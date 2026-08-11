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Рейтинг: крупнейшие производители минерального топлива в мире
Минеральное топливо лежит в основе производства электроэнергии, транспорта и промышленности, однако страны-лидеры по его добыче заметно различаются в зависимости от того, как именно измерять объемы производства.
На этой визуализации представлен рейтинг стран по объему производства минерального топлива в 2024 году — в тоннах. Данные предоставлены Министерством финансов Австрии и включают каменный уголь для энергетики, коксующийся уголь, бурый уголь, нефть, горючие сланцы, природный газ и уран.
Поскольку в рейтинге учитывается именно физический объем добычи, а не ее стоимость или энергетическая ценность, массовые виды топлива, прежде всего уголь, оказывают непропорционально большое влияние на итоговые показатели. Именно поэтому некоторые крупные угледобывающие страны опережают государства, являющиеся мировыми лидерами по добыче нефти и газа.
В 2024 году Китай занял первое место, добыв 4,8 миллиарда тонн минерального топлива — это 28,6% мирового объема. Подавляющая часть китайской добычи приходится на уголь. Это также помогает Китаю оставаться крупнейшим производителем минерального сырья в мире в целом.
По массе Китай добывает более чем в два раза больше минерального топлива, чем США, занявшие второе место с показателем 2,28 миллиарда тонн, или 13,5% мирового объема. При этом структура производства двух стран существенно различается. В Китае безусловно доминирует уголь, тогда как основную часть добычи США составляют нефть и природный газ.
После Китая и США третье место занимает Россия — 1,46 миллиарда тонн минерального топлива, или 8,7% мирового объема. Структура российской добычи в целом ближе к американской: основную долю составляют нефть и природный газ.
Индия находится на четвертом месте с показателем 1,14 миллиарда тонн, что соответствует 6,8% мировой добычи. Главным видом минерального топлива здесь является энергетический уголь.
Пятое место занимает Индонезия — 921,4 миллиона тонн, или 5,5% мирового объема. Как и в Индии, основную часть добычи страны составляет энергетический уголь.
В совокупности Китай, США, Россия, Индия и Индонезия обеспечили 63,1% мировой добычи минерального топлива по массе в 2024 году. При этом на один только Китай пришлось почти три тонны из каждых десяти, добытых в мире.
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