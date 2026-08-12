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SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

SpaceX прославилась благодаря запускам и посадкам ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, а также отправке астронавтов в космос на пилотируемых кораблях Dragon. Однако в последнее время компания активно превращается в игрока на рынке искусственного интеллекта (ИИ) — и, по словам ее основателя и генерального директора Илона Маска, этот переход практически завершен.

Концепт электромагнитной катапульты SpaceX / © SpaceX

«Наши доходы от ИИ, вероятно, превысят все остальные доходы SpaceX уже в сентябре — то есть в следующем месяце, — а в четвертом квартале будут значительно выше всех остальных доходов SpaceX», — заявил Маск в обращении к сотрудникам, опубликованном компанией в соцсети X. — Поэтому ИИ стал чрезвычайно важной частью будущего SpaceX».

Ранее в этом году SpaceX приобрела стартап xAI, основанный Маском в 2023 году. Компания xAI создала чат-бот Grok, а также управляет мощным кластером суперкомпьютеров Colossus в штате Теннесси. Но это было лишь начало. Во время своего 29-минутного выступления, состоявшегося через неделю после первого в истории SpaceX квартального отчета о финансовых результатах в качестве публичной компании, Маск рассказал, насколько глубоко SpaceX намерена погрузиться в сферу искусственного интеллекта.

«Вероятно, через четыре или пять лет ИИ будет составлять 99% стоимости SpaceX. Я бы сказал, что через пять лет — точно, — заявил Маск. — А стоимость SpaceX будет каким-то астрономическим числом».

По словам Маска, SpaceX рассчитывает довести совокупную мощность своих вычислительных систем для ИИ до 10 гигаватт уже к концу следующего года. Это огромный скачок по сравнению с нынешними 1,4 гигаватта — вычислительными мощностями, которые SpaceX предоставляет технологическим компаниям и исследовательским лабораториям, занимающимся ИИ.

«Стоимость каждого ватта, вероятно, составит от 30 до 50 долларов. Поэтому, если к концу следующего года мы введем в эксплуатацию 10 гигаватт вычислительных мощностей для ИИ, это будет означать от 300 до 500 миллиардов долларов выручки в год», — сказал Маск. .

И если все пойдет по плану, со временем эти цифры станут еще больше.

Недавно SpaceX объявила о планах строительства в Техасе гигантского комплекса под названием Terafab — совместного проекта с Tesla, предназначенного для производства передовых полупроводниковых чипов широкого спектра применения. Кроме того, компания намерена в ближайшие годы вывести на низкую околоземную орбиту миллион своих ИИ-спутников «Starmind». Для их запуска планируется использовать полностью многоразовую сверхтяжелую ракету Starship, которая пока находится на стадии разработки.

В более отдаленной перспективе SpaceX собирается создать фабрики на Луне, где будут производиться компоненты для расположенных за пределами Земли центров обработки данных.

Запускать спутники с поверхности Луны предполагается с помощью электромагнитных ускорителей — по сути, мощных рельсовых установок, способных разгонять полезную нагрузку до космических скоростей без использования обычных ракетных двигателей.

SpaceX рассчитывает, что проекты Starmind и другие направления в области ИИ в перспективе принесут компании практически невероятные прибыли.

Например, в документах, поданных непосредственно перед рекордным по масштабу IPO, SpaceX оценила потенциальный «общий адресуемый рынок» своих будущих продуктов и услуг в 28,5 триллиона долларов. Почти 23 триллиона долларов из этой суммы приходится на сферу искусственного интеллекта. Для сравнения: валовой внутренний продукт всех Соединенных Штатов в прошлом году составлял около 30,8 триллионов долларов.

Маск призвал сотрудников SpaceX вносить свой вклад в развитие ИИ-направления компании любыми доступными способами, подчеркнув, что успех может привести к весьма необычным возможностям для самих работников.

«Одно из приятных преимуществ всего этого заключается еще и в том, что любой сотрудник SpaceX, который захочет однажды отправиться на Луну или Марс, в будущем сможет это сделать, — заявил он. — Даю вам слово».