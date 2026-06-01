Испытан первый в мире автономный плавучий водородный энергоузел емкостью 45 мегаватт-часов

Международный консорциум при поддержке Великобритании успешно подтвердил работоспособность первого в мире автономного водородного энергетического узла (Hydrogen Power Hub), предназначенного для ускорения декарбонизации портов.

Система представляет собой комплекс из трех модульных плавучих платформ шестиугольной формы общей площадью около 1 200 квадратных метров. На них размещены аккумуляторные накопители энергии суммарной емкостью около 45 мегаватт-часов модульные водородные топливные элементы, водородные генераторы, собственные возобновляемые источники энергии и современная электрическая архитектура переменный/постоянный ток с функцией формирования сети, способная напрямую снабжать электроэнергией суда у причала.

Концепт был проверен в ходе шестимесячной программы в рамках шестого этапа конкурса Clean Maritime Demonstrator Competition, проводимого организацией UK Research and Innovation совместно с Управлением по сокращению выбросов в судоходстве Великобритании (UK Shipping Office for Reducing Emissions).

В ходе испытаний специалисты провели гидродинамические, конструкционные, электротехнические и эксплуатационные исследования.

По словам участников проекта, испытания подтвердили, что существующие технологии хранения водорода, аккумуляторных систем, топливных элементов и силовой электроники могут быть объединены в единую модульную плавучую платформу, способную обеспечивать энергией крупные суда в портах по всему миру.

Hydrogen Power Hub рассчитан на крупные морские объекты и способен выдавать до пяти мегаватт непрерывной экологически чистой мощности непосредственно на пришвартованные суда.

Система поддерживает береговое электроснабжение напряжением 6,6 киловатт и 11 киловатт, чего достаточно для обслуживания круизных лайнеров среднего размера и других энергоемких морских объектов. Проект направлен на решение одной из ключевых проблем декарбонизации портов — недостатка доступной энергетической инфраструктуры.