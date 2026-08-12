  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
12 августа, 08:00
Рейтинг: +1234
Посты: 2806

SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

SpaceX прославилась благодаря запускам и посадкам ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, а также отправке астронавтов в космос на пилотируемых кораблях Dragon. Однако в последнее время компания активно превращается в игрока на рынке искусственного интеллекта (ИИ) — и, по словам ее основателя и генерального директора Илона Маска, этот переход практически завершен.

Сообщество
# SpaceX
# ИИ
# Илон Маск
# космос
# ракеты
# технологии
# финансы
Концепт электромагнитной катапульты SpaceX / © SpaceX
Концепт электромагнитной катапульты SpaceX / © SpaceX

«Наши доходы от ИИ, вероятно, превысят все остальные доходы SpaceX уже в сентябре — то есть в следующем месяце, — а в четвертом квартале будут значительно выше всех остальных доходов SpaceX», — заявил Маск в обращении к сотрудникам, опубликованном компанией в соцсети X. — Поэтому ИИ стал чрезвычайно важной частью будущего SpaceX».

Ранее в этом году SpaceX приобрела стартап xAI, основанный Маском в 2023 году. Компания xAI создала чат-бот Grok, а также управляет мощным кластером суперкомпьютеров Colossus в штате Теннесси. Но это было лишь начало. Во время своего 29-минутного выступления, состоявшегося через неделю после первого в истории SpaceX квартального отчета о финансовых результатах в качестве публичной компании, Маск рассказал, насколько глубоко SpaceX намерена погрузиться в сферу искусственного интеллекта.

«Вероятно, через четыре или пять лет ИИ будет составлять 99% стоимости SpaceX. Я бы сказал, что через пять лет — точно, — заявил Маск. — А стоимость SpaceX будет каким-то астрономическим числом».

По словам Маска, SpaceX рассчитывает довести совокупную мощность своих вычислительных систем для ИИ до 10 гигаватт уже к концу следующего года. Это огромный скачок по сравнению с нынешними 1,4 гигаватта — вычислительными мощностями, которые SpaceX предоставляет технологическим компаниям и исследовательским лабораториям, занимающимся ИИ.

«Стоимость каждого ватта, вероятно, составит от 30 до 50 долларов. Поэтому, если к концу следующего года мы введем в эксплуатацию 10 гигаватт вычислительных мощностей для ИИ, это будет означать от 300 до 500 миллиардов долларов выручки в год», — сказал Маск. .

И если все пойдет по плану, со временем эти цифры станут еще больше.

Недавно SpaceX объявила о планах строительства в Техасе гигантского комплекса под названием Terafab — совместного проекта с Tesla, предназначенного для производства передовых полупроводниковых чипов широкого спектра применения. Кроме того, компания намерена в ближайшие годы вывести на низкую околоземную орбиту миллион своих ИИ-спутников «Starmind». Для их запуска планируется использовать полностью многоразовую сверхтяжелую ракету Starship, которая пока находится на стадии разработки.

В более отдаленной перспективе SpaceX собирается создать фабрики на Луне, где будут производиться компоненты для расположенных за пределами Земли центров обработки данных.

Запускать спутники с поверхности Луны предполагается с помощью электромагнитных ускорителей — по сути, мощных рельсовых установок, способных разгонять полезную нагрузку до космических скоростей без использования обычных ракетных двигателей.

SpaceX рассчитывает, что проекты Starmind и другие направления в области ИИ в перспективе принесут компании практически невероятные прибыли.

Например, в документах, поданных непосредственно перед рекордным по масштабу IPO, SpaceX оценила потенциальный «общий адресуемый рынок» своих будущих продуктов и услуг в 28,5 триллиона долларов. Почти 23 триллиона долларов из этой суммы приходится на сферу искусственного интеллекта. Для сравнения: валовой внутренний продукт всех Соединенных Штатов в прошлом году составлял около 30,8 триллионов долларов.

