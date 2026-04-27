Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Камера темной энергии запечатлела галактику Сомбреро с беспрецедентной детализацией

Камера темной энергии (Dark Energy Camera), установленная на четырехметровом телескопе, была направлена на объект Мессье 104 — более известный как галактика Сомбреро — и получила впечатляющее изображение «с ребра». Этот космический объект нередко называют «пыльной шляпой с полями во Вселенной».

Камера темной энергии запечатлела галактику Сомбреро с беспрецедентной детализацией / © CTIO / NOIRLab / DOE / NSF / AURA, Image Processing: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Галактика Сомбреро — один из самых популярных объектов среди астрономов-любителей. Она расположена примерно в 30 миллионах световых лет от Земли и достигает около 50 тысяч световых лет в поперечнике. Это один из крупнейших объектов в скопление галактик Девы.

Как отметили специалисты NSF’s NOIRLab, «ее выразительный внешний вид в сочетании с доступностью для наблюдений даже на любительском оборудовании делает Мессье 104 особенно привлекательной для наблюдателей». Именно поэтому галактика часто становится объектом любительских наблюдений, а также проектов гражданской науки и просветительских инициатив.

В то же время она представляет большой интерес и для профессиональных астрономов. Ее изучали различные космические телескопы, включая «Спитцер», «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Камера темной энергии при этом расположена на Земле — на телескопе Виктора Бланко в обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Благодаря мощному 570-мегапиксельному ПЗС-сенсору ученые получили возможность рассмотреть галактику с беспрецедентной детализацией. В ее центре находится ярчайшее ядро, окруженное примерно двумя тысячами шаровых звездных скоплений. По краю диска тянется тонкая темная полоса холодной пыли и водородного газа — именно здесь происходит основное звездообразование.

На новом изображении также отчетливо виден светящийся гало галактики, простирающийся примерно на три ее диаметра. По данным NOIRLab, это, вероятно, первое изображение гало такого масштаба и с такой степенью детализации.

Помимо высокого разрешения, камера отличается исключительной чувствительностью. Благодаря этому удалось зафиксировать и протяженный звездный поток, уходящий от южной части галактики. Как гало, так и этот поток состоят из звезд, «вырванных» из своих родных галактик, что может указывать на древнее слияние галактики Сомбреро с более мелким спутником.