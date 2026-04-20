Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астронавты миссии «Артемида II» и экипаж китайской станции «Тяньгун» установили рекорд по наибольшему расстоянию между людьми

На несколько мгновений 6 апреля 2026 года четверо астронавтов лунной миссии «Артемида II» и трое членов экипажа китайской космической станции «Тяньгун» оказались дальше друг от друга, чем любые люди в истории.

Космический корабль Orion запечатлел Луну и Землю в одном кадре во время космического путешествия экипажа миссии «Артемида II» / © NASA

Астрофизик и специалист по отслеживанию спутников Джонатан Макдауэлл обратил внимание на этот момент в серии публикаций в X, где он рассчитал расстояние между кораблем Orion миссии «Артемида II» и станцией «Тяньгун».

Сначала Макдауэлл предположил, что на звание самых удаленных от экипажа «Артемида II» могут претендовать астронавты Международной космической станции (МКС). Однако позже он уточнил свою оценку: «Тяньгун» находилась все же немного дальше.

Когда Orion 6 апреля пролетал над обратной стороной Луны, расстояние до «Тяньгун» достигло максимума — 419 643 километра, по данным Макдауэлла. Для сравнения, максимальная дистанция между Orion и МКС составила 419 581 километр.

Журналисты издания Space.com спросили Макдауэлла, что побудило его вообще заняться такими расчетами. «Когда NASA объявило о рекорде удаленности от Земли, я сразу задумался, не окажется ли расстояние до МКС еще больше», — ответил Макдауэлл.

«Я уже было решил полениться и не считать, но вскоре несколько человек задали тот же вопрос — в соцсетях и письмах. Так что я все-таки взялся за вычисления», — добавил он, отметив, что Космический центр имени Джонсона NASA в Хьюстоне — центр управления миссией «Артемида II» и другими пилотируемыми полетами — возможно, заинтересуется проверкой его результатов.