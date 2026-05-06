Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США не стали отрицать слухи о «дельфинах-камикадзе»

Пентагон опроверг слухи, что Иран использует «дельфинов-камикадзе» для блокады Ормузского пролива. При этом в ведомстве не стали отрицать, что они могут быть на вооружении у США.

Боевой дельфин морской биологической программы ВМС США / © Brien Aho, United States Navy

На брифинге в Пентагоне журналисты спросили министра обороны США Пита Хегсета про «дельфинов-камикадзе».

«И я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, есть ли у нас «дельфины-камикадзе». Но могу подтвердить, что у Ирана их нет», — сказал Хегсет.

Перед выступлением Хегсета председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что вообще не слышал о «дельфинах-камикадзе».

«Это как акулы с лазерами, да?» — пошутил Кейн.

Слухи, что Иран использует дельфинов как живое оружие, появились во время роста напряженности в Ормузском проливе. При этом сама идея использовать морских млекопитающих во время военных операций появилась в 1950-х годах. По данным организации Naval Information Warfare Center Pacific, они помогали находить и даже извлекать объекты. При этом нет подтверждений, чтобы военно-морские силы США использовали дельфинов как одноразовое оружие.