Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
2 июня, 16:56
Рейтинг: +225
Посты: 816

Динозавры столкнулись с умирающим миром еще до падения астероида

Считается, что динозавры вымерли после падения астероида на Землю. Однако ученые предположили, что вымирание динозавров могло начаться ранее.

Реконструкция барозавра (Barosaurus lentus), вставшего на дыбы для защиты от пары аллозавров (Allosaurus fragilis) / © Fred Wierum, Wikipedia 
Ученые из Университета Джонса Хопкинса сосредоточили внимание на микроскопических грибных спорах, сохранившихся в древних отложениях. Они помогли исследователям предположить, что происходило до и после массового вымирания динозавров. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Эти грибы распространяются в местах скопления мертвого органического материала. При этом их споры хорошо сохраняются в осадочных породах на протяжении миллионов лет.

Авторы изучили образцы пород, собранные в бассейне Денвера в штате Колорадо и на участках в Северной Дакоте. Обработав образцы пород, они отделили споры грибов от остатков растений, а затем подсчитали их соотношение в каждом слое. Рост содержания грибных остатков указывал на массовую гибель организмов и активное разложение в окружающей экосистеме.

Изначально исследователи ожидали, что увидят всплеск численности грибов, напрямую связанный с падением астероида. Однако в образцах из Колорадо они обнаружили три отдельных периода повышенного содержания грибных остатков.

Первый период начался примерно за 30 тысяч лет до падения астероида. Он продолжался около 20 тысяч лет. Как предположили ученые, экологические проблемы могли начаться уже в тот период. 

В то время Земля столкнулась с периодом похолодания, связанным с масштабными вулканическими извержениями на территории современной западной Индии. В течение долгого времени в атмосферу поступали огромные объемы лавы, пепла и газов. Вулканическая активность повлияла на климат и создала дополнительную нагрузку на экосистемы.

Эту гипотезу подтверждает исследование грибных спор. Ученые предположили, что мир уже переживал катастрофические изменения к моменту удара астероида.

При этом второй всплеск содержания грибов обнаружили в геологическом слое, который образовался во время или сразу после падения астероида. Ранее исследователи обнаружили похожее явление в породах Новой Зеландии. По мнению авторов, это подтверждает предположение, что после удара астероида по всему миру резко увеличилась численность грибов.

Третий грибной всплеск произошел примерно через 10 тысяч лет после столкновения астероида. Ученые пока не знают, с чем он был связан. 

Таким образом, удар астероида по-прежнему считается основной причиной вымирания динозавров. Однако грибные споры позволили ученым предположить, что еще до падения астероида Земля столкнулась с экологической катастрофой. Вулканическая активность влияла на климат и экосистемы, а некоторые виды уже исчезали.

