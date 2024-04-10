В НИУ ВШЭ создали индекс доверия врачей к своей деятельности

Ученые из НИУ ВШЭ и НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко разработали новый инструмент, с помощью которого можно оценивать работу руководителей медицинских учреждений и бороться с эмоциональным выгоранием специалистов в области здравоохранения, — индекс доверия врачей (ИДВ) к своей деятельности. Разработанная методика была апробирована на выборке из 346 докторов из разных регионов России.

Работа опубликована в журнале «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины». Подробнее — в материале IQ.HSE. Пандемия Covid-19 привела к значительному росту нагрузки на медицинский персонал, что, в свою очередь, подстегнуло эмоциональное выгорание врачей. Одним из проявлений данного синдрома нередко становится негативное восприятие врачами своей деятельности. Однако вызывают его не только переработки. Так, в ходе одного из исследований выяснилось, что уровень эмоционального выгорания врачей-онкологов связан со справедливостью заработной платы и стилем руководства начальника.

Впрочем, работа врачей включает в себя не только негативные эффекты, но и положительные, связанные с возможностью помогать людям и получать удовольствие от своей деятельности. Поэтому именно применение концепции доверия позволяет в полной мере охватить и проанализировать отношение врачей к своим профессиональным обязанностям и работе в целом.

В ходе исследования ученые ориентировались на стандарт «Руководящие принципы ОЭСР по измерению доверия», в рамках которого доверие понимается как «вера человека в то, что другой человек или учреждение будут действовать в соответствии с его позитивными ожиданиями». Таким образом, уровень доверия врачей к своей организации отражает степень соответствия ее действий ожиданиям сотрудников.

Пилотная апробация индекса проводилась посредством социологического опроса. В нем приняли участие 346 респондентов-врачей из разных регионов России. Анкета включала два основных раздела: личная информация о респонденте и список из 21 утверждения, которые оценивают доверие врача к своей деятельности.

Результаты социологического опроса продемонстрировали проблемные аспекты деятельности врачей. Так, наименьший средний балл в выборке имеет утверждение «Моей зарплаты хватает для удовлетворения моих потребностей и потребностей моей семьи». Повышение заработной платы является значимым фактором роста доверия врача к своей деятельности, считают исследователи.

Наибольшее количество положительных оценок получило утверждение «Моя работа помогает улучшать здоровье пациентов». Это, по мнению авторов, демонстрирует осознание врачами факта реальной помощи своим пациентам.

В отношении измерения индекса доверия врачей к своей деятельности была подтверждена значимость восьми утверждений из 21, которые были сформулированы изначально. Медианное значение ИДВ по всем респондентам равняется 62,5 балла. При этом максимальное значение индивидуальной оценки среди всех респондентов составило 80 баллов, а минимально возможное — 8 баллов.

Проведенная апробация подтверждает возможность применения новой методики на практике, полагают исследователи. При этом расчет ИДВ целесообразен не только на уровне страны, но и для каждого региона в отдельности. «Впоследствии Министерство здравоохранения РФ может составлять рейтинг регионов с позиции привлекательности работы врача», — считают авторы.

Также возможно рассчитывать ИДВ и для конкретной медицинской организации. В этом случае индекс может рассматриваться в качестве показателя эффективности деятельности главных врачей. «Чем ниже индекс, тем хуже состояние кадровой политики в медицинской организации или регионе, чем он выше, тем лучше кадровая политика, доступность и качество медицинской помощи», — комментирует один из авторов исследования, приглашенный преподаватель департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Сергей Русских.

В дальнейших планах ученых — рассчитать индекс доверия медицинских работников в одном из субъектов России, с руководством которого сейчас ведутся переговоры.

Авторы обращают внимание, что изменение доверия врачей к своей деятельности оказывает прямое воздействие на возможность граждан получать качественную медицинскую помощь. Поэтому дальнейшие исследования, по их мнению, должны быть направлены на определение уровня взаимосвязи между индексом доверия врачей и индикаторами состояния общественного здоровья.

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НИУ ВШЭ 295 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».