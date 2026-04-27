Камера темной энергии запечатлела галактику Сомбреро с беспрецедентной детализацией
Камера темной энергии (Dark Energy Camera), установленная на четырехметровом телескопе, была направлена на объект Мессье 104 — более известный как галактика Сомбреро — и получила впечатляющее изображение «с ребра». Этот космический объект нередко называют «пыльной шляпой с полями во Вселенной».
Галактика Сомбреро — один из самых популярных объектов среди астрономов-любителей. Она расположена примерно в 30 миллионах световых лет от Земли и достигает около 50 тысяч световых лет в поперечнике. Это один из крупнейших объектов в скопление галактик Девы.
Как отметили специалисты NSF’s NOIRLab, «ее выразительный внешний вид в сочетании с доступностью для наблюдений даже на любительском оборудовании делает Мессье 104 особенно привлекательной для наблюдателей». Именно поэтому галактика часто становится объектом любительских наблюдений, а также проектов гражданской науки и просветительских инициатив.
В то же время она представляет большой интерес и для профессиональных астрономов. Ее изучали различные космические телескопы, включая «Спитцер», «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Камера темной энергии при этом расположена на Земле — на телескопе Виктора Бланко в обсерватории Серро-Тололо в Чили.
Благодаря мощному 570-мегапиксельному ПЗС-сенсору ученые получили возможность рассмотреть галактику с беспрецедентной детализацией. В ее центре находится ярчайшее ядро, окруженное примерно двумя тысячами шаровых звездных скоплений. По краю диска тянется тонкая темная полоса холодной пыли и водородного газа — именно здесь происходит основное звездообразование.
На новом изображении также отчетливо виден светящийся гало галактики, простирающийся примерно на три ее диаметра. По данным NOIRLab, это, вероятно, первое изображение гало такого масштаба и с такой степенью детализации.
Помимо высокого разрешения, камера отличается исключительной чувствительностью. Благодаря этому удалось зафиксировать и протяженный звездный поток, уходящий от южной части галактики. Как гало, так и этот поток состоят из звезд, «вырванных» из своих родных галактик, что может указывать на древнее слияние галактики Сомбреро с более мелким спутником.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
29 Декабря, 2019
Психология выборов: управление толпой
30 Декабря, 2015
Солнечная система: обзор 2015 года
29 Октября, 2020
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
