Новый солнечный дирижабль провел 12 дней в стратосфере и готовится к полетам на месяцы
Новый солнечный дирижабль провел 12 дней в стратосфере и готовится к полетам на месяцы
Аппарат компании Sceye — высотная платформа SE2, работающая на солнечной энергии, — успешно завершил 12-дневную миссию, в ходе которой поднимался на высоту свыше 15800 метров.
Стартап, занимающийся стратосферными дирижаблями, отправил SE2 в полет протяженностью около 10 300 километров — от Нью-Мексико до побережья Бразилии. По словам разработчиков, этот испытательный полет приблизил компанию к коммерческому использованию аппарата для телекоммуникаций и экологического мониторинга. Бортовая антенна SceyeCELL обеспечивает высокоскоростную связь из стратосферы, что особенно важно при ликвидации последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций.
Испытательный полет SE2 в рамках программы Endurance стартовал 25 марта. Более 88 часов дирижабль находился в воздухе над заранее выбранными районами, а завершился полет 6 апреля контролируемым приводнением в международных водах у побережья Бразилии.
Дирижабли Sceye рассчитаны на пребывание в воздухе в течение месяцев, а в перспективе — и лет. Аппарат длиной около 82 метров оснащен солнечными панелями на верхней поверхности, которые вырабатывают энергию для зарядки литий-серных аккумуляторов. Эти батареи с удельной энергоемкостью 425 ватт-часов на килограмм питают пропеллер, установленный в хвостовой части.
В компании заявили, что теперь располагают всеми необходимыми данными для перехода к полетам продолжительностью в несколько месяцев.
Во время нынешнего полета SE2 продемонстрировал высокую точность позиционирования, удерживаясь в пределах радиуса около одного километра.
Основная цель программы Endurance заключалась в достижении длительности полета, соответствующей коммерческим требованиям. Теперь, когда этот рубеж преодолен, компания планирует перейти к предкоммерческим испытаниям.
Первый такой полет намечен в Японии — он будет направлен на обеспечение магистрального канала связи для основной сети SoftBank.
