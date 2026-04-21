Китай продемонстрировал микроволновой луч, подзаряжающий дроны в полете
Китайская исследовательская группа успешно испытала систему беспроводной передачи энергии, которая направляет микроволновое излучение с земли на дрон в полете.
Система основана на мобильном излучателе, который передает энергию на антенную решетку, установленную под летательным аппаратом, обеспечивая непрерывное питание без физических соединений. Примечательно, что в ходе эксперимента удалось сохранить стабильную передачу энергии даже при одновременном движении как дрона, так и наземной установки — это шаг вперед по сравнению с прежними статичными демонстрациями.
Аналитики сравнили эту технологию с «наземным авианосцем»: бронированная машина может выступать одновременно в роли платформы запуска и энергетического узла, поддерживая работу беспилотников подобно тому, как морские авианосцы обеспечивают самолеты в море.
Такая технология способна существенно увеличить продолжительность полета беспилотников, позволяя вести непрерывное наблюдение, наносить удары и проводить операции радиоэлектронной борьбы без частых посадок. Результаты, опубликованные в журнале Aeronautical Science & Technology, получены исследовательской группой Сидяньского университета — учреждения, тесно связанного с разработками в области оборонных технологий.
В ходе испытаний установленная на транспортном средстве система поддерживала полет беспилотников самолетного типа до 3,1 часа на высоте около 15 метров, демонстрируя стабильную передачу энергии в условиях, приближенных к реальным. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
По словам руководителя проекта Сун Ливэя, одной из ключевых технических проблем было точное наведение микроволнового луча на дрон при движении обеих сторон. Команда решила ее, объединив GPS-навигацию, систему отслеживания в реальном времени и бортовые системы управления полетом, которые непрерывно корректируют направление луча. Такая координация позволила обеспечить устойчивую передачу энергии даже при движении и изменении внешних условий.
На фоне растущей роли беспилотных систем в современной сухопутной войне военные и исследовательские организации активно развивают технологии беспроводной подзарядки и питания в полете. Главная цель — снизить зависимость от посадок и увеличить автономность дронов в условиях боевых действий.
Помимо увеличения времени полета, технология может изменить сам подход к проектированию дронов: уменьшение зависимости от крупных аккумуляторов позволит освободить место и снизить массу, что даст возможность устанавливать более тяжелое оборудование и дополнительные сенсоры.
На практике это означает, что более компактные платформы смогут выполнять более сложные задачи без потери дальности и продолжительности полета.
