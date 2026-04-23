NordSpace создаст спутники для работы на сверхнизкой околоземной орбите

Канадская компания NordSpace привлекла первое финансирование от военного ведомства для разработки спутников, предназначенных для работы на сверхнизкой околоземной орбите. Контракт заключен на год и не отличается крупным бюджетом, однако его задача — помочь перейти от теоретических разработок к испытанию реальных технологий.

Художественное изображение платформы Kestrel / © NordSpace

Проект будущей орбитальной группировки получил название Kestrel. Развертывание системы планируется начать примерно к 2028 году. За счет очень низкой орбиты такие спутники смогут обеспечивать съемку с разрешением около 10 сантиметров и минимальными задержками передачи данных, что важно как для военных, так и для гражданских задач. При этом подобных коммерческих решений на рынке пока нет.

Вместе с тем эксплуатация спутников на подобных орбитах сопряжена с серьезными трудностями. Основная проблема — сопротивление верхних слоев атмосферы, из-за которого аппараты быстро теряют высоту. Это требует либо более совершенных систем поддержания орбиты, либо регулярного обновления группировки. На текущем этапе предполагается, что срок службы спутников составит около трех лет, после чего они будут сходить с орбиты, хотя в дальнейшем этот показатель могут увеличить.

NordSpace рассчитывает использовать собственные ракеты и космодром, которые сейчас находятся в разработке, чтобы оперативно заменять выбывающие аппараты новыми. Первый орбитальный запуск их носителя намечен на 2028 год, тогда как суборбитальная версия должна отправиться в полет уже в ближайшее время.

Параллельно компания работает над демонстрационным спутником Terra Nova, запуск которого запланирован на осень в рамках попутной миссии. Он предназначен для проверки ключевых технологий, включая обработку изображений непосредственно на борту с применением искусственного интеллекта, а также двигатель для поддержания орбиты.

В целом этот проект является частью более широкой стратегии — обеспечения Канаде самостоятельного доступа в космос. Пока компания пользуется попутными запусками, но в перспективе стремится снизить зависимость от сторонних операторов.