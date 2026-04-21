Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
21 апреля, 08:57
Рейтинг: +335
Посты: 978

Китай продемонстрировал микроволновой луч, подзаряжающий дроны в полете

Китайская исследовательская группа успешно испытала систему беспроводной передачи энергии, которая направляет микроволновое излучение с земли на дрон в полете.

Репрезентативное изображение китайского беспилотника / © Xinhua
Система основана на мобильном излучателе, который передает энергию на антенную решетку, установленную под летательным аппаратом, обеспечивая непрерывное питание без физических соединений. Примечательно, что в ходе эксперимента удалось сохранить стабильную передачу энергии даже при одновременном движении как дрона, так и наземной установки — это шаг вперед по сравнению с прежними статичными демонстрациями.

Аналитики сравнили эту технологию с «наземным авианосцем»: бронированная машина может выступать одновременно в роли платформы запуска и энергетического узла, поддерживая работу беспилотников подобно тому, как морские авианосцы обеспечивают самолеты в море.

Такая технология способна существенно увеличить продолжительность полета беспилотников, позволяя вести непрерывное наблюдение, наносить удары и проводить операции радиоэлектронной борьбы без частых посадок. Результаты, опубликованные в  журнале Aeronautical Science & Technology, получены исследовательской группой Сидяньского университета — учреждения, тесно связанного с разработками в области оборонных технологий.

В ходе испытаний установленная на транспортном средстве система поддерживала полет беспилотников самолетного типа до 3,1 часа на высоте около 15 метров, демонстрируя стабильную передачу энергии в условиях, приближенных к реальным. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

По словам руководителя проекта Сун Ливэя, одной из ключевых технических проблем было точное наведение микроволнового луча на дрон при движении обеих сторон. Команда решила ее, объединив GPS-навигацию, систему отслеживания в реальном времени и бортовые системы управления полетом, которые непрерывно корректируют направление луча. Такая координация позволила обеспечить устойчивую передачу энергии даже при движении и изменении внешних условий.

На фоне растущей роли беспилотных систем в современной сухопутной войне военные и исследовательские организации активно развивают технологии беспроводной подзарядки и питания в полете. Главная цель — снизить зависимость от посадок и увеличить автономность дронов в условиях боевых действий.

Помимо увеличения времени полета, технология может изменить сам подход к проектированию дронов: уменьшение зависимости от крупных аккумуляторов позволит освободить место и снизить массу, что даст возможность устанавливать более тяжелое оборудование и дополнительные сенсоры.

На практике это означает, что более компактные платформы смогут выполнять более сложные задачи без потери дальности и продолжительности полета.

Сергей Механик
Сергей Механик
3 минуты назад
А максимальная дальность беспроводной подзарядки проверялась? Думаю, ощутимый эффект был бы, если б речь шла не о метрах, а о километрах.
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
20 апреля, 15:33
Татьяна Зайцева

Биологи впервые наблюдали мирную cмену королевы у голых землекопов

Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.

Биология
# голые землекопы
# грызуны
# животные
# поведение животных
20 апреля, 08:20
Любовь С.

Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.

Астрономия
# атмосфера
# ветер
# волны
# марс
# титан
# экзопланеты
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Сергей Механик
3 минуты назад
А максимальная дальность беспроводной подзарядки проверялась? Думаю, ощутимый эффект был бы, если б речь шла не о метрах, а о километрах.

Китай продемонстрировал микроволновой луч, подзаряжающий дроны в полете

