Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Динозавры столкнулись с умирающим миром еще до падения астероида
Считается, что динозавры вымерли после падения астероида на Землю. Однако ученые предположили, что вымирание динозавров могло начаться ранее.
Ученые из Университета Джонса Хопкинса сосредоточили внимание на микроскопических грибных спорах, сохранившихся в древних отложениях. Они помогли исследователям предположить, что происходило до и после массового вымирания динозавров. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Эти грибы распространяются в местах скопления мертвого органического материала. При этом их споры хорошо сохраняются в осадочных породах на протяжении миллионов лет.
Авторы изучили образцы пород, собранные в бассейне Денвера в штате Колорадо и на участках в Северной Дакоте. Обработав образцы пород, они отделили споры грибов от остатков растений, а затем подсчитали их соотношение в каждом слое. Рост содержания грибных остатков указывал на массовую гибель организмов и активное разложение в окружающей экосистеме.
Изначально исследователи ожидали, что увидят всплеск численности грибов, напрямую связанный с падением астероида. Однако в образцах из Колорадо они обнаружили три отдельных периода повышенного содержания грибных остатков.
Первый период начался примерно за 30 тысяч лет до падения астероида. Он продолжался около 20 тысяч лет. Как предположили ученые, экологические проблемы могли начаться уже в тот период.
В то время Земля столкнулась с периодом похолодания, связанным с масштабными вулканическими извержениями на территории современной западной Индии. В течение долгого времени в атмосферу поступали огромные объемы лавы, пепла и газов. Вулканическая активность повлияла на климат и создала дополнительную нагрузку на экосистемы.
Эту гипотезу подтверждает исследование грибных спор. Ученые предположили, что мир уже переживал катастрофические изменения к моменту удара астероида.
При этом второй всплеск содержания грибов обнаружили в геологическом слое, который образовался во время или сразу после падения астероида. Ранее исследователи обнаружили похожее явление в породах Новой Зеландии. По мнению авторов, это подтверждает предположение, что после удара астероида по всему миру резко увеличилась численность грибов.
Третий грибной всплеск произошел примерно через 10 тысяч лет после столкновения астероида. Ученые пока не знают, с чем он был связан.
Таким образом, удар астероида по-прежнему считается основной причиной вымирания динозавров. Однако грибные споры позволили ученым предположить, что еще до падения астероида Земля столкнулась с экологической катастрофой. Вулканическая активность влияла на климат и экосистемы, а некоторые виды уже исчезали.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Древнеегипетский флакон с подводкой для глаз заставил пересмотреть представления о внешности римских легионеров
Во время раскопок в римском лагере в Йорке (Англия) нашли стеклянную колбу, поразительно напоминающую древнеегипетские флаконы для кохля — традиционную черную подводку для глаз. Не исключено, что это средство макияжа пользовалось популярностью и у римских солдат.
В популярной литературе сверхмассивные черные дыры чаще всего представляют как разрушители звезд и планет. Авторы новой работы попробовали рассчитать, что на самом деле происходит в окрестностях таких объектов и пришли к противоположному выводу.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Августа, 2016
«Ударная» четверка: лучшие боевые вертолеты России и США
17 Августа, 2015
Шедевры наскальной живописи
27 Декабря, 2016
Погружение в наномир: нанообъекты и их возможности
30 Апреля, 2015
Животные-рекордсмены
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии