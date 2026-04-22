Тим Кук уходит в отставку. Известно имя преемника

СМИ уже давно обсуждали возможную смену руководства в корпорации Apple. 20 апреля компания официально подтвердила, что Тим Кук уходит в отставку с поста генерального директора.

Тим Кук и Джон Тернус в Apple Park / © Apple

Возглавит компанию старший вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тернус. Кук, в свою очередь, станет исполнительным председателем правления.

Apple запланировала смену генерального директора на 1 сентября 2026 года. До этого момента Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора.

«Как исполнительный председатель совета директоров, Кук будет помогать в отдельных аспектах работы компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру», — сказано в сообщении корпорации.

Кук занимает пост генерального директора Apple с 2011 года. Тогда он сменил на этом посту Стива Джобса, который позже скончался в том же году. За время руководства Кука рыночная капитализация Apple выросла примерно с 350 миллиардов долларов до четырех триллионов долларов.

Тернус начал карьеру в Apple в 2001 году, присоединившись к команде разработки продуктов. В 2013 году его назначили вице-президентом по аппаратной инженерии. В 2021 году его повысили до должности старшего вице-президента по разработке оборудования.