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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 июля, 08:08
Рейтинг: +1208
Посты: 2748

Blue Origin впервые показала, как будет выглядеть стартовая площадка, восстановленная после взрыва New Glenn

Компания Blue Origin начала восстановление стартового комплекса, поврежденного в результате взрыва ракеты New Glenn. Однако теперь работы ведутся по существенно измененному проекту.

Сообщество
# Blue Origin
# New Glenn
# видео
# космос
# ракеты
# рендеры
Рендер нового стартового комплекса / © Blue Origin
Рендер нового стартового комплекса / © Blue Origin

Ракета New Glenn взорвалась 28 мая во время планового испытания двигателей на стартовом комплексе LC-36A на базе Космических сил США на мысе Канаверал (Флорида). В результате был уничтожен сам носитель, а также важные элементы наземной инфраструктуры, включая молниеотводную башню и транспортно-установочный комплекс, который доставлял ракету к стартовой площадке и устанавливал ее в вертикальное положение.

Несмотря на инцидент, Blue Origin заявила о намерении быстро восстановить работу и провести следующий запуск 98-метровой ракеты New Glenn до конца года. Восстановление LC-36A стало приоритетной задачей, поскольку сейчас это единственная действующая стартовая площадка для данной ракеты.

Как сообщил генеральный директор компании Дэйв Лимп в заявлении от 30 июня, компания уже добилась значительного прогресса: «Работы по восстановлению инфраструктуры и расчистке обломков завершены, и мы начали реконструкцию стартовой площадки».

© Blue Origin

Однако обновленная LC-36A не будет копией прежней версии. Blue Origin фактически создает новую архитектуру площадки, основанную на пересмотренном концепте эксплуатации запусков New Glenn.

Новая схема предполагает следующий процесс: ступени ракеты будут соединяться горизонтально в сборочном корпусе, после чего полностью собранная ракета доставляется на стартовую площадку. Там с помощью крана она переводится в вертикальное положение, после чего уже на стартовом столе производится стыковка полезной нагрузки. По мнению компании, такая схема не только ускорит подготовку запусков, но и позволит увеличить их частоту. Таким образом, модернизированная LC-36A будет использовать кран вместо транспортно-установочного комплекса, а интеграция полезной нагрузки будет происходить уже на стартовой площадке, а не внутри сборочного здания.

Эта «гибридная» модель эксплуатации изначально планировалась для будущей, более мощной версии ракеты New Glenn 9×4. Обозначение отражает конфигурацию двигателей: девять двигателей BE-4 на первой ступени и четыре двигателя BE-3U на второй.

Текущая версия ракеты — New Glenn 7×2, способная выводить до 50 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. В перспективе версия 9×4 сможет выводить до 70 тонн, а также получит увеличенный обтекатель диаметром 8,7 метра (вместо прежних семи метров).

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