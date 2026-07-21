Астрономы объяснили загадочное «исчезновение» звезды Тета Эридана

Две тысячи лет назад одной из ярчайших звезд на ночном небе была Тета Эридана. А вот сегодня она выглядит довольно тусклой. Теперь астрономы пришли к выводу, что причиной могла стать необычная вспышка, которая длилась примерно тысячу лет.

Звезда Тета Эридана, или Акамар, расположенная на расстоянии около 51 светового года от Земли, по яркости уступает самым заметным светилам на небе. Но так было не всегда. Еще в II веке до нашей эры Гиппарх назвал ее особенно яркой звездой созвездия Эридана. Позже Клавдий Птолемей включил Акамар в число 13 самых ярких звезд, а почти через восемь веков такую же оценку дал арабский астроном ас-Суфи. Более 100 лет ученые спорили, действительно ли звезда когда-то светила много ярче, или же древние астрономы просто ошиблись.

Чтобы проверить исторические свидетельства, исследователи использовали данные сразу нескольких современных инструментов. Они объединили наблюдения интерферометров комплекса Очень большого телескопа (VLT) в Чили, спектроскопические измерения и данные космического телескопа TESS. Последний фиксирует даже малейшие изменения яркости светил. Такой подход позволил определить устройство системы с высокой точностью.

Выяснилось, что Тета Эридана — тройная звездная система. Два светила образуют тесную пару, совершая полный оборот всего за 4,1 суток. Третья звезда расположена значительно дальше. Массы компонентов внутренней пары составляют около 2,3 и 2,2 массы Солнца. Причем обе звезды уже расширились настолько, что почти заполняют свои полости Роша — области вокруг звезды, внутри которых вещество удерживается ее собственной гравитацией. Если звезда становится еще больше, часть ее вещества может перейти к соседнему компоненту.

Состояние более массивной звезды было еще интереснее. Она только завершила основную стадию эволюции, исчерпав водород в ядре, и начала превращаться в субгигант. На этом этапе размеры светила быстро увеличиваются. Именно это расширение, судя по всему, стало причиной изменения яркости всей системы.

Авторы научной работы, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, предположили, что в прошлом орбита внутренней пары была более вытянутой. Во время тесных сближений одна из звезд начала терять вещество и образовала вокруг обоих светил общую газовую оболочку. При этом часть орбитальной энергии постепенно превращалась в тепло и свет.

В отличие от большинства известных звездных вспышек, что продолжаются дни или месяцы, этот процесс мог растянуться почти на тысячу лет. Расчеты показали: система могла стать примерно в 10 раз ярче нынешней, что соответствует описаниям древних астрономов.

Исследователи также проверили альтернативные объяснения. По их мнению, ученые прошлого не могли перепутать Тету Эридана с другой звездой, а одинаковая ошибка сразу нескольких астрономов, живших в разные эпохи, крайне маловероятна. Скорее всего, исторические записи действительно сохранили свидетельство уникального астрономического события, аналогов которому пока нет.

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Любовь С. 448 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.