Маск призвал сотрудников SpaceX вносить свой вклад в развитие ИИ-направления компании любыми доступными способами, подчеркнув, что успех может привести к весьма необычным возможностям для самих работников.

«Одно из приятных преимуществ всего этого заключается еще и в том, что любой сотрудник SpaceX, который захочет однажды отправиться на Луну или Марс, в будущем сможет это сделать, — заявил он. — Даю вам слово».

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
8 Комментариев
Максим Егоров
Максим Егоров
53 минуты назад
Будущее все больше напоминает фильм "Крикуны", когда корпорации ведут войны на других планетах за сферы влияния, с использованием андроидов на основе ИИ. Создатели фильма как в воду глядели.
Ответить
Юрий Багов
Юрий Багов
55 минут назад
Только начали гордиться им как ракетным визионером уровня Королева и Брауна и нате вам, заскамился как продавец лопат для ии-бума
Ответить
    Анатолий Корябкин
    Анатолий Корябкин
    46 минут назад
    Юрий, так он хочет спутники оснащать солнечными батареями и серверами ИИ и пускать их на гелеостационарную орбиту. ИИ на дармовой солнечной энергии, нет выбросов, эффективность панелей в разы выше. Единственное как ремонтировать, эффективно охлаждать серверы и наверное защита от радиации.
    Ответить
    +
      Еще 3 ответа
    Андрей Гаврилов
    Андрей Гаврилов
    36 минут назад
    Юрий, божечки, да всем наплевать на ваши тупые способы заблуждений об Итоге Маске и его деятельности, жанр ваших выступлений исчерпывающе описывается словами "дурак сказал глупость". Если бы вы это не писали, больше пользы бы принесли, хотя бы за счёт того что не тратили чужие ресурсы
    Ответить
    +
      Еще 1 ответ
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Авг
Бесплатно
Мокьюментари: как его использовать в научном кино?
Музей криптографии
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
В тени Солнца: что мы знаем о ближайшей к нам звезде
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Авг
1000
Аква Тофана и другие приключения мышьяка
Medio Modo
Онлайн
Лекция
12 Авг
600
Инженерия катастроф
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Фотография: от истоков до наших дней
Политехнический музей
Москва
Беседа
13 Авг
Бесплатно
Мифы и реальные истории Центральной Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Можно ли «хакнуть» стволовые клетки? Учимся программировать нашу жировую ткань
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Бинарные технологии в радиотерапии: как усилить гибель опухоли с помощью радиации и наночастиц
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Охота пуще неволи, или праздник беркутчи
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
11 августа, 16:16
Татьяна Зайцева

Найденная в Арктике 80 лет назад окаменелость оказалась гигантской хищной амфибией из триасового периода

Палеонтологи, изучив окаменелые кости древнего существа, обнаруженные еще в 1948 году на острове в Баренцевом море, пришли к выводу, что это новый вид плагиозаврид — вымерших земноводных, живших на планете примерно 250 миллионов лет тому назад. Вновь идентифицированная амфибия по размерам оказалась рекордсменом среди собратьев, достигая в длину почти трех метров.

Палеонтология
# амфибии
# земноводные
# окаменелости
# Триасовый период
# хищники
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
9 августа, 10:53
Редакция Naked Science

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.

Оружие и техника
# НЛО
# Пентагон
# США
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Тверже стали: в России разработали сверхпрочное покрытие для деталей, работающих в экстремальных условиях

    12 августа, 12:52

  2. Кости со дна Тайваньского пролива раскрыли параметры тела и особенности рациона денисовцев

    12 августа, 11:32

  3. Поведение рыбок данио-рерио в лабиринте может стать маркером тревожности при тестировании лекарств

    12 августа, 11:29

  4. Строение жевательных мышц связали с апноэ, пневмонией и асимметрией лица

    11 августа, 16:27
Выбор редакции

«Если идешь в полет как на подвиг, значит, ты не готов»: Герой России Сергей Богдан — о профессии летчика-испытателя

11 августа, 12:44

Последние комментарии

Юрий Багов
55 секунд назад
Андрей, чего так возбудился? Вложился в акции spacex?)

SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

Юрий Багов
1 минута назад
Андрей, что мне непонятно?

SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

Иван Колупаев
8 минут назад
Александр, ну хотя бы затем что христианство о котором ведет речь ваш оппонент это религия и она в Европе действительно доминирует. Хоть конечно

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Андрей Гаврилов
32 минуты назад
Юрий, человек на вашем месте остановился бы на том что ему что-то непонятно, а не начал бы вещать из этого непонимания обесценивающие высказывания

SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

Андрей Гаврилов
36 минут назад
Юрий, божечки, да всем наплевать на ваши тупые способы заблуждений об Итоге Маске и его деятельности, жанр ваших выступлений исчерпывающе

SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

Юрий Багов
44 минуты назад
Анатолий, а я что написал? Он строит цоды в космосе. Целесообразность непонятна, только заработать на ии-хайпе

SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

Анатолий Корябкин
46 минут назад
Юрий, так он хочет спутники оснащать солнечными батареями и серверами ИИ и пускать их на гелеостационарную орбиту. ИИ на дармовой солнечной

SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

Максим Егоров
53 минуты назад
Будущее все больше напоминает фильм "Крикуны", когда корпорации ведут войны на других планетах за сферы влияния, с использованием андроидов на

SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

Юрий Багов
55 минут назад
Только начали гордиться им как ракетным визионером уровня Королева и Брауна и нате вам, заскамился как продавец лопат для ии-бума

SpaceX больше не просто ракетная компания: Маск объявил о завершении перехода в новую сферу

Юрий Багов
59 минут назад
N, реликтовая - которая не могла сформироваться в этом цикле. В отличии от очевидных чд звездных масс с последующей аккрецией. Тпв вам в помощь.

Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

Максим Егоров
1 час назад
Охренеть, я ещё не родился а он уже летел бороздя космос, в пределах солнечной системы. А мне уже 42 года. Этот маленький трудяга герой

NASA передало новый программный код «Вояджеру-2» с расстояния более 21 миллиарда километров

Nizami Guseynov
2 часа назад
Спасибо за статью 🙏

Инфографика: 40 самых ценных продовольственных товаров в мире

Максим Егоров
2 часа назад
Написано, что срок строительства 3 мес. Но не написали сколько длилась подготовка к строительству (строительство вахтового городка со всей

«Дом на краю света» почти готов: опубликованы первые фото новой антарктической станции Арцтовского

Сергей Механик
2 часа назад
Парадокс однако. Где-то уголь очень нужен, а где-то шахты закрываются, потому, что он не нужен.

Рейтинг стран с самым быстрым ростом угольного аппетита в 2025 году

Анастасия Заборня
2 часа назад
То есть во всей Латинской Америке вообще нет стран с низком доходом? Не смешите пожалуйста, конечно многие страны развиваются, но половина

Карта: как изменились доходы стран за последние 30 лет 

Алесь Цагельскi
3 часа назад
Вася, классно ты его урыл😁

Инфографика: 40 самых ценных продовольственных товаров в мире

N q
3 часа назад
Юрий, по каким именно данным и какими методами определяют что чд реликтовая. Я слышу о таком определении первый раз, расскажите что Вы знаете об

Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

Александр Березин
3 часа назад
Madi, пересказ научных работ с таким числом ошибок -- это не пересказ. Это искажение их содержания. Не говоря уже о том, что научпоп не должен просто

Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Александр Березин
3 часа назад
Вардан, "вопрос в том , что не важно где сколько христиан." То есть получается, что европейская цивилизация -- это не христианство плюс демократия, а

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Александр Березин
4 часа назад
Иван, а зачем это уточнять, если человек выше индентифицирует Европу с христианством. а не с религиозностью?

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Самые обсуждаемые