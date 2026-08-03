Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год
Сила паспорта обычно определяется количеством стран и территорий, которые его обладатель может посетить без предварительного оформления визы.
Эта инфографика сравнивает самые влиятельные паспорта мира в 2016 и 2026 годах, показывая, как за последнее десятилетие изменилась глобальная расстановка сил в сфере международной мобильности. В основе рейтинга лежат данные Henley Passport Index.
За десять лет паспорт Сингапура значительно укрепил свои позиции. Если в 2016 году его владельцы могли посещать без визы 173 направления, то к 2026 году их число выросло до 192, что сделало сингапурский паспорт самым «сильным» в мире. Второе место разделили Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты. Владельцы паспортов этих стран имеют безвизовый доступ к 188 направлениям.
Результаты рейтинга наглядно демонстрируют растущее влияние Азии в сфере международных поездок. В 2026 году именно азиатские страны заняли все четыре высшие позиции мирового рейтинга.
Одним из самых впечатляющих примеров укрепления «паспортной силы» стали Объединенные Арабские Эмираты. По данным Henley & Partners, за последние двадцать лет страна расширила список безвизовых направлений сразу на 153, доведя их общее число до 188. Столь стремительный прогресс стал возможен благодаря активному развитию дипломатических отношений, расширению международного сотрудничества и устойчивому экономическому росту страны.
Несмотря на то что азиатские государства возглавили мировой рейтинг, европейские паспорта по-прежнему остаются одними из самых привлекательных для путешествий.
Норвегия занимает пятое место с возможностью безвизового въезда в 186 стран и территорий, а Швейцария располагается на шестой строчке с показателем 185 направлений. Средний показатель стран Европейского союза, как и паспорт Великобритании, составляет 184 безвизовых направления.
Паспорта стран Северной Америки также расширили географию безвизовых поездок по сравнению с 2016 годом, однако в мировом рейтинге их позиции несколько снизились. Владельцы канадского паспорта сегодня могут посещать без визы 183 направления, а граждане США — 180. Несмотря на рост абсолютных показателей, другие государства наращивали возможности ещё более высокими темпами, что и привело к изменению расстановки сил в мировом рейтинге.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Даже успешная химиотерапия не всегда означает окончательную победу над опухолью: часть раковых клеток переживает лечение, перестает делиться и переходит в состояние клеточного старения. Новое исследование показало, что именно такие клетки могут создавать условия, облегчающие образование метастазов.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Июля, 2014
3 гениальных характера
9 Ноября, 2013
10 мифов из социальных сетей 2013 года
24 Июля, 2022
Зов темной глубины
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии