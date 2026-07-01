Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: сколько врачей приходится на 1000 жителей в разных странах

Плотность медицинских работников — один из важных показателей доступности медицинской помощи. На этой инфографике показано, сколько врачей приходилось на 1000 человек в странах мира в 2023 году.

Карта: сколько врачей приходится на 1000 жителей в разных странах / © Our World in Data

Во всем мире на 1000 жителей приходится в среднем 1,9 врача. Однако этот показатель варьируется в зависимости от страны.

Так, в России на 1000 жителей приходится 5,1 врача. В странах Европейского союза этот показатель в среднем составляет 4,2 врача на 1000 жителей. При этом даже в ЕС плотность врачей меняется в зависимости от страны. Например, в Эстонии этот показатель составляет 3,5, а в Австрии — 5,5.

Более чем в 70 государствах мира на 1000 жителей приходится менее одного врача. В числе этих стран оказались Индия (0,7), Бангладеш (0,7) и Таиланд (0,5).

Еще более тяжелая ситуация с доступностью врачебной помощи сложилась в Африке. Южно-Африканская Республика — одна из наиболее экономически развитых стран континента, однако там на 1000 жителей приходится 0,8 врача. В таких странах, как Чад, Руанда и Йемен этот показатель находится на уровне 0,1.