиваемый отпуск и праздничные дни приходится 30 дней в году.

Лидером рейтинга стал Иран, где в общей сложности насчитывается 53 оплачиваемых дня отпуска и государственных праздника. Большое количество праздничных дней здесь отчасти компенсирует меньшее число выходных, связанное с традиционной шестидневной рабочей неделей.

Страны Ближнего Востока широко представлены в верхней части рейтинга. В Йемене насчитывается 45 оплачиваемых дней, в Бахрейне — 44, в Кувейте — 42, а в Омане — 39.

Поскольку итоговый показатель складывается из установленного законом ежегодного отпуска и оплачиваемых государственных праздников, одинакового результата страны могут достигать за счет совершенно разного соотношения этих двух составляющих.

Европа примечательна не столько рекордными показателями, сколько тем, что здесь сравнительно мало стран, оказавшихся в нижней части рейтинга.

Большинство европейских государств находятся на уровне или выше среднемирового показателя в 30 дней. В Исландии суммарно насчитывается 40 дней, а в Швеции, Португалии и Словакии — по 35 дней. В России этот показатель по состоянию на 2025 год составлял 42 дня (28 календарных дней стандартного основного оплачиваемого отпуска и 14 государственных праздничных дней).

Некоторые крупные экономики Азии находятся значительно ниже. В Китае предусмотрено 16 оплачиваемых дней, в Индии — 18, а в Японии — 26, что также ниже среднемирового показателя.