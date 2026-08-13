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Карта: как Геродот представлял себе мир около 2400 лет назад

Более двух тысяч лет назад люди имели другие представления о мире. На изображении — карта, созданная по описаниям древнегреческого историка Геродота.

Карта мира по описанию Геродота / © Роберт Уилкинсон, ign.es

В интернете опубликовано множество карт, которые называют «мир глазами Геродота». На самом деле, ни одну из этих карт не рисовал сам Геродот. Многие из них созданы уже в XVIII-XIX веках.

Автор этой карты — британский картограф Роберт Уилкинсон. За основу он взял карту Джеймса Реннелла, опубликованную в работе «Географическая система Геродота, исследованная и объясненная».

Карта, составленная на основе описания мира, приведенного в труде Геродота «История» / © Джеймс Реннелл, «Географическая система Геродота, исследованная и объясненная», wellcomecollection.org

Эти карты составлены на основе описания мира, приведенного в труде Геродота «История». Карта охватывает южную половину Европы, Индию и пустыню Сахара, а практически в ее центре находится Армения.

Сам Геродот жил в V веке до нашей эры. Его часто называют отцом истории. Хотя сейчас многие ученые сомневаются в точности некоторых фактов, описанных в его работах, мало кто оспаривает его вклад в формирование истории как науки.

Геродот много путешествовал. Он исследовал земли от Египта и Малой Азии до Скифии и Северного Причерноморья. Посещенные места и увиденные достопримечательности он описал в своей «Истории».