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NASA может отправить резервный марсоход на Луну
Представители NASA заявили, что всерьез рассматривают вариант отправки на Луну полноразмерного инженерного прототипа марсохода Perseverance, который сейчас находится в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Калифорнии. Цель — ускорить исследования южнополярного региона Луны.
Этот марсоход размером с автомобиль, получивший неофициальное название Promise, служит испытательной платформой для систем Perseverance и изначально не был предназначен для запуска в космос. Однако теперь его могут оснастить радиоизотопным термоэлектрическим генератором (MMRTG) для обеспечения энергией при передвижении по сложному рельефу и в условиях лунной ночи. В отличие от него, большинство лунных роверов NASA работает на солнечных батареях.
По словам NASA, в распоряжении агентства уже есть MMRTG, а также запас плутония-238, который в противном случае просто распадается без применения. Масса марсохода составляет около одной тонны, поэтому для его доставки, вероятно, потребуется сверхтяжелый посадочный модуль — например, Blue Moon компании Blue Origin или Starship компании SpaceX.
На протяжении многих лет Promise использовался как испытательный стенд для отработки потенциальных проблем, с которыми мог столкнуться Perseverance на Марсе. Команды для марсохода сначала тестируются на этой машине в «марсианском дворе» JPL, прежде чем отправляться на реальный аппарат на Красной планете. Он также помогал проверять безопасность маршрутов движения Perseverance.
Хотя марсоход изначально создавался для условий Марса, инженеры JPL считают, что Promise можно адаптировать для работы на Луне. Также потребуется модификация научных приборов, однако, по словам главы NASA Айзекмана, это может стать эффективным способом ускорить развитие лунной программы.
Такой марсоход способен выполнить широкий спектр научных задач. Еще менее десяти лет назад NASA рассматривало концепт аппарата Endurance, который должен был пройти почти 2000 километров по бассейну Южный полюс — Эйткен (проект так и не был реализован).
Окончательного решения пока нет: NASA продолжает оценивать, возможно ли использовать Promise как часть будущего лунного флота. Однако само обсуждение показывает, что руководство агентства активно ищет способы задействовать уже существующие технологии для ускорения лунной программы.
Фактически NASA действует в режиме ускоренной мобилизации, стремясь опередить Китай в планах высадки в районе южного полюса Луны и начать освоение наиболее интересных регионов как можно раньше. При этом Марс в ближайшей перспективе перестает быть приоритетом.
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