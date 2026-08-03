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Юлия Николаева
Юлия Николаева
3 августа, 08:48
Рейтинг: +162
Посты: 251

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Сила паспорта обычно определяется количеством стран и территорий, которые его обладатель может посетить без предварительного оформления визы.

Сообщество
# география
# инфографика
# мир
# статистика
Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год / © Visual Capitalist
Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год / © Visual Capitalist

Эта инфографика сравнивает самые влиятельные паспорта мира в 2016 и 2026 годах, показывая, как за последнее десятилетие изменилась глобальная расстановка сил в сфере международной мобильности. В основе рейтинга лежат данные Henley Passport Index.

За десять лет паспорт Сингапура значительно укрепил свои позиции. Если в 2016 году его владельцы могли посещать без визы 173 направления, то к 2026 году их число выросло до 192, что сделало сингапурский паспорт самым «сильным» в мире. Второе место разделили Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты. Владельцы паспортов этих стран имеют безвизовый доступ к 188 направлениям.

Результаты рейтинга наглядно демонстрируют растущее влияние Азии в сфере международных поездок. В 2026 году именно азиатские страны заняли все четыре высшие позиции мирового рейтинга.

Одним из самых впечатляющих примеров укрепления «паспортной силы» стали Объединенные Арабские Эмираты. По данным Henley & Partners, за последние двадцать лет страна расширила список безвизовых направлений сразу на 153, доведя их общее число до 188. Столь стремительный прогресс стал возможен благодаря активному развитию дипломатических отношений, расширению международного сотрудничества и устойчивому экономическому росту страны.

Несмотря на то что азиатские государства возглавили мировой рейтинг, европейские паспорта по-прежнему остаются одними из самых привлекательных для путешествий.

Норвегия занимает пятое место с возможностью безвизового въезда в 186 стран и территорий, а Швейцария располагается на шестой строчке с показателем 185 направлений. Средний показатель стран Европейского союза, как и паспорт Великобритании, составляет 184 безвизовых направления.

Паспорта стран Северной Америки также расширили географию безвизовых поездок по сравнению с 2016 годом, однако в мировом рейтинге их позиции несколько снизились. Владельцы канадского паспорта сегодня могут посещать без визы 183 направления, а граждане США — 180. Несмотря на рост абсолютных показателей, другие государства наращивали возможности ещё более высокими темпами, что и привело к изменению расстановки сил в мировом рейтинге.

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Комментарии

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1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
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Хм, так оказывается HONG KONG не есть China, а отдельное государство? 🤨
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