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Карта: сколько врачей приходится на 1000 жителей в разных странах
Плотность медицинских работников — один из важных показателей доступности медицинской помощи. На этой инфографике показано, сколько врачей приходилось на 1000 человек в странах мира в 2023 году.
Во всем мире на 1000 жителей приходится в среднем 1,9 врача. Однако этот показатель варьируется в зависимости от страны.
Так, в России на 1000 жителей приходится 5,1 врача. В странах Европейского союза этот показатель в среднем составляет 4,2 врача на 1000 жителей. При этом даже в ЕС плотность врачей меняется в зависимости от страны. Например, в Эстонии этот показатель составляет 3,5, а в Австрии — 5,5.
Более чем в 70 государствах мира на 1000 жителей приходится менее одного врача. В числе этих стран оказались Индия (0,7), Бангладеш (0,7) и Таиланд (0,5).
Еще более тяжелая ситуация с доступностью врачебной помощи сложилась в Африке. Южно-Африканская Республика — одна из наиболее экономически развитых стран континента, однако там на 1000 жителей приходится 0,8 врача. В таких странах, как Чад, Руанда и Йемен этот показатель находится на уровне 0,1.
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