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Новый плавучий комплекс способен обеспечить электричеством 32 000 домов и чистой водой — 150 000 человек
Американская компания Optimal Transit разработала многофункциональное судно, способное снабжать дома электроэнергией, производить пресную воду и обеспечивать вычислительные мощности для систем искусственного интеллекта.
Судно, получившее название Blue Economy VITAL 100 MW Kraaken, работает без выбросов и без использования топлива. Оно способно вырабатывать достаточно электроэнергии для 32 000 домов, ежедневно производить пресную воду для 150 000 человек и одновременно предоставлять до 60 мегаватт вычислительных мощностей для задач ИИ.
В основе высокотехнологичной платформы лежит архитектура SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) — двухкорпусная конструкция с минимальной площадью ватерлинии, обеспечивающая высокую устойчивость на море. Для дополнительной стабильности судно оснащается гибкой системой швартовки. Автономный двигатель на преобразовании тепловой энергии океана обеспечивает выработку мощности в 100 мегаватт.
По замыслу разработчиков, такой комплекс может стать альтернативой традиционной энергетической инфраструктуре в регионах, где сегодня широко используются дорогие дизель-генераторы, — например, на островах Тихого океана, в странах Африки к югу от Сахары, а также в Южной и Юго-Восточной Азии.
Электроэнергия, пресная вода и вычислительные мощности передаются на берег по специальной системе быстроразъемных кабелей и трубопроводов — своеобразной универсальной «пуповине», соединяющей судно с береговой инфраструктурой.
Такая схема позволяет при необходимости отключить судно и за считаные часы переместить его в безопасное место — например, при угрозе сильного шторма или изменении эксплуатационных условий. После нормализации ситуации комплекс можно быстро подключить вновь.
Более того, Kraaken способен использоваться в качестве мобильной системы ликвидации последствий стихийных бедствий. Судно можно развернуть в течение нескольких дней и начать подавать электроэнергию и пресную воду непосредственно в поврежденные прибрежные сети, не полагаясь на разрушенную наземную инфраструктуру.
